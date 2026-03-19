    నిఫ్టీ 50లో ప్రకంపనలు: 52 వారాల కనిష్ఠానికి 10 దిగ్గజ షేర్లు.. భయం గుప్పిట్లో ఇన్వెస్టర్లు

    అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, చమురు ధరల సెగతో భారత స్టాక్ మార్కెట్ కుదేలైంది. నేటి పతనంలో నిఫ్టీ 50లోని సుమారు 20 శాతం షేర్లు (10 కంపెనీలు) తమ ఏడాది కాలపు కనిష్ఠ స్థాయికి (52-week low) పడిపోయాయి. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్ వంటి బ్లూ-చిప్ కంపెనీలు కూడా ఈ జాబితాలో ఉండటం మార్కెట్ తీవ్రతను సూచిస్తోంది.

    Published on: Mar 19, 2026 5:01 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ముంబై: గురువారం నాటి మార్కెట్ పతనం ఇన్వెస్టర్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించింది. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ముదరడం, ముడి చమురు ధరలు పెరగడం, విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు (FIIs) విచ్చలవిడిగా షేర్లను విక్రయించడంతో మార్కెట్ అతలాకుతలమైంది. నేడు నిఫ్టీ 50 సూచీ 3.5 శాతం, సెన్సెక్స్ 3.3 శాతం మేర నష్టపోయాయి.

    18వ తేదీనాటి లూజర్స్ ఛార్ట్ (PTI)
    18వ తేదీనాటి లూజర్స్ ఛార్ట్ (PTI)

    ఏడాది కనిష్ఠానికి పడిపోయిన ఆ 10 దిగ్గజ షేర్లు ఇవే:

    నేటి ట్రేడింగ్‌లో అమ్మకాల ఒత్తిడికి తలొగ్గి 52 వారాల కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయిన ప్రధాన కంపెనీలు:

    1. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ (HDFC Bank): 5% నష్టంతో భారీ పతనం చూసింది.
    2. బజాజ్ ఫైనాన్స్ (Bajaj Finance): ఏకంగా 6% క్షీణించి ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెట్టింది.
    3. ఇన్ఫోసిస్ (Infosys): ఐటీ రంగంలో అమ్మకాల ధాటికి 4% నష్టపోయింది.
    4. టీసీఎస్ (TCS): మరో ఐటీ దిగ్గజం కూడా కనిష్ఠ స్థాయికి చేరింది.
    5. విప్రో (Wipro): ఐటీ షేర్లపై ఒత్తిడి కొనసాగుతోంది.
    6. కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ (Kotak Mahindra Bank): బ్యాంకింగ్ రంగంలో బలహీనత స్పష్టమైంది.
    7. బజాజ్ ఫిన్‌సర్వ్ (Bajaj Finserv): ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రంగంపై యుద్ధ సెగ తగిలింది.
    8. ఐటీసీ (ITC): ఎఫ్ఎంసీజీ రంగం కూడా అమ్మకాల నుంచి తప్పించుకోలేకపోయింది.
    9. హిందుస్థాన్ యూనీలీవర్ (HUL): వినియోగదారుల సెంటిమెంట్ దెబ్బతినడంతో కనిష్ఠానికి పడిపోయింది.
    10. సిప్లా (Cipla): ఫార్మా రంగంలోని ఈ దిగ్గజం కూడా నేటి పతనంలో భాగమైంది.

    ఈ భారీ పతనంలోనూ ఓఎన్జీసీ (ONGC) మాత్రమే లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతూ టాప్ గైనర్‌గా నిలిచింది. చమురు ధరలు పెరగడం ఈ కంపెనీకి సానుకూల అంశంగా మారింది.

    మార్కెట్ పతనానికి ప్రధాన కారణాలు:

    • యుద్ధం, చమురు: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం తీవ్రమవ్వడం, చమురు ధరలు 113 డాలర్లకు చేరడం ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచింది.
    • అమెరికా ఫెడ్ వైఖరి: వడ్డీ రేట్ల కోతపై అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ కఠినంగా ఉండటం ఇన్వెస్టర్ల ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది.
    • రూపాయి పతనం: డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ ఆల్-టైమ్ కనిష్ఠానికి పడిపోవడం విదేశీ ఇన్వెస్టర్లను భయపెట్టింది.
    • భయం స్థాయి (India VIX): మార్కెట్ అస్థిరతను కొలిచే 'ఇండియా విక్స్' ఏకంగా 22% పెరిగింది. అంటే ఇన్వెస్టర్లలో భయం, అనిశ్చితి అత్యంత గరిష్ఠ స్థాయిలో ఉన్నాయి.

    నిపుణుల సలహా: ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?

    మోతీలాల్ ఓస్వాల్, ఎస్‌బీఐ సెక్యూరిటీస్ నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం:

    • కీలక స్థాయిలు: నిఫ్టీ 23,200 పాయింట్ల కంటే తక్కువగా ఉన్నంత వరకు ఒత్తిడి కొనసాగుతుంది. ఇది 22,850 లేదా 22,700 స్థాయిల వరకు కూడా పడిపోయే అవకాశం ఉంది.
    • పెట్టుబడి వ్యూహం: దిగ్గజ కంపెనీల షేర్లు (Blue-chip stocks) తమ ఆల్-టైమ్ గరిష్ఠాల నుంచి 15-25% వరకు తగ్గాయి. దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు ఇది మంచి అవకాశం. అయితే, ఒకేసారి కాకుండా 'స్టెప్-బై-స్టెప్' (Staggered accumulation) పద్ధతిలో పెట్టుబడి పెట్టడం శ్రేయస్కరం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    1. 52 వారాల కనిష్ఠం అంటే ఏమిటి?

    గత ఏడాది కాలంలో ఒక షేర్ ధర పడిపోయిన అత్యంత తక్కువ స్థాయిని 52 వారాల కనిష్ఠం అంటారు. ఇది మార్కెట్ బలహీనతను సూచిస్తుంది.

    2. ఐటీ షేర్లు ఎందుకు ఎక్కువగా పడిపోతున్నాయి?

    అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనిశ్చితి, వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ఆలస్యం కావడం వల్ల భారత ఐటీ కంపెనీల ఆదాయాలపై ప్రభావం పడుతుందనే భయంతో ఇన్వెస్టర్లు ఐటీ షేర్లను విక్రయిస్తున్నారు.

    3. మార్కెట్ ఎప్పుడు పుంజుకుంటుంది?

    పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం సద్దుమణిగి, చమురు ధరలు తగ్గితేనే మార్కెట్లో మళ్లీ కొనుగోళ్ల ఊపు వస్తుంది.

    News/News/నిఫ్టీ 50లో ప్రకంపనలు: 52 వారాల కనిష్ఠానికి 10 దిగ్గజ షేర్లు.. భయం గుప్పిట్లో ఇన్వెస్టర్లు
    News/News/నిఫ్టీ 50లో ప్రకంపనలు: 52 వారాల కనిష్ఠానికి 10 దిగ్గజ షేర్లు.. భయం గుప్పిట్లో ఇన్వెస్టర్లు
