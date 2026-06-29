Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మద్యం షేర్ల జోరు: రాడికో ఖైతాన్, అలైడ్ బ్లెండర్స్‌కు జెఫరీస్ 'బై' రేటింగ్

    భారతీయ ఆల్కోహాల్ తయారీ కంపెనీలపై గ్లోబల్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జెఫరీస్ సానుకూల నివేదికను విడుదల చేసింది. రాడికో ఖైతాన్, అలైడ్ బ్లెండర్స్ షేర్లకు 'బై' రేటింగ్ ఇవ్వడంతో సోమవారం మార్కెట్లో ఇవి భారీ లాభాలను నమోదు చేశాయి.

    Published on: Jun 29, 2026 2:26 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో ఆల్కహాల్, బేవరేజెస్ (Alcobev) రంగ షేర్లు ఒక్కసారిగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జెఫరీస్ (Jefferies) ఈ రంగానికి చెందిన మూడు పెద్ద కంపెనీలపై కవరేజ్ ప్రారంభించింది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ షేర్లు 25 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేయడంతో సోమవారం ట్రేడింగ్‌లో ఈ కంపెనీల షేర్లలో భారీ కదలికలు కనిపించాయి.

    మద్యం షేర్ల జోరు: రాడికో ఖైతాన్, అలైడ్ బ్లెండర్స్‌కు జెఫరీస్ 'బై' రేటింగ్
    మద్యం షేర్ల జోరు: రాడికో ఖైతాన్, అలైడ్ బ్లెండర్స్‌కు జెఫరీస్ 'బై' రేటింగ్

    మార్కెట్ ట్రేడింగ్‌లో అలైడ్ బ్లెండర్స్ అండ్ డిస్టిలర్స్ షేర్లు గరిష్టంగా 5.88 శాతం పెరిగి రూ. 658.70 వద్దకు చేరుకున్నాయి. అదే సమయంలో రాడికో ఖైతాన్ షేర్లు 0.61 శాతం లాభపడి 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి రూ. 3,851.00 ను తాకాయి. వీటికి భిన్నంగా యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ షేర్లు మాత్రం 3.22 శాతం నష్టపోయి రూ. 1,340.00 వద్ద ముగిశాయి.

    నిత్యావసర రంగాన్ని మించిన వృద్ధి

    ఆర్థిక సంవత్సరం 2023 నుంచి 2026 మధ్య కాలంలో భారతీయ ఆల్కహాల్ షేర్లు నిత్యావసర వస్తువుల (Staples) రంగాన్ని మించి అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేశాయని జెఫరీస్ పేర్కొంది. నిత్యవసర రంగం సింగిల్ డిజిట్ వృద్ధిని నమోదు చేస్తే, మద్యం కంపెనీల ప్రతి షేరు ఆదాయం (EPS CAGR) 30 శాతానికి పైగా వృద్ధి చెందింది. అనుకూలమైన జనాభా సమీకరణాలు, చట్టబద్ధంగా మద్యం సేవించే వయసు గల జనాభా పెరగడం, ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరగడం వల్ల ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్‌గా భారత్ కొనసాగుతుందని బ్రోకరేజ్ సంస్థ విశ్లేషించింది.

    మార్కెట్లో ప్రీమియం బ్రాండ్లు (Prestige & Above - P&A) కీలక వృద్ధి చోదక శక్తిగా మారనున్నాయి. మొత్తం అమ్మకాల పరిమాణంలో ఈ విభాగం వాటా కేవలం 10 శాతమే అయినప్పటికీ, కంపెనీల లాభాల్లో దాదాపు 40 శాతం వాటాను కలిగి ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ పీ&ఏ విభాగం 12 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేస్తుందని, ఇది పరిశ్రమ మొత్తం వృద్ధి అంచనా (5 శాతం) కంటే చాలా ఎక్కువని జెఫరీస్ అంచనా వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో రాడికో ఖైతాన్, అలైడ్ బ్లెండర్స్ కంపెనీలకు 'బై' రేటింగ్ ఇవ్వగా, యునైటెడ్ స్పిరిట్స్‌కు మాత్రం 'హోల్డ్' రేటింగ్ ఇచ్చింది.

    రాడికో ఖైతాన్ (Radico Khaitan) | రేటింగ్: బై | టార్గెట్ ధర: రూ. 4,500

    "మార్కెట్ లీడర్లకు గట్టి పోటీనిస్తూ రాడికో ఖైతాన్ ఒక నమ్మకమైన సంస్థగా ఎదిగింది" అని జెఫరీస్ అభిప్రాయపడింది. వోడ్కా, జిన్, ఇండియన్ సింగిల్ మాల్ట్స్ వంటి అత్యధిక లాభాలు తెచ్చిపెట్టే విభాగాలలో ఈ కంపెనీ కొత్త ఆవిష్కరణలు చేస్తోంది. బ్రాండ్లపై నిరంతర పెట్టుబడుల వల్ల ఆర్థిక సంవత్సరం 2026-2029 మధ్య కంపెనీ ఈపీఎస్ 22 శాతం వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. జూన్ 2028 నాటి అంచనా ఆదాయం ఆధారంగా ఈ షేరుకు రూ. 4,500 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించారు. ఇది గత ముగింపు ధర కంటే 17 శాతం ఎక్కువ. ఈ రంగంలో రాడికో ఖైతాన్ తమకు మొదటి ప్రాధాన్యత గల స్టాక్ అని బ్రోకరేజ్ సంస్థ తెలిపింది.

    అలైడ్ బ్లెండర్స్ అండ్ డిస్టిలర్స్ | రేటింగ్: బై | టార్గెట్ ధర: రూ. 780

    ఐపీఓ (IPO) వచ్చినప్పటి నుంచి అలైడ్ బ్లెండర్స్ తన వ్యాపార నిర్వహణను నిరంతరం మెరుగుపరుచుకుంటోంది. మాస్-మార్కెట్ బేస్ నుండి ప్రీమియం బ్రాండ్ల వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. బ్యాక్‌వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, ప్రీమియం ఉత్పత్తుల అమ్మకాలు పెరగడం వల్ల కంపెనీ మార్జిన్లు 300 బేసిస్ పాయింట్లకు పైగా విస్తరిస్తాయని జెఫరీస్ పేర్కొంది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2026-2029 కాలంలో కంపెనీ ప్రతి షేరు ఆదాయం (EPS) 30 శాతం వృద్ధి చెందుతుందని, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ రిటర్న్స్ (RoCE) 600 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 25 శాతానికి చేరుకుంటుందని అంచనా వేసింది. జూన్ 2028 అంచనాల ప్రకారం ఈ షేరుకు రూ. 780 టార్గెట్ ధరను కేటాయించింది. ఇది ప్రస్తుత ధర కంటే 25 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉందని సూచిస్తోంది.

    యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ (United Spirits) | రేటింగ్: హోల్డ్ | టార్గెట్ ధర: రూ. 1,560

    ప్రీమియం, లగ్జరీ స్పిరిట్స్ విభాగంలో యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ అత్యుత్తమ సంస్థ అని జెఫరీస్ పేర్కొంది. డియాజియో (Diageo) అంతర్జాతీయ పోర్ట్‌ఫోలియో, స్కాచ్ విస్కీ రంగంలో దానికి ఉన్న లీడర్‌షిప్ కంపెనీకి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. అయితే, కంపెనీకి చెందిన 'మెక్‌డోవెల్స్' (McDowell’s) బ్రాండ్ పునరుద్ధరణపైనే రాబోయే ఆదాయ వృద్ధి ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ షేరు వాల్యుయేషన్ కాస్త ఖరీదుగా ఉండటం, అలాగే ఆర్థిక సంవత్సరం 2026-2029 మధ్య ఈపీఎస్ వృద్ధి 12 శాతానికే పరిమితం కావచ్చనే అంచనాలతో దీనికి 'హోల్డ్' రేటింగ్ ఇస్తూ రూ. 1,560 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించింది.

    (గమనిక: ఈ కథనంలో పేర్కొన్న వివరాలు, సిఫార్సులు అంతర్జాతీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జెఫరీస్ విశ్లేషణ ఆధారంగా ఇచ్చినవి మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు నష్టభయాలతో కూడుకున్నవి కాబట్టి పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/మద్యం షేర్ల జోరు: రాడికో ఖైతాన్, అలైడ్ బ్లెండర్స్‌కు జెఫరీస్ 'బై' రేటింగ్
    Home/News/మద్యం షేర్ల జోరు: రాడికో ఖైతాన్, అలైడ్ బ్లెండర్స్‌కు జెఫరీస్ 'బై' రేటింగ్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes