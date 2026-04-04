హైదరాబాద్లో ప్రెస్టీజ్ గ్రూప్ భారీ ప్రాజెక్ట్: తెల్లాపూర్లో ₹9,500 కోట్లతో మెగా టౌన్షిప్ లాంచ్
ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ ప్రెస్టీజ్ గ్రూప్, హైదరాబాద్లోని తెల్లాపూర్లో 'ప్రెస్టీజ్ గోల్డెన్ గ్రోవ్' పేరుతో భారీ టౌన్షిప్ను ప్రారంభించింది. సుమారు 29 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్ విలువ రూ. 9,500 కోట్లుగా అంచనా.
ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్ ప్రెస్టీజ్ ఎస్టేట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్, భాగ్యనగరంలో తన ఉనికిని మరింత చాటుకుంటూ తెల్లాపూర్లో 'ప్రెస్టీజ్ గోల్డెన్ గ్రోవ్' అనే భారీ టౌన్షిప్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. 29 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టులో మొత్తం 5,120 నివాస గృహాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ప్రాజెక్టు కీలక విశేషాలు:
- నిర్మాణ విస్తీర్ణం: మొత్తం అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఏరియా (Saleable Area) సుమారు 10.36 మిలియన్ చదరపు అడుగులు.
- అపార్ట్మెంట్ సైజులు: 1,169 చదరపు అడుగుల నుండి 3,013 చదరపు అడుగుల వరకు వివిధ సైజుల్లో ఇళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- ధరలు: అపార్ట్మెంట్ల ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 1 కోటి నుండి ఉండగా, గరిష్టంగా రూ. 3 కోట్ల వరకు ఉంది.
- ఫ్లాట్ల రకాలు: ఇందులో 2, 3, 3.5, 4-బిహెచ్కే (BHK) అపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. కొన్ని ప్రత్యేక 4-BHK యూనిట్లలో సిబ్బంది కోసం ప్రత్యేక గదులు కూడా కేటాయించారు.
వ్యూహాత్మక ప్రాంతం:
హైదరాబాద్లోని ఐటీ కారిడార్లకు సమీపంలో ఉండటం, మెరుగైన సామాజిక మౌలిక సదుపాయాలు ఉండటం వల్ల తెల్లాపూర్ నివాస ప్రాంతంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఆధునిక డిజైన్, విశాలమైన ఖాళీ ప్రదేశాలు, అత్యాధునిక వసతులతో ఈ ప్రాజెక్టును తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
ఈ లాంచ్ సందర్భంగా ప్రెస్టీజ్ గ్రూప్ ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇర్ఫాన్ రజాక్ మాట్లాడుతూ.. "హైదరాబాద్ మాకు అత్యంత కీలకమైన మార్కెట్. మౌలిక సదుపాయాల వృద్ధి, బలమైన ఆర్థిక పునాది కారణంగా ఇక్కడ గృహాలకు స్థిరమైన డిమాండ్ ఉంది. తెల్లాపూర్లో చేపట్టిన ఈ అతిపెద్ద ప్రాజెక్ట్ కొనుగోలుదారుల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది" అని తెలిపారు.
ప్రెస్టీజ్ గ్రూప్ భవిష్యత్తు లక్ష్యాలు:
- అమ్మకాల లక్ష్యం: 2029-30 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి రూ. 50,000 కోట్ల విలువైన గృహ విక్రయాలను సాధించాలని గ్రూప్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. గత ఏడాది ఇది రూ. 17,000 కోట్లుగా ఉంది.
- కొత్త మార్కెట్లు: ప్రస్తుతం 13 నగరాల్లో ఉనికిని కలిగి ఉన్న ఈ సంస్థ.. త్వరలో పుణె, గురుగ్రామ్, నోయిడా మార్కెట్లలోకి ప్రవేశించనుంది.
- గురుగ్రామ్లో భూసేకరణ: ఏప్రిల్ 1న కంపెనీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, గురుగ్రామ్లోని సెక్టార్ 92లో 17.212 ఎకరాల భూమి కోసం జాయింట్ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ (JDA) కుదుర్చుకుంది.
ఈ కంపెనీ ప్రధానంగా రూ. 2 నుంచి 3 కోట్ల బడ్జెట్ విభాగంలో ఉన్న గృహ డిమాండ్పై కంపెనీ ఎక్కువ దృష్టి సారిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న 1: ప్రెస్టీజ్ గోల్డెన్ గ్రోవ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది?
సమాధానం: ఈ ప్రాజెక్ట్ హైదరాబాద్లోని తెల్లాపూర్ ప్రాంతంలో ఉంది.
ప్రశ్న 2: ఈ ప్రాజెక్టులో ఫ్లాట్ల ధరలు ఎలా ఉన్నాయి?
సమాధానం: అపార్ట్మెంట్ల ధరలు సుమారు రూ. 1 కోటి నుండి ప్రారంభమై రూ. 3 కోట్ల వరకు ఉన్నాయి.
ప్రశ్న 3: ఇందులో మొత్తం ఎన్ని ఫ్లాట్లు నిర్మిస్తున్నారు?
సమాధానం: ఈ టౌన్షిప్లో మొత్తం 5,120 నివాస గృహాలను (యూనిట్లు) నిర్మిస్తున్నారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More