రేడికో ఖైతాన్ జోరు: లిక్కర్ మార్కెట్లో ప్రత్యర్థులకు అందనంత ఎత్తులో..
మ్యాజిక్ మోమెంట్స్ వోడ్కా తయారీ సంస్థ రేడికో ఖైతాన్ షేర్లు గత ఆరు నెలల్లో 56 శాతానికి పైగా లాభపడి ప్రత్యర్థులకు గట్టి పోటీనిస్తున్నాయి. క్యూ1 ఎఫ్వై27లో రికార్డు విక్రయాలతో పాటు ప్రీమియమైజేషన్ వ్యూహంతో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించడమే ఇందుకు కారణం.
మద్యం రంగంలో ప్రసిద్ధ బ్రాండ్ ‘మ్యాజిక్ మోమెంట్స్’ వోడ్కా తయారీ సంస్థ రేడికో ఖైతాన్ (Radico Khaitan) స్టాక్ మార్కెట్లో నిరంతరం దూసుకుపోతోంది. గత ఆరు నెలల కాలంలోనే కాకుండా మూడేళ్ల ప్రాతిపదికన కూడా తన పోటీదారుల కంటే చాలా ముందు వరుసలో నిలిచింది. కంపెనీ మెరుగైన పనితీరును కనబరచడంతో స్వదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (DIIలు) కూడా ఈ షేరుపై భారీగా నమ్మకం ఉంచుతున్నారు.
ప్రత్యర్థులను దాటేసి.. ఇన్వెస్టర్ల మది గెలిచి
గత ఆరు నెలల్లో యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ షేరు 12 శాతం వృద్ధి చెందగా, యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ షేరు 2 శాతం నష్టపోయింది. అదే సమయంలో రేడికో ఖైతాన్ ఏకంగా 56 శాతం మేర లాభపడి ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపించింది. ఈ క్రమంలో కంపెనీపై డిఐఐల నమ్మకం మరింత బలపడింది. డిసెంబర్ నాటికి రేడికోలో 24.03 శాతంగా ఉన్న డిఐఐల వాటా, జూన్ చివరి నాటికి 28.08 శాతానికి పెరగడం కంపెనీ భవిష్యత్తు ఎదుగుదలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
రికార్డు స్థాయిలో క్యూ1 ఎఫ్వై27 విక్రయాలు
2027 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికం (Q1 FY27)లో రేడికో ఖైతాన్ రికార్డు స్థాయి విక్రయాలు నమోదు చేసింది. మొత్తం విక్రయాల పరిమాణం 2.8 శాతం పెరిగి 1 కోటి (10 మిలియన్) కేసులకు చేరింది.
అయితే, కంపెనీ సాధించిన అసలు విజయం దాని 'ప్రెస్టీజ్ అండ్ అబౌ' (P&A) విభాగంలో దాగి ఉందంటున్నారు మార్కెట్ విశ్లేషకులు. ఈ విభాగం విక్రయాలు ఏకంగా 35.8 శాతం పెరిగి 52.2 లక్షల (5.22 మిలియన్) కేసులకు చేరాయి.
"కంపెనీ మొత్తం విక్రయ పరిమాణంలో P&A విభాగం వాటా 50 శాతం మాత్రమే అయినప్పటికీ, వచ్చే మొత్తం ఆదాయంలో 70 శాతానికి పైగా ఆదాయం ఈ విభాగం నుంచే వస్తోంది. రేడికో ఖైతాన్ సాధిస్తున్న ఈ అసాధారణ వృద్ధికి ఇదే ప్రధాన చోదక శక్తిగా పనిచేస్తోంది" అని ఆనంద్ రాఠీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ విశ్లేషకుడు అజయ్ ఠాకూర్ వివరించారు.
వృద్ధి అంచనాలు పెంపు.. రుణ రహిత దిశగా అడుగులు
ఆర్థిక పనితీరు అనుకూలంగా ఉండటంతో రేడికో యాజమాన్యం తమ ఎఫ్వై27 (FY27) వృద్ధి అంచనాలను పెంచింది. గతంలో P&A విభాగం వృద్ధి 20 శాతంగా ఉంటుందని భావించగా, దానిని ఇప్పుడు 25 శాతానికి పైగా సవరించింది. అదే సమయంలో, నిలకడగా 20 శాతం ఎబిటా (EBITDA) మార్జిన్ను నమోదు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ముడిసరుకుల ధరలు పెరిగినప్పటికీ ప్రొడక్ట్ మిక్స్ మారడం, ఈఎన్ఏ (Extra Neutral Alcohol) ధరలు అదుపులో ఉండటంతో కంపెనీ లాభాల మార్జిన్లు పుంజుకున్నాయి. త్వరలోనే కంపెనీని పూర్తిగా రుణ రహితం (Net Debt-Free) చేయాలని యాజమాన్యం భావిస్తోందని, ఇది మధ్యకాలికంగా ఇన్వెస్టర్లలో మరింత నమ్మకాన్ని నింపుతుందని ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్ హెడ్ సన్నీ అగర్వాల్ స్పష్టం చేశారు.
విశ్లేషకుల సిఫార్సులు.. టార్గెట్ ప్రైస్ ఎంత?
బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నవీన్ త్రివేది రేడికో ఖైతాన్ భవిష్యత్తుపై ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రీమియమైజేషన్ వ్యూహం, విస్తరిస్తున్న భౌగోళిక విస్తృతి కంపెనీకి బాగా కలిసివస్తున్నాయని తెలిపారు. కర్ణాటక ప్రభుత్వం తెచ్చిన నూతన ఎక్సైజ్ విధానం రేడికోకు అదనపు ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ షేరుకు 'బై' (BUY) రేటింగ్ ఇస్తూ, రూ.5,000 టార్గెట్ ప్రైస్ను నిర్దేశించారు.
బ్లూమ్బర్గ్ నివేదిక ప్రకారం, మొత్తం 19 బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ఈ షేరుకు 'బై' రేటింగ్ ఇవ్వగా, 4 సంస్థలు 'హోల్డ్', కేవలం 2 సంస్థలు మాత్రమే 'సెల్' సిఫార్సు చేశాయి.
ప్రస్తుతం రూ.4,370 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్న ఈ షేరు P/E నిష్పత్తి 97.3 రెట్లుగా ఉంది. ఇది ఐదేళ్ల సగటు P/E (71.6) కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీ సాధిస్తున్న బలమైన వృద్ధి రేటు దృష్ట్యా ఈ వాల్యుయేషన్ సముచితమేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అయితే, స్కాచ్ విభాగంలో ప్రత్యర్థి కంపెనీల నుంచి ఎదురయ్యే ధరల పోటీని అధిగమించడం రేడికోకు రాబోయే రోజుల్లో కీలక సవాలుగా మారే అవకాశముంది.
(గమనిక: స్టాక్ మార్కెట్ తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులకు లోబడి ఉంటుంది. ఇక్కడ తెలిపిన అభిప్రాయాలు, విశ్లేషణలు బ్రోకరేజీ కంపెనీలు, వ్యక్తిగత విశ్లేషకులవి మాత్రమే. హిందుస్తాన్ టైమ్స్కు వీటితో సంబంధం లేదు. స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టుబడులు పెట్టేముందు సంబంధిత సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాలి.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More