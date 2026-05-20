Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నేటి స్టాక్ మార్కెట్ సిఫారసులు: రాజా వెంకట్రామన్ సూచించిన 3 స్టాక్స్ ఇవే

    భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ప్రస్తుతం ఒడిదుడుకుల మధ్య ఊగిసలాడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మే 20 నాటి ట్రేడింగ్ కోసం నియోట్రేడర్ నిపుణులు రాజా వెంకట్రామన్ మూడు కీలక స్టాక్స్‌ను (GSFC, VBL, PowerGrid) సిఫార్సు చేశారు. వాటి టెక్నికల్ అంశాలు, టార్గెట్ ధరల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: May 20, 2026 6:16 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ప్రస్తుతం ఒకరకమైన సందిగ్ధతలో ఉన్నాయి. మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో నిఫ్టీ 50 దాదాపు 0.14 శాతం నష్టపోయి 23,618 వద్ద ముగియగా, సెన్సెక్స్ 0.15 శాతం క్షీణించి 75,200 స్థాయికి పరిమితమైంది. ఐటీ రంగం షేర్లు డాలర్ బలపడటంతో కొంత పుంజుకున్నప్పటికీ, బ్యాంకింగ్ షేర్ల అమ్మకాల ఒత్తిడి మార్కెట్‌ను కిందకు లాగింది. ఇలాంటి అస్థిరమైన పరిస్థితుల్లో సామాన్య ఇన్వెస్టర్లు ఏ షేర్లలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలో తెలియక అయోమయంలో ఉన్నారు.

    వరుణ్ బేవరేజెస్ (Pixabay)
    వరుణ్ బేవరేజెస్ (Pixabay)

    మార్కెట్ ట్రెండ్‌ను నిశితంగా గమనిస్తున్న నియోట్రేడర్ సహ వ్యవస్థాపకులు, సెబీ రిజిస్టర్డ్ అనలిస్ట్ రాజా వెంకట్రామన్ మే 20 నాటి ట్రేడింగ్ కోసం మూడు బలమైన షేర్లను సూచించారు. మార్కెట్ ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పటికీ ఈ షేర్లు సాంకేతికంగా (Technical Analysis) బలంగా కనిపిస్తున్నాయని ఆయన విశ్లేషించారు.

    1. గుజరాత్ స్టేట్ ఫెర్టిలైజర్స్ & కెమికల్స్ (GSFC)

    ఎరువులు, పారిశ్రామిక రసాయనాల తయారీలో అగ్రగామిగా ఉన్న GSFC షేరులో ప్రస్తుతం 'V-షేప్' రికవరీ కనిపిస్తోంది. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ షేరులో కొనుగోలు ఆసక్తి క్రమంగా పెరుగుతోంది. మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో ఏర్పడిన బలమైన క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్, ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని సూచిస్తోంది. రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RSI) కూడా పాజిటివ్ ట్రెండ్‌ను ప్రదర్శిస్తోంది.

    వ్యూహం: 179 పైన కొనుగోలు చేయాలి.

    స్టాప్ లాస్: 168

    టార్గెట్: 198 (రెండు నెలల కాలపరిమితితో)

    2. వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ (VBL)

    పెప్సికో బాట్లింగ్ రంగంలో ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద సంస్థ అయిన వరుణ్ బెవరేజెస్ ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ (IPL) సీజన్ నడుస్తుండటంతో శీతల పానీయాలకు గిరాకీ పెరిగింది. ఇది సంస్థ ఆదాయంపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతోంది. సాంకేతికంగా చూస్తే RSI సూచిక 60 స్థాయిని దాటడం ఈ షేరులో బుల్లిష్ ట్రెండ్‌ను ధృవీకరిస్తోంది.

    "ఐపీఎల్ సీజన్ జోరుగా సాగుతుండటం వరుణ్ బెవరేజెస్‌కు కలిసొచ్చే అంశం. కంపెనీ డివిడెండ్ ప్రకటించడం కూడా ఇన్వెస్టర్లలో ఉత్సాహాన్ని నింపింది" అని రాజా వెంకట్రామన్ పేర్కొన్నారు.

