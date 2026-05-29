విదేశీ విద్య: రూపాయి పతనం, వీసా టెన్షన్లు.. విద్యార్థులకు నిపుణుల కీలక సలహా
విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునే భారతీయ విద్యార్థులకు రూపాయి విలువ పడిపోవడం, పెరుగుతున్న విమాన ఛార్జీలు పెను సవాలుగా మారాయి. ఈ ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకోవాలంటే ఏ కరెన్సీలో లోన్ తీసుకోవాలి? ప్రోడిజీ ఫైనాన్స్ నిపుణులు చెబుతున్న ఆసక్తికర విషయాలు మీకోసం.
అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, మారుతున్న వీసా నిబంధనలు, ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ఖర్చులు.. ఇవన్నీ విదేశీ విద్యను ఒక క్లిష్టమైన ప్రయాణంగా మారుస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ, మెరుగైన భవిష్యత్తు కోసం భారతీయ విద్యార్థులు వెనకడుగు వేయడం లేదు. గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత పట్టుదలతో విదేశీ యూనివర్సిటీల్లో అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. అయితే, ఈ ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే ఆర్థిక కుదుపుల నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలో విద్యార్థులు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
చిన్న పట్టణాల నుంచే ఎక్కువ మంది..
ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే కేవలం సంపన్నులకే పరిమితం అనే రోజులు పోయాయి. ప్రోడిజీ ఫైనాన్స్ నివేదిక ప్రకారం, విదేశాలకు వెళ్లే విద్యార్థుల్లో దాదాపు 79 శాతం మంది టైర్-2, టైర్-3 పట్టణాల నుంచే ఉంటున్నారు. ఇందులో 60 శాతం మంది మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చెందినవారే. తమ పిల్లల కలల కోసం తల్లిదండ్రులు ఆస్తులను కుదువ పెట్టి (Collateral), అప్పులు చేసి చదివిస్తున్నారు. ఇలాంటి వారికి రూపాయి విలువ పడిపోవడం అనేది పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది.
డాలర్లలోనే లోన్ తీసుకోవడం మేలా?
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో భారతీయ విద్యార్థులు తాము ఏ దేశానికి వెళ్తున్నారో, అదే దేశ కరెన్సీలో (ఉదాహరణకు అమెరికా అయితే డాలర్లలో) లోన్ తీసుకోవడం మంచిదని ప్రోడిజీ ఫైనాన్స్ గ్లోబల్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ సోనాల్ కపూర్ సూచించారు.
"రూపాయి విలువ పడిపోవడం వల్ల ప్రయాణ ఖర్చులు పెరగడమే కాకుండా, అక్కడ నివసించే ఖర్చులు, ట్యూషన్ ఫీజుల బడ్జెట్ కూడా తలకిందులవుతోంది. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేసి అక్కడే డబ్బు సంపాదించే వారికి రూపాయి పతనం కలిసొచ్చినా, మొదటిసారి వెళ్లే విద్యార్థులపై ఇది తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచుతుంది" అని సోనాల్ కపూర్ పేర్కొన్నారు.
పెరుగుతున్న ప్రయాణ భారాలు
ఇంధన ధరలు పెరగడంతో విమాన ఛార్జీలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు ప్రయాణానికే భారీగా ఖర్చు అవుతోంది. దీనికి తోడు వీసా దొరకడంలో జాప్యం, కరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్ నష్టాలు విద్యార్థుల్లో ఆందోళన పెంచుతున్నాయి. అందుకే చివరి నిమిషం వరకు వేచి చూడకుండా, విమాన టిక్కెట్లను ముందుగానే బుక్ చేసుకోవాలని, వీలైనంత వరకు 'ఫ్లెక్సిబుల్ బుకింగ్' ఆప్షన్లు ఎంచుకోవాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.
విద్యార్థులకు ప్రోత్సాహకాలు
ఈ కష్టకాలంలో విద్యార్థులను ఆదుకునేందుకు ప్రోడిజీ ఫైనాన్స్, నోవా గ్రాడ్ కొన్ని ప్రత్యేక పథకాలను ప్రకటించాయి. 'ProdiSHE' ప్రచారంలో భాగంగా ఎంపిక చేసిన ఇద్దరు భారతీయ STEM విద్యార్థులకు 1,000 డాలర్ల ఆర్థిక సాయం అందించనున్నారు. అలాగే అప్లికేషన్ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ వంటి సదుపాయాలను కూడా కల్పిస్తున్నారు. వీటి విజేతలను జూన్ నెలలో ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. విదేశీ విద్య కోసం డాలర్లలో లోన్ తీసుకోవడం వల్ల లాభం ఏమిటి?
మీరు ఏ కరెన్సీలో అయితే ఖర్చు చేస్తారో (డాలర్లు లేదా పౌండ్లు), అదే కరెన్సీలో లోన్ తీసుకోవడం వల్ల రూపాయి విలువ పడిపోయినా మీపై అదనపు భారం పడదు. కరెన్సీ మార్పిడి వల్ల వచ్చే నష్టాల నుంచి ఇది రక్షణ కల్పిస్తుంది.
2. విదేశాలకు వెళ్లే భారతీయ విద్యార్థుల్లో ఎంతమంది చిన్న పట్టణాల నుంచి ఉంటున్నారు?
తాజా గణాంకాల ప్రకారం, విదేశీ విద్యను ఎంచుకుంటున్న వారిలో 79 శాతం మంది టైర్-2, టైర్-3 పట్టణాలకు చెందినవారే.
3. విమాన ఛార్జీల భారం తగ్గించుకోవడం ఎలా?
ఇంధన ధరల వల్ల ఛార్జీలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రయాణానికి కొన్ని నెలల ముందే టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోవడం మంచిది. అలాగే వీసా అనిశ్చితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని 'ఫ్లెక్సిబుల్ డేట్' ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు.