విమాన ప్రయాణికులకు షాక్: భారీగా సర్వీసులు తగ్గించనున్న ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో
ఇంధన ధరలు పెరగడం కారణంగా విమానయాన సంస్థలు తమ డొమెస్టిక్ సర్వీసులను తగ్గించుకుంటున్నాయి. పూర్తి వివరాలను ఈ కథనంలో చూడండి.
వచ్చే నెల నుంచి విమాన ప్రయాణం భారంగా మారడమే కాకుండా, విమానాల లభ్యత కూడా తగ్గనుంది. ఆకాశాన్నంటుతున్న ఇంధన ధరలు, పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో దేశంలోని ప్రముఖ విమానయాన సంస్థలైన ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ తమ దేశీయ సర్వీసుల్లో భారీగా కోత విధిస్తున్నాయి. జూన్ నెల నుంచే ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి రానుంది.
ఎయిర్ ఇండియా నిర్ణయం: 22 శాతం కోత
టాటా గ్రూపునకు చెందిన ఎయిర్ ఇండియా తన దేశీయ నెట్వర్క్లో ఏకంగా 22 శాతం విమానాలను తగ్గించుకోవాలని నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ రూట్లలో 27 శాతం సర్వీసులను తగ్గించిన ఈ సంస్థ, ఇప్పుడు దేశీయంగా కూడా విమానాల సంఖ్యను కుదించనుంది. ప్రస్తుతం ఎయిర్ ఇండియా వారానికి దాదాపు 3,600 దేశీయ విమానాలను నడుపుతోంది. నెట్వర్క్ రేషనలైజేషన్లో భాగంగా తాత్కాలికంగా ఈ సర్దుబాట్లు చేస్తున్నట్లు సంస్థ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఎందుకు ఈ కోతలు? అసలు కారణాలివే
విమానయాన సంస్థలు ఇంతటి కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి.
పెరిగిన ఇంధన ధరలు: అమెరికా-ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ మధ్య నడుస్తున్న యుద్ధ వాతావరణం కారణంగా అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరిగాయి. దీనివల్ల విమాన ఇంధనం (ATF) ధరలు భారీగా పెరిగి, విమానయాన సంస్థలపై నిర్వహణ భారం పెరిగింది.
పాకిస్థాన్ గగనతల మూసివేత: భారతీయ విమానాలపై పాకిస్థాన్ ఆంక్షలు కొనసాగుతుండటంతో, విమానాలు చుట్టూ తిరిగి వెళ్లాల్సి వస్తోంది. దీనివల్ల ప్రయాణ సమయం పెరగడమే కాకుండా, అదనపు ఇంధనం ఖర్చవుతోంది.
డిమాండ్ తగ్గడం: వేసవి సీజన్ ముగుస్తుండటంతో ప్రయాణికుల రద్దీ కాస్త తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉందని విమానయాన సంస్థలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్లదీ అదే దారి
దేశంలోనే అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ అయిన ఇండిగో కూడా తన సర్వీసులను 10 నుంచి 13 శాతం వరకు తగ్గించే యోచనలో ఉంది. అలాగే ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ తన దేశీయ విమానాల్లో 10 శాతం లోపు కోత విధించనుంది. అయితే, భారత్-పశ్చిమాసియా మధ్య కనెక్టివిటీని పెంచుతున్నామని, ఇప్పటికే వారం వారీ విమానాల సంఖ్యను 280 నుంచి 500కు పెంచామని ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు.
ప్రయాణికులకు ఊరట: రీఫండ్ లేదా ప్రత్యామ్నాయం
సర్వీసుల రద్దు వల్ల ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడకుండా తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఎయిర్ ఇండియా ప్రకటించింది. "ఈ మార్పుల వల్ల ప్రభావితమయ్యే ప్రయాణికులకు ప్రత్యామ్నాయ విమానాల్లో సీట్లు కేటాయించడం, అదనపు చార్జీలు లేకుండా ప్రయాణ తేదీని మార్చుకునే అవకాశం కల్పించడం లేదా పూర్తి స్థాయిలో రీఫండ్ అందించడం వంటి సదుపాయాలు కల్పిస్తాం" అని ఎయిర్ ఇండియా ప్రతినిధి స్పష్టం చేశారు.
2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎయిర్ ఇండియా సుమారు 2 బిలియన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ. 16,500 కోట్లు) రికార్డు స్థాయి నష్టాలను చవిచూసింది. ఈ క్రమంలో ఖర్చులను తగ్గించుకుని, కార్యకలాపాలను గాడిలో పెట్టేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. పరిస్థితులు చక్కబడిన తర్వాత మళ్ళీ విమానాల సంఖ్యను పెంచే అవకాశం ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఎయిర్ ఇండియా ఎన్ని దేశీయ విమానాలను రద్దు చేస్తోంది?
ఎయిర్ ఇండియా తన దేశీయ సర్వీసుల్లో సుమారు 22 శాతాన్ని తగ్గించాలని నిర్ణయించింది. జూన్ నెల నుంచి ఈ మార్పులు అమలులోకి వస్తాయి.
2. విమానాల రద్దుకు ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?
ప్రధానంగా విమాన ఇంధన (ATF) ధరలు పెరగడం, పశ్చిమాసియా యుద్ధ మేఘాలు, మరియు పాకిస్థాన్ గగనతలం మూసివేత వల్ల పెరుగుతున్న నిర్వహణ ఖర్చులు ఈ నిర్ణయానికి కారణం.
3. నా విమానం రద్దయితే నేను ఏం చేయాలి?
ఎయిర్ ఇండియా ప్రతినిధుల ప్రకారం, ప్రభావిత ప్రయాణికులకు ప్రత్యామ్నాయ విమానాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. లేదా ఎలాంటి రుసుము లేకుండా తేదీని మార్చుకోవచ్చు లేదా టికెట్ డబ్బులు వెనక్కి తీసుకోవచ్చు.
4. ఇండిగో కూడా విమానాలను తగ్గిస్తోందా?
అవును, ఇండిగో తన దేశీయ కార్యకలాపాలను త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన 10-13 శాతం మేర తగ్గించనున్నట్లు సమాచారం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More