Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ప్రతీక్ యాదవ్ మరణం: పోస్టుమార్టం నివేదికలో తేలింది ఇదే

    సమాజ్‌వాదీ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ములాయం సింగ్ యాదవ్ కుమారుడు ప్రతీక్ యాదవ్ ఆకస్మిక మరణం వెనుక 'పల్మనరీ థ్రోంబోఎంబోలిజం' ఉన్నట్లు పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక స్పష్టం చేసింది. ఊపిరితిత్తులకు రక్తప్రసరణ నిలిచిపోవడంతో ఆయన గుండె ఆగిపోయిందని వైద్యులు తేల్చారు. 

    Published on: May 14, 2026 8:44 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఉత్తరప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కీలక కుటుంబానికి చెందిన ప్రతీక్ యాదవ్ (ములాయం సింగ్ యాదవ్ కుమారుడు) ఆకస్మిక మరణం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. బుధవారం తెల్లవారుజామున ఆయన తుదిశ్వాస విడిచిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఆరోగ్యంగా కనిపించే ప్రతీక్ ఒక్కసారిగా ఎలా మరణించారనే సందేహాలకు తాజా పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక సమాధానమిచ్చింది. 'హిందుస్థాన్ టైమ్స్' సేకరించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఆయన మరణానికి ప్రధాన కారణం ఊపిరితిత్తుల్లో భారీగా రక్తం గడ్డకట్టడమే (Massive Pulmonary Thromboembolism).

    ప్రతీక్ యాదవ్ భౌతిక కాయానికి నివాళి అర్పిస్తున్న యూపీ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ దాస్ (ANI Video Grab)
    ప్రతీక్ యాదవ్ భౌతిక కాయానికి నివాళి అర్పిస్తున్న యూపీ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ దాస్ (ANI Video Grab)

    మరణానికి దారితీసిన 'పల్మనరీ థ్రోంబోఎంబోలిజం'

    వైద్య పరిభాషలో దీనిని అత్యంత ప్రమాదకరమైన స్థితిగా పరిగణిస్తారు. ప్రతీక్ యాదవ్ శరీరంలో రక్తం గడ్డకట్టి, ఆ గడ్డలు రక్తప్రవాహం ద్వారా ప్రయాణించి ఊపిరితిత్తుల్లోని ధమనులను (Arteries) పూర్తిగా మూసివేసినట్లు శవపరీక్షలో తేలింది. దీనివల్ల ఊపిరితిత్తులకు ఆక్సిజన్ సరఫరా నిలిచిపోవడమే కాకుండా, గుండెపై విపరీతమైన ఒత్తిడి పడి 'కార్డియో రెస్పిరేటరీ కొలాప్స్'కు దారితీసింది. అంటే, శ్వాస వ్యవస్థ, గుండె పనితీరు రెండూ ఒకేసారి నిలిచిపోయాయి.

    అసలేమిటి ఈ సమస్య? ఎలా ప్రాణాలు తీస్తుంది?

    సాధారణంగా కాళ్లలోని లోతైన సిరల్లో (Deep Vein Thrombosis - DVT) రక్తం గడ్డకట్టడం ప్రారంభమవుతుంది. సుదీర్ఘకాలం కూర్చుని ఉండటం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం లేదా కొన్ని జన్యుపరమైన కారణాల వల్ల ఇలా జరుగుతుంది. అలా గడ్డకట్టిన రక్తం ఊపిరితిత్తులకు చేరుకున్నప్పుడు అది ప్రాణాంతకమవుతుంది.

    వైద్య నిపుణులు చెబుతున్న ప్రకారం.. ఈ పరిస్థితి తలెత్తినప్పుడు రోగికి నిమిషాల వ్యవధిలోనే తీవ్రమైన శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, గుండెపోటు, ఛాతి నొప్పి, కళ్లు తిరగడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ప్రతీక్ యాదవ్ విషయంలో కూడా ఇదే జరిగిందని, రక్తం గడ్డకట్టిన తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటం వల్లే ఆయన కోలుకునే అవకాశం లేకుండా పోయిందని వైద్యులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    వైద్యులు ఇంకా ఏం గుర్తించారు?

    పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక ప్రకారం, ప్రతీక్ యాదవ్ గుండెను, ఊపిరితిత్తుల నుంచి సేకరించిన రక్తం గడ్డలను (Thromboembolic Material) తదుపరి విశ్లేషణ కోసం 'ఫార్మాలిన్' ద్రావణంలో భద్రపరిచారు. హిస్టోపాథలాజికల్ పరీక్షల ద్వారా ఆ రక్తం గడ్డలు ఎంత పాతవి? అవి ఎక్కడ పుట్టాయి? వంటి వివరాలను తెలుసుకోనున్నారు. వీటితో పాటు ఆయన శరీర అంతర్గత అవయవాలను (Viscera) కూడా రసాయన విశ్లేషణ కోసం ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌కు పంపారు.

    గాయాల గుర్తులపై క్లారిటీ

    ప్రతీక్ యాదవ్ శరీరంపై కొన్ని గాయాల గుర్తులు ఉన్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. అయితే, ఇవన్నీ 'యాంటీ మార్టం' (మరణానికి ముందు జరిగినవి) అని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు. మరణించే ముందు ఆయన ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోవడం వల్ల లేదా పడిపోయిన సమయంలో తగిలిన దెబ్బల వల్ల ఈ గుర్తులు ఏర్పడి ఉండవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. పూర్తిస్థాయి ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాతే ఈ విషయంలో తుది నిర్ధారణకు రానున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):

    1. పల్మనరీ థ్రోంబోఎంబోలిజం అంటే ఏమిటి?

    శరీరంలోని ఇతర భాగాల (ప్రధానంగా కాళ్లు) నుంచి రక్తపు గడ్డలు ప్రయాణించి ఊపిరితిత్తుల్లోని రక్తనాళాలను మూసివేయడాన్ని పల్మనరీ థ్రోంబోఎంబోలిజం అంటారు. ఇది శరీరంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలను పడిపోయేలా చేసి ప్రాణాపాయం కలిగిస్తుంది.

    2. దీని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి?

    హఠాత్తుగా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలగడం, ఛాతి నొప్పి, దగ్గుతున్నప్పుడు రక్తం పడటం, వేగంగా గుండె కొట్టుకోవడం దీని ప్రధాన లక్షణాలు.

    3. ప్రతీక్ యాదవ్ శరీరంపై గాయాలు ఎందుకు ఉన్నాయి?

    రక్తం గడ్డకట్టడం వల్ల ఆయన ఆకస్మికంగా కుప్పకూలిపోయారు. ఆ సమయంలో నేలకు తగిలి గాయాలు అయ్యే అవకాశం ఉందని, అందుకే శరీరంపై ఆ గుర్తులు కనిపించాయని వైద్యులు భావిస్తున్నారు.

    4. ఈ సమస్య ఎవరికి వచ్చే అవకాశం ఉంది?

    ఎక్కువ సేపు కదలకుండా కూర్చునే వారు, ఊబకాయం ఉన్నవారు, ధూమపానం చేసేవారు, ఇటీవల శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకున్న వారిలో ఈ ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/ప్రతీక్ యాదవ్ మరణం: పోస్టుమార్టం నివేదికలో తేలింది ఇదే
    Home/News/ప్రతీక్ యాదవ్ మరణం: పోస్టుమార్టం నివేదికలో తేలింది ఇదే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes