షేర్ మార్కెట్ అప్డేట్: నిన్నటి జోరుకు బ్రేక్ పడుతుందా? సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ నేటి అంచనాలు ఇవే
stock market today: బుధవారం నాటి భారీ లాభాల తర్వాత, అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో నేడు భారత మార్కెట్లు జాగ్రత్తగా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నడుమ సెన్సెక్స్ 78,500 దిశగా, నిఫ్టీ 24,600 వైపు పయనించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
భారత స్టాక్ మార్కెట్ బుధవారం నాడు సరికొత్త ఉత్సాహంతో ముగిసింది. నిఫ్టీ 24,300 మార్కును దాటగా, సెన్సెక్స్ ఏకంగా 940 పాయింట్లు ఎగబాకి 77,958 వద్ద స్థిరపడింది. అయితే, గురువారం ఉదయం గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) ట్రేడింగ్ను గమనిస్తే మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా లేదా స్వల్ప లాభాలతో ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడం ఇన్వెస్టర్లలో కొంత ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
సెన్సెక్స్ సాంకేతిక విశ్లేషణ: 78,500 మార్కును తాకుతుందా?
సెన్సెక్స్ చార్టులను పరిశీలిస్తే, సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత 77,500 అనే బలమైన ప్రతిఘటన (Resistance) స్థాయిని దాటి పైన ముగియడం సానుకూల పరిణామం. ఇది మార్కెట్లో అప్ట్రెండ్ కొనసాగుతుందనే సంకేతాన్ని ఇస్తోంది.
"ప్రస్తుతానికి సెన్సెక్స్కు 77,500, అలాగే 77,300 స్థాయిలు కీలక మద్దతుగా (Support) పనిచేస్తాయి. మార్కెట్ ఈ స్థాయిల పైన ఉన్నంత కాలం బుల్ జోరు కొనసాగుతుంది. ఒకవేళ 78,300 దాటితే, అది 78,500 వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది" అని కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ విశ్లేషించారు.
అయితే, సెన్సెక్స్ 77,300 దిగువకు పడిపోతే మాత్రం ట్రేడర్లు తమ లాంగ్ పొజిషన్ల నుంచి వైదొలగడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
నిఫ్టీ 50: 24,600 దిశగా పయనం
నిఫ్టీ డైలీ టైమ్ ఫ్రేమ్లో 'హామర్' వంటి క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ను ఏర్పరిచింది. ఇది తక్కువ స్థాయిల వద్ద కొనుగోళ్ల మద్దతు బలంగా ఉందని సూచిస్తోంది. టెక్నికల్ అనలిస్టుల అంచనా ప్రకారం, నిఫ్టీ 24,300 పైన స్థిరంగా కొనసాగితే, త్వరలోనే 24,600 - 24,800 స్థాయిలను చూడవచ్చు.
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, మార్కెట్ అస్థిరతను సూచించే India VIX 7 శాతం తగ్గి 17 కంటే దిగువకు పడిపోయింది. ఇది బుల్ మార్కెట్కు ఊతమిచ్చే అంశం.
బ్యాంక్ నిఫ్టీలో భారీ బ్రేక్ అవుట్
బుధవారం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏకంగా 1,434 పాయింట్లు (2.63%) జంప్ చేసి 55,981 వద్ద ముగిసింది. గత మూడు రోజులుగా ఉన్న స్తబ్దతను వీడి, 20-డే ఈఎంఏ (EMA) పైన ముగియడం గమనార్హం.
తదుపరి లక్ష్యం: 56,300 - 56,400 స్థాయిలు.
మద్దతు స్థాయి: 55,600 - 55,500 జోన్.
ఒకవేళ బ్యాంక్ నిఫ్టీ 56,475 పైన నిలదొక్కుకుంటే, వచ్చే వారాల్లో 57,500 స్థాయిని కూడా తాకే అవకాశం ఉందని బజాజ్ బ్రోకింగ్ రీసెర్చ్ పేర్కొంది.
ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
ప్రస్తుతం మార్కెట్ సానుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు (Geopolitical tensions) క్రూడాయిల్ ధరలపై ప్రభావం చూపవచ్చు. కాబట్టి, స్టాప్ లాస్ పాటిస్తూ ట్రేడింగ్ చేయడం ఉత్తమం. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు ఒక్కసారిగా భారీ పెట్టుబడులు పెట్టకుండా, బలమైన మద్దతు స్థాయిల వద్ద కొనుగోలు చేయడం లాభదాయకం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఈరోజు నిఫ్టీకి ఉన్న కీలక మద్దతు స్థాయిలు ఏవి?
నిఫ్టీకి తక్షణ మద్దతు 24,200 వద్ద ఉండగా, బలమైన మద్దతు 24,000 స్థాయి వద్ద కనిపిస్తోంది.
2. అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు భారత మార్కెట్లపై ఎలా ప్రభావం చూపుతాయి?
అంతర్జాతీయ యుద్ధ భయాల వల్ల ముడిచమురు ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది మన రూపాయిపై ఒత్తిడి పెంచి, ఇన్ఫ్లేషన్కు దారితీయవచ్చు. దీనివల్ల మార్కెట్లలో కొంత అస్థిరత నెలకొనే అవకాశం ఉంటుంది.
3. బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చా?
బ్యాంక్ నిఫ్టీ కీలకమైన 55,600 స్థాయిని దాటింది. ఇది పాజిటివ్ సంకేతం. అయితే 56,400 వద్ద ఉన్న ప్రతిఘటనను దాటితేనే భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
4. ఇండియా వీఐఎక్స్ (India VIX) తగ్గడం అంటే ఏమిటి?
VIX తగ్గడం అంటే మార్కెట్లో భయాందోళనలు తగ్గి, అస్థిరత తగ్గుతోందని అర్థం. ఇది సాధారణంగా షేర్ ధరలు పెరగడానికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More