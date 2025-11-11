Edit Profile
    ప్రశాంత్ కిషోర్ జన్ సురాజ్ పార్టీకి 5 కంటే ఎక్కువ సీట్లు ఇవ్వని ఎగ్జిట్ పోల్స్

    బీహార్ ఎన్నికల్లో ప్రధాన రెండు కూటములకు (ఎన్‌డీఏ, మహాకూటమి) ప్రత్యామ్నాయంగా నిలిచేందుకు తీవ్రంగా కృషి చేసిన ప్రముఖ ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ స్థాపించిన జన్ సురాజ్ పార్టీ (JSP), ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాల ప్రకారం, పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయింది. 

    Published on: Nov 11, 2025 7:13 PM IST
    By HT Telugu Desk
    బీహార్‌లో ముఖ్యమైన 'కింగ్‌మేకర్‌'గా అవతరిస్తుందని ప్రశాంత్ కిషోర్ బలంగా నమ్మిన జన్ సురాజ్ పార్టీ (JSP)కి, ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలు నిరాశను మిగిల్చాయి. దాదాపు అన్ని సర్వే సంస్థలు ఈ కొత్త పార్టీకి అతి తక్కువ సంఖ్యలో సీట్లను మాత్రమే అంచనా వేశాయి.

    ప్రశాంత్ కిషోర్ జన్ సురాజ్ పార్టీకి 5 కంటే ఎక్కువ సీట్లు ఇవ్వని ఎగ్జిట్ పోల్స్ (PTI)
    ప్రశాంత్ కిషోర్ జన్ సురాజ్ పార్టీకి 5 కంటే ఎక్కువ సీట్లు ఇవ్వని ఎగ్జిట్ పోల్స్ (PTI)

    జన్ సురాజ్ పార్టీ సీట్ల అంచనా వివరాలు (ఏజెన్సీల వారీగా):

    • పీపుల్స్ పల్స్ (Peoples Pulse): జన్ సురాజ్ పార్టీకి 0 నుండి 5 స్థానాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
    • పీపుల్స్ ఇన్‌సైట్ (People's Insight): ఈ పార్టీకి కేవలం 0 నుండి 2 స్థానాలు లభిస్తాయని అంచనా వేసింది.
    • మ్యాట్రైజ్ (Matrize): ఈ సర్వే JSPకి 0 నుండి 2 స్థానాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని సూచించింది.
    • జేవీసీ (JVC): ఈ ఏజెన్సీ జన్ సురాజ్ పార్టీకి గరిష్టంగా ఒక్క స్థానం మాత్రమే లభిస్తుందని అంచనా వేసింది.
    • దైనిక్ భాస్కర్ (Dainik Bhaskar): ఈ సంస్థ JSPకి గరిష్టంగా మూడు స్థానాలు మాత్రమే లభిస్తాయని అంచనా వేసింది.

    చాలా ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలు జన్ సురాజ్ పార్టీకి ఐదు కంటే తక్కువ స్థానాలు రావచ్చని సూచిస్తున్నాయి. ప్రశాంత్ కిషోర్ యువతలో, వలస కార్మికులలో కలిగించిన 'మార్పు' ఆకాంక్షను తక్షణ సీట్ల విజయంగా మార్చుకోలేకపోయిందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    గ్జిట్ పోల్స్‌ అంచనాల ప్రకారం, ప్రస్తుతానికి ఎన్‌డీఏకు స్పష్టమైన ఆధిక్యం లభించనుంచి. ఎన్నికల ఫలితాలు నవంబర్ 14న వెలువడనున్నాయి.