    వ్యూహం: 518 పైన కొనుగోలు చేయాలి.

    స్టాప్ లాస్: 490

    టార్గెట్: 570 (రెండు నెలల కాలపరిమితితో)

    3. పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ (POWERGRID)

    ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజం పవర్‌గ్రిడ్ షేరు ప్రస్తుతం కీలకమైన సపోర్ట్ లెవల్స్ వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇటీవల వచ్చిన బలహీనమైన ఆర్థిక ఫలితాల ప్రభావం ఇప్పటికే మార్కెట్ ధరల్లో ప్రతిబింబించిందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. పవర్ సెక్టార్‌కు ఉన్న డిమాండ్ దృష్ట్యా, దిగువ స్థాయిల వద్ద ఈ షేరులో కొనుగోళ్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. క్లౌడ్ సపోర్ట్ రీజియన్‌ను ఈ షేరు పరీక్షించడమే కాకుండా, RSI లో స్వల్ప రికవరీ సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి.

    వ్యూహం: 301 పైన కొనుగోలు చేయాలి.

    స్టాప్ లాస్: 285

    టార్గెట్: 337 (మల్టీ-డే ట్రేడింగ్)

    మార్కెట్ అవుట్‌లుక్: 24,000 వద్ద నిరోధం

    ప్రస్తుతానికి నిఫ్టీకి 24,000 మార్కు వద్ద బలమైన నిరోధం (Resistance) కనిపిస్తోంది. అంతర్జాతీయంగా అమెరికా-ఇరాన్ ఒప్పందంపై స్పష్టత లేకపోవడం, రూపాయి విలువ బలహీనపడటం వంటి అంశాలు ఇన్వెస్టర్లను అప్రమత్తం చేస్తున్నాయి. అయితే మిడ్-క్యాప్, స్మాల్-క్యాప్ సూచీలు బెంచ్‌మార్క్ సూచీల కంటే మెరుగ్గా రాణిస్తుండటం గమనార్హం. ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, స్టాప్ లాస్ పాటిస్తూ ట్రేడింగ్ చేయడం ఉత్తమం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. మే 20 కోసం సూచించిన షేర్లు ఏవి?

    నిపుణుడు రాజా వెంకట్రామన్ GSFC, వరుణ్ బెవరేజెస్ (VBL), మరియు పవర్‌గ్రిడ్ (PowerGrid) షేర్లను కొనుగోలు చేయాలని సూచించారు.

    2. వరుణ్ బెవరేజెస్ (VBL) పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    వేసవి కాలంతో పాటు ఐపీఎల్ సీజన్ కారణంగా పానీయాల అమ్మకాలు పెరగడం, మరియు టెక్నికల్ చార్ట్స్‌లో RSI 60 పైన ఉండటం ఈ షేరు పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలు.

    3. నిఫ్టీకి ప్రస్తుతం ఉన్న కీలక నిరోధక స్థాయి ఏది?

    సాంకేతిక విశ్లేషణ ప్రకారం, నిఫ్టీ 24,000 స్థాయి వద్ద బలమైన రెసిస్టెన్స్‌ను ఎదుర్కొంటోంది. ఈ స్థాయిని దాటితేనే మార్కెట్‌లో మరింత వేగవంతమైన ర్యాలీని చూడవచ్చు.

    4. పవర్‌గ్రిడ్ షేరులో ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చా?

    అవును, పవర్‌గ్రిడ్ ప్రస్తుతం కీలకమైన సపోర్ట్ లెవల్స్ వద్ద ఉంది. కంపెనీ ఫలితాల ప్రభావం ఇప్పటికే ముగిసిందని, ఇక్కడి నుంచి రికవరీ అయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/నేటి స్టాక్ మార్కెట్ సిఫారసులు: రాజా వెంకట్రామన్ సూచించిన 3 స్టాక్స్ ఇవే
    Home/News/నేటి స్టాక్ మార్కెట్ సిఫారసులు: రాజా వెంకట్రామన్ సూచించిన 3 స్టాక్స్ ఇవే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes