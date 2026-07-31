అయోధ్య చందా స్కామ్పై పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్షాల నిరసన.. పప్పు యాదవ్ స్కిట్
అయోధ్య రామాలయం విరాళాల దుర్వినియోగం ఆరోపణలపై పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో ప్రతిపక్ష ఎంపీలు వినూత్న రీతిలో వీధి నాటకం ప్రదర్శించారు. కాషాయ దుస్తుల్లో ఎంపీ పప్పు యాదవ్ పూజారిగా నటించగా, రాహుల్ గాంధీ సహా పలువురు నాయకులు ఇందులో పాల్గొని కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు.
పార్లమెంట్ ప్రాంగణం శుక్రవారం ఓ వీధి నాటక వేదికను తలపించింది. అయోధ్య రామాలయ విరాళాల నిధులు పక్కదారి పట్టాయనే ఆరోపణలపై ప్రతిపక్ష ఎంపీలు మకర్ ద్వార్ మెట్ల వద్ద వినూత్న నిరసన చేపట్టారు. పూర్ణియా స్వతంత్ర ఎంపీ రాజేష్ రంజన్ (పప్పు యాదవ్) కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి పూజారి పాత్ర పోషించగా, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కూడా ఈ నాటకంలో పాల్గొని ఆకట్టుకున్నారు.
పూజారి వేషం.. హుండీ నిధుల మళ్లింపు నాటకం
ప్రతిపక్ష ఎంపీలు నిరసన ప్రాంగణంలో నకిలీ హుండీలను ఏర్పాటు చేశారు. పప్పు యాదవ్ కాషాయ దుస్తులు ధరించి, చేతిలో శ్రీరాముడి చిత్రాన్ని పట్టుకుని ఆలయ పూజారిగా వ్యవహరించారు. భక్తులు వేసే చందాలను హుండీలో వేయకుండా రహస్యంగా తన జేబులో వేసుకుంటున్నట్లు ప్రతీకాత్మకంగా నటించి విరాళాల అవకతవకలను ఎత్తిచూపారు.
సమాజ్వాదీ పార్టీకి చెందిన ఓ ఎంపీ భక్తుడి పాత్రలో వచ్చి ఈ 'దొంగతనాన్ని' ప్రశ్నించడం, ఆ తర్వాత పూజారి అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని పారిపోవడం ఈ నాటకంలో ప్రధాన ఘట్టంగా నిలిచింది. రాహుల్ గాంధీతో పాటు ఇతర ప్రతిపక్ష నాయకులు హుండీల్లో డబ్బులు వేస్తూ నిరసనకు మద్దతు తెలిపారు.
"చందా చోర్, గద్దీ ఛోడ్" (చందాల దొంగలు దిగిపోవాలి), "అమిత్ షా.. సభకు రావాలి!" అంటూ ఎంపీలు గొంతుకలిపి చేసిన నినాదాలతో పార్లమెంట్ ప్రాంగణం హోరెత్తింది. ఇటీవల విద్యార్థుల నిరసనలపై పోలీసుల చర్యలపై కూడా కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా సభలో ప్రకటన చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
బీజేపీ తీవ్ర ఆగ్రహం
ప్రతిపక్షాల నిరసన ప్రదర్శనపై భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) నాయకులు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. హిందూ సంప్రదాయాలను, సాధువులను, సనాతన ధర్మాన్ని ప్రతిపక్షాలు అవమానిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు.
"సనాతన ధర్మాన్ని నిందించడానికే ప్రతిపక్ష నాయకులు సాధువుల వేషధారణను అవమానపరుస్తున్నారు" అని కేంద్ర మంత్రి గిరిరాజ్ సింగ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
బీజేపీ ఎంపీ సాక్షి మహారాజ్ మాట్లాడుతూ, పప్పు యాదవ్ ప్రవర్తన రామాయణంలోని 'కాలనేమి' రాక్షసుడి పాత్రను తలపించిందని విమర్శించారు. కాషాయ రంగును, శ్రీరాముడిని, సనాతన సంప్రదాయాన్ని ప్రతిపక్షాలు దారుణంగా కించపరిచాయని ఆరోపించారు. నిరసన తెలిపిన ఎంపీల ప్రవర్తనపై లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారని, క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకునేలా చేయవద్దని హెచ్చరించారని తెలిపారు.
విచారణకు దిగిన ప్రత్యేక సిట్ (SIT)
అయోధ్య రామాలయం విరాళాల స్కామ్ ఆరోపణలపై నిష్పాక్షిక విచారణ జరిపేందుకు కొత్తగా ప్రత్యేక విచారణ బృందాన్ని (SIT) ఏర్పాటు చేసినట్లు ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇటీవల సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపింది. ఐజీపీ కిరణ్ ఎస్ నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన ఈ బృందంలో డిఐజి, ఎస్పీ, ఏఎస్పీ స్థాయి అధికారులు ఉన్నారని సోలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా కోర్టుకు వివరాలు అందించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More