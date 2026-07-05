Crime news : భార్యను కాపురానికి రమ్మన్న వ్యక్తికి నిప్పు పెట్టి సజీవ దహనం చేసిన బావమరిది!
Punjab crime news : గొడవపడి పుట్టింటికి వెళ్లిన భార్యను తిరిగి కాపురానికి తీసుకురావడానికి వెళ్లిన ఓ వ్యక్తిని, అతని బావమరిది దారుణంగా పెట్రోల్ పోసి, నిప్పంటించి చంపేసిన ఘటన పంజాబ్లోని తార్న్ తారన్ జిల్లాలో వెలుగుచూసింది. ఈ ప్రమాదంలో అతడిని కాపాడబోయిన మరో మహిళ కూడా సజీవ దహనమైంది.
పంజాబ్లోని తార్న్ తారన్ జిల్లాలో మానవ జాతి సిగ్గుపడేలా ఒక ఘోర, జుగుప్సాకరమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. గొడవపడి పుట్టింటికి వెళ్లిన భార్యను నచ్చజెప్పి ఇంటికి తీసుకువెళదామని వచ్చిన వ్యక్తిని బావమరిది (భార్య సోదరుడు) అత్యంత క్రూరంగా సజీవ దహనం చేశాడు! ఈ క్రమంలో బాధితుడిని కాపాడేందుకు ప్రయత్నించిన మరో మహిళ కూడా తీవ్రమైన గాయాలపాలై చికిత్స పొందుతూ మరణించింది. ఈ ఘోరానికి సంబంధించిన షాకింగ్ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఈ ఘోర ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిని లవ్ప్రీత్ సింగ్, గుర్జీత్ కౌర్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
పోలీసు నివేదికల ప్రకారం.. లవ్ప్రీత్ సింగ్కు అతని భార్య సందీప్ కౌర్కు మధ్య ఇటీవల కొన్ని కుటుంబ గొడవలు జరిగాయి. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన సందీప్ కౌర్ కాపురం వదిలేసి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే గత నెలలో లవ్ప్రీత్ సింగ్ తన అత్తవారింటికి వెళ్లి, భార్యను తిరిగి ఇంటికి వచ్చేలా ఒప్పించేందుకు ప్రయత్నించాడు.
ఈ నేపథ్యంలో లవ్ప్రీత్ సింగ్, అతని అత్తగారి కుటుంబ సభ్యుల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ గొడవతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనైన సందీప్ కౌర్ సోదరుడు (బావమరిది) సాజన్ సింగ్.. ఒక్కసారిగా లవ్ప్రీత్పై మండే స్వభావం గల ద్రవాన్ని (పెట్రోల్/కెమికల్) పోసి నిప్పంటించాడు.
కాపాడబోయిన మహిళ కూడా బలి!
నిప్పు అంటుకోవడంతో లవ్ప్రీత్ సింగ్ మంటల్లో కాలిపోతూ కేకలు వేశాడు. ఆ సమయంలో సాజన్ సింగ్ వదిన అయిన గుర్జీత్ కౌర్ మానవత్వంతో లవ్ప్రీత్ను మంటల నుంచి రక్షించడానికి వేగంగా ముందుకు దూకింది. అయితే, మంటల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో గుర్జీత్ కౌర్కు కూడా నిప్పు అంటుకుని తీవ్రంగా గాయపడింది.
ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న స్థానికులు, పోలీసులు బాధితులిద్దరినీ అత్యవసర చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే పరిస్థితి విషమించడంతో లవ్ప్రీత్ సింగ్, గుర్జీత్ కౌర్ ఇద్దరూ చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. ఈ దాడికి పాల్పడిన నిందితుడు సాజన్ సింగ్కు కూడా కొన్ని గాయాలు కావడంతో ప్రస్తుతం అతను కూడా ఆసుపత్రిలో పోలీసుల నిఘాలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.
నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న భయంకరమైన సీసీటీవీ దృశ్యాలు!
ఈ దారుణానికి సంబంధించిన పూర్తి దృశ్యాలు అక్కడే ఉన్న ఒక సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ఆ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి హఠాత్తుగా మరో వ్యక్తిపై ఇంధనం చల్లి నిప్పు పెట్టడం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మంటల్లో చిక్కుకున్న బాధితుడు నిప్పు ఆర్పేందుకు చెల్లాచెదురుగా పరుగెత్తడం, అతడిని రక్షించబోయిన గుర్జీత్ కౌర్ సైతం క్షణాల వ్యవధిలో మంటల్లో చిక్కుకోవడం వీడియోలో రికార్డైంది. నిమిషాల వ్యవధిలోనే మంటలు వేగంగా వ్యాపించడంతో లవ్ప్రీత్, గుర్జీత్ ఇద్దరూ తీవ్ర భయాందోళనలతో ఆర్తనాదాలు చేస్తూ పరుగెత్తారు.
ఈ అమానుష ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పంజాబ్ పోలీసులు.. నిందితుడు సాజన్ సింగ్పై హత్య, పలు తీవ్రమైన సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More