ఉద్యోగులకు క్వాల్కామ్ షాక్: నవంబర్ నుంచి గ్లోబల్ లేఆఫ్స్
వార్షిక పనితీరు సమీక్షల అనంతరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్యోగుల తొలగింపు చేపట్టనున్నట్లు ప్రముఖ చిప్మేకింగ్ దిగ్గజం క్వాల్కామ్ ప్రకటించింది. ఏఐ డేటా సెంటర్ల రంగానికి ప్రాధాన్యం పెంచుతున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సీఈఓ క్రిస్టియానో అమొన్ స్పష్టం చేశారు.
ప్రముఖ సెమీకండక్టర్, స్మార్ట్ఫోన్ చిప్మేకింగ్ దిగ్గజం క్వాల్కామ్ (Qualcomm) తమ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్ ఇచ్చింది. కంపెనీ వార్షిక పనితీరు సమీక్షల (Performance Reviews) అనంతరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్యోగాల్లో కోత విధించనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ లేఆఫ్స్కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఈ ఏడాది నవంబర్ నుంచి బాధితులకు అందించనున్నట్లు కంపెనీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (CEO) క్రిస్టియానో అమొన్ సిబ్బందికి పంపిన మెమోలో పేర్కొన్నారు. అయితే ఎంతమంది ఉద్యోగులపై ఈ ప్రభావం పడుతుందనే వివరాలను సంస్థ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.
పనితీరు ఆధారంగానే రీస్ట్రక్చరింగ్
సంస్థలో ప్రతిభ ఆధారిత సంస్కృతిని (Performance Culture) పెంపొందించడం, అంచనాలకు తగినట్లుగా రాణించని ఉద్యోగులను తొలగించడమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశమని సీఈఓ క్రిస్టియానో అమొన్ వివరించారు.
"కంపెనీ వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తున్న కొద్దీ మాకు కావలసిన నైపుణ్యాలు, సామర్థ్యాలు కూడా మారుతున్నాయి. ప్రతి ఉద్యోగి సరైన పాత్రలో ఉన్నప్పుడే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వగలరు. కంపెనీ విజయవంతంగా ముందుకు సాగడానికి ఇది ఎంతో అవసరం" అని సీఈఓ అమొన్ ఉద్యోగులకు పంపిన లేఖలో స్పష్టం చేశారు.
సెప్టెంబర్ 2025 నాటి గణాంకాల ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్వాల్కామ్లో దాదాపు 52,000 మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. వీరిలో అత్యధికులు పూర్తికాల (Full-time) ప్రాతిపదికన సేవలందిస్తున్నారు.
స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో మందగమనం
కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగానికి డిమాండ్ తగ్గడం, మెమరీ చిప్ల ధరలు గణనీయంగా పెరగడం వల్ల క్వాల్కామ్ తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. ప్రపంచంలోనే స్మార్ట్ఫోన్ చిప్లను సరఫరా చేసే అతిపెద్ద కంపెనీలలో ఒకటైన క్వాల్కామ్, ఈ మధ్యకాలంలో మార్కెట్ ఒడుదొడుకులకు లోనైంది.
ఈ ఏడాది (2026)లో క్వాల్కామ్ షేర్లు కేవలం 1.5 శాతం మాత్రమే లాభపడగా, ఇదే సమయంలో ఎస్ అండ్ పీ 500 (S&P 500) సూచీ 12 శాతానికి పైగా, ఫిలడెల్ఫియా సెమీకండక్టర్ ఇండెక్స్ దాదాపు 60 శాతం మేర లాభాలను నమోదు చేశాయి. అలాగే యాపిల్ కంపెనీకి అందించే చిప్ల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం గతంలో ఊహించిన దానికంటే వేగంగా తగ్గుతుందని జులై త్రైమాసిక నివేదికలో క్వాల్కామ్ అంచనా వేసింది.
ఏఐ డేటా సెంటర్లపై దృష్టి
స్మార్ట్ఫోన్ చిప్ల వ్యాపారంపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకుంటూ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత డేటా సెంటర్ల విభాగానికి కంపెనీ వేగంగా మళ్లుతోంది. రాబోయే 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి స్మార్ట్ఫోనేతర విభాగాల (Non-smartphone business) నుంచే అత్యధికంగా చిప్ విక్రయాలు సాధించాలని క్వాల్కామ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ కొత్త విభాగాల వృద్ధి ద్వారా స్మార్ట్ఫోన్ రంగంలో కోల్పోయిన ఆదాయాన్ని అధిగమించవచ్చని భావిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More