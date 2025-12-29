Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నేటి ట్రేడింగ్‌లో లాభాల వేట: రాజా వెంకట్రామన్ సూచించిన టాప్ 3 స్టాక్స్ ఇవే

    స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల మధ్య నేడు (డిసెంబర్ 29) ఇన్వెస్టర్లు దృష్టి సారించాల్సిన టాప్ 3 స్టాక్స్‌ను మార్కెట్ నిపుణులు రాజా వెంకట్రామన్ సూచించారు. NMDC, ఒబెరాయ్ రియాల్టీ, LTIMindtree షేర్లపై ఆయన విశ్లేషణ మీకోసం. వీటిలో రెండు buy కాల్స్ కాగా, ఒకటి sell కాల్.

    Published on: Dec 29, 2025 7:05 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ ప్రస్తుతం ఒక క్లిష్ట దశలో ఉంది. ఎగువ స్థాయిల వద్ద అమ్మకాల ఒత్తిడి (Profit Booking) స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మార్కెట్ గమనాన్ని మార్చగల బలమైన దేశీయ కారణాలు ప్రస్తుతానికి కనిపించకపోవడంతో, ఇన్వెస్టర్లు ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇలాంటి అనిశ్చితి సమయంలో 'నియో ట్రేడర్' కో-ఫౌండర్, సెబీ రిజిస్టర్డ్ అనలిస్ట్ రాజా వెంకట్రామన్ నేటి ట్రేడింగ్ కోసం మూడు కీలక స్టాక్స్‌ను ప్రతిపాదించారు.

    నేటి ట్రేడింగ్‌లో లాభాల వేట: రాజా వెంకట్రామన్ సూచించిన టాప్ 3 స్టాక్స్ ఇవే
    నేటి ట్రేడింగ్‌లో లాభాల వేట: రాజా వెంకట్రామన్ సూచించిన టాప్ 3 స్టాక్స్ ఇవే

    నేటి టాప్ పిక్స్ ఇవే..

    నేటి మార్కెట్ పరిస్థితులను విశ్లేషించిన రాజా వెంకట్రామన్, ఈ కింది షేర్లలో ట్రేడింగ్ అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.

    1. NMDC Ltd (బై కాల్)

    దేశంలోనే అతిపెద్ద ఇనుప ఖనిజం ఉత్పత్తి సంస్థ అయిన NMDC, గత కొన్ని రోజులుగా కన్సాలిడేషన్ దశలో ఉంది. మెటల్ రంగంలో కనిపిస్తున్న రికవరీ ఈ స్టాక్‌కు కలిసొచ్చే అంశం. భారీ వాల్యూమ్స్‌తో ఈ షేరు పుంజుకుంటోంది.

    వ్యూహం: 83 పైన కొనుగోలు చేయండి.

    స్టాప్ లాస్: 80

    లక్ష్యం (Target): 89 (మల్టీ డే)

    2. Oberoi Realty Ltd (బై కాల్)

    ముంబై కేంద్రంగా పనిచేసే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ దిగ్గజం షేరు ధరలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రతి పతనం వద్ద కొనుగోలు మద్దతు లభిస్తోంది. ఈ ట్రెండ్ ఇలాగే కొనసాగితే షేరు మరింత పైకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది.

    వ్యూహం: 1,690 పైన కొనుగోలు చేయండి.

    స్టాప్ లాస్: 1,660

    లక్ష్యం (Target): 1,740 (ఇంట్రాడే)

    3. LTIMindtree Ltd (సెల్ కాల్)

    ఐటీ రంగంలో బలహీనత కనిపిస్తోంది. గత శుక్రవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో ఈ స్టాక్ ఒక 'బేరిష్ క్యాండిల్'ను నమోదు చేసింది. RSI సూచిక కూడా ప్రతికూలంగా ఉండటంతో ఈ షేరులో మరింత పతనం ఉండే అవకాశం ఉందని రాజా వెంకట్రామన్ విశ్లేషించారు.

    వ్యూహం: 6,020 కంటే కిందకు పడితే అమ్మండి.

    స్టాప్ లాస్: 6,110

    లక్ష్యం (Target): 5,850 (ఇంట్రాడే)

    మార్కెట్ ముఖచిత్రం: ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన

    డిసెంబర్ 26న ముగిసిన సెషన్‌లో భారత మార్కెట్లు నష్టాల బాట పట్టాయి. విదేశీ పెట్టుబడిదారుల (FII) నిరంతర అమ్మకాలు మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీశాయి. సెన్సెక్స్ 367 పాయింట్లు నష్టపోయి 85,041 వద్ద, నిఫ్టీ దాదాపు 100 పాయింట్లు క్షీణించి 26,042 వద్ద ముగిశాయి. ప్రధానంగా ఐటీ, ఆటో రంగాల షేర్లు ఎక్కువగా నష్టపోయాయి.

    డిసెంబర్ సిరీస్ ట్రేడర్లకు సవాలుగా మారింది. భారీ ఒడిదుడుకుల వల్ల ఇన్వెస్టర్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. నిఫ్టీ 26,300 మార్కును దాటితేనే మార్కెట్‌లో మళ్లీ సానుకూలత కనిపిస్తుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అప్పటి వరకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ కదలికలను గమనిస్తూ జాగ్రత్తగా ట్రేడింగ్ చేయడం ఉత్తమం.

    (గమనిక: స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్‌తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించి నిర్ణయం తీసుకోగలరు.)

    recommendedIcon
    News/News/నేటి ట్రేడింగ్‌లో లాభాల వేట: రాజా వెంకట్రామన్ సూచించిన టాప్ 3 స్టాక్స్ ఇవే
    News/News/నేటి ట్రేడింగ్‌లో లాభాల వేట: రాజా వెంకట్రామన్ సూచించిన టాప్ 3 స్టాక్స్ ఇవే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes