నిఫ్టీ పతనం: 24 వేల దిగువకు మార్కెట్లు.. ఇక 22 వేల మార్కును తాకుతాయా? ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
సోమవారం నాటి ట్రేడింగ్లో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలను మూటగట్టుకున్నాయి. కీలకమైన 24,000 స్థాయిని నిఫ్టీ కోల్పోవడంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన మొదలైంది. నిఫ్టీ మరింత దిగజారి 22,000 మార్కును తాకే ప్రమాదాం ఉందా? నిపుణుల విశ్లేషణ మీకోసం.
భారత స్టాక్ మార్కెట్లలో వరుసగా మూడో రోజు కూడా అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగింది. సోమవారం ట్రేడింగ్లో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు రెండూ కీలక మద్దతు స్థాయిలను కోల్పోయి కుప్పకూలాయి. ప్రధానంగా పశ్చిమ ఆసియాలో (Middle East) నెలకొన్న యుద్ధ మేఘాలు, అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయన్న భయాలు ఇన్వెస్టర్లను వెనక్కి తగ్గేలా చేశాయి.
నేటి ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ 891.66 పాయింట్లు (1.15%) పతనమై 76,436.53 వద్ద స్థిరపడగా, నిఫ్టీ 50 ఏకంగా 240.60 పాయింట్లు (1.00%) కోల్పోయి 23,935.55 వద్దకు చేరింది. గత మూడు నెలల్లో నిఫ్టీ సుమారు 7.7% మేర పతనం కావడం గమనార్హం.
మార్కెట్ పతనానికి ప్రధాన కారణాలేంటి?
అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు: యుద్ధ నివారణ కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇరాన్ మధ్య జరిగిన చర్చలు విఫలం కావడం మార్కెట్లను కలవరపెట్టింది. శాంతి ప్రతిపాదనలను ఇరు దేశాలు తిరస్కరించడంతో ఉద్రిక్తతలు మరింత ముదిరే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ప్రధాని మోదీ 'పొదుపు' పిలుపు: పెట్రోల్, డీజిల్, బంగారం, రసాయన ఎరువులు, వంట నూనెల వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవాలని, అనవసర విదేశీ ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. యుద్ధం కారణంగా పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరలు, దేశ విదేశీ మారక నిల్వలను దెబ్బతీయకుండా ప్రభుత్వం చేపట్టిన 'క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్' చర్యగా దీనిని భావిస్తున్నారు.
ఆర్థిక వృద్ధిపై ప్రభావం: ప్రధాని పిలుపు వల్ల పెట్రోలియం, విమానయానం, హోటల్, జ్యువెలరీ రంగాలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నిపుణులు డాక్టర్ వి.కె. విజయకుమార్ అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే ఫార్మా వంటి రంగాలు నిలకడగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
నిఫ్టీ 22,000 స్థాయికి పడిపోతుందా?
టెక్నికల్ విశ్లేషణ ప్రకారం, నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 24,300–24,500 వద్ద బలమైన ప్రతిఘటనను (Resistance) ఎదుర్కొంటోంది.
కీలక మద్దతు స్థాయిలు: నిఫ్టీ ఇప్పటికే 100 వారాల ఈఎంఏ (EMA) స్థాయిని కోల్పోయింది. ఇది మధ్యకాలికంగా బలహీనతను సూచిస్తోంది. ఒకవేళ నిఫ్టీ 23,500 స్థాయిని కూడా కోల్పోతే, అది 22,800 – 22,500 వరకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని ఎస్ఎంసీ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీస్ నిపుణుడు షితిజ్ గాంధీ పేర్కొన్నారు.
22,000 మార్కు సాధ్యమేనా?: మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. నిఫ్టీ 22,000 స్థాయికి పడిపోవడం అనేది 'అత్యంత ప్రతికూల' (Extreme Bearish) పరిస్థితిలో మాత్రమే జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం 22,400 – 22,200 వద్ద బలమైన లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ ఉంది.
కండిషన్స్ అప్లై: విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (FIIs) నిరంతరంగా పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకోవడం, ముడిచమురు ధరలు అదుపులేకుండా పెరగడం వంటి పరిణామాలు జరిగితే తప్ప 22,000 మార్కును తాకడం సాధ్యం కాదని ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ అనలిస్ట్ హితేష్ టైలర్ విశ్లేషించారు.
ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ 'కరెక్టివ్' ఫేజ్లో ఉందని, ఇది పూర్తిగా 'బేరిష్' (Bearish) కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మార్కెట్ స్థిరపడే వరకు వేచి చూడటం లేదా నిలకడగా ఉన్న ఫార్మా వంటి రంగాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. నిఫ్టీ 24,000 దిగువకు పడిపోవడానికి కారణం ఏమిటి?
అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు తగ్గకపోవడం, దేశంలో పెరుగుతున్న కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ (CAD)ను తగ్గించడానికి ప్రధాని మోదీ చేసిన పొదుపు విజ్ఞప్తి మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీశాయి.
2. నిఫ్టీకి తక్షణ మద్దతు (Support) ఎక్కడ ఉంది?
నిపుణుల ప్రకారం నిఫ్టీకి 23,500 వద్ద తక్షణ మద్దతు ఉంది. ఇది దాటితే 23,000, ఆ తరువాత 22,500 వరకు వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది.
3. ఏయే రంగాల షేర్లపై ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది?
ప్రధాని పిలుపు మేరకు పెట్రోలియం, జ్యువెలరీ (Gold), ఎయిర్ ట్రావెల్, హోటల్స్, రసాయన ఎరువుల రంగాలకు చెందిన షేర్లు ఒత్తిడికి లోనవుతాయి.
4. మార్కెట్ మళ్లీ పుంజుకునే అవకాశం ఉందా?
మార్కెట్ మద్దతు స్థాయిల వద్ద స్థిరపడితే 'షార్ట్ కవరింగ్' ద్వారా మళ్లీ కోలుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ దీనికి అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు అనుకూలించాల్సి ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More