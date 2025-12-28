పెట్టుబడిదారుల ‘గోల్డెన్’ ఛాయిస్.. ₹10 లక్షల కోట్ల మైలురాయిని దాటిన భారత ఈటీఎఫ్ మార్కెట్
భారత ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ (ETF) మార్కెట్ ₹10 లక్షల కోట్ల నిర్వహణ ఆస్తుల (AUM) మార్కును దాటి కొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. కేవలం మూడేళ్లలోనే ఈ విభాగం రెట్టింపు వృద్ధి సాధించడం విశేషం. పారదర్శకత, తక్కువ ఖర్చు కారణంగా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు ఈటీఎఫ్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడుల సరళి వేగంగా మారుతోంది. ఒకప్పుడు కేవలం కొద్దిమందికే పరిమితమైన ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ETFs), ఇప్పుడు సామాన్య మదుపరులకు సైతం చేరువయ్యాయి. జెరోధా ఫండ్ హౌస్ వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం, దేశీయ ఈటీఎఫ్ మార్కెట్ నిర్వహణలోని ఆస్తుల విలువ (AUM) తాజాగా రూ. 10 లక్షల కోట్ల మార్కును దాటింది. ఇది భారత మదుపరుల ఆలోచనా దృక్పథంలో వచ్చిన అతిపెద్ద మార్పుకు నిదర్శనం.
మూడేళ్లలోనే రెట్టింపు వృద్ధి
గత మూడేళ్ల కాలంలోనే ఈ మార్కెట్ పరిమాణం రెట్టింపు కావడం గమనార్హం. పారదర్శకత, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు, సులభంగా పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉండటంతో మదుపరులు సంప్రదాయ మ్యూచువల్ ఫండ్ల కంటే వీటిపైనే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈటీఎఫ్లు కేవలం ఈక్విటీలకే (స్టాక్స్) పరిమితం కాకుండా డెట్, కమోడిటీలు (బంగారం, వెండి), విభిన్న థీమాటిక్ ఫండ్లలోనూ అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
బంగారం, వెండి ఈటీఎఫ్ల జోరు ఈటీఎఫ్ వ్యవస్థ విస్తరించడంలో గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లు కీలక పాత్ర పోషించాయి.
"కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చే వారికి ఈటీఎఫ్లు ఒక అద్భుతమైన వేదిక. ఇవి సరళంగా ఉండటమే కాకుండా వివిధ రకాల ఆస్తులలో (Asset Classes) పెట్టుబడి పెట్టేందుకు వీలు కల్పిస్తాయి" అని జెరోధా ఫండ్ హౌస్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ వైభవ్ జలాన్ వివరించారు.
పెరిగిన మదుపరుల భాగస్వామ్యం
మదుపరుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరగడం ఈ విజయానికి ప్రధాన కారణం. 2020 నవంబర్లో కేవలం 41 లక్షలుగా ఉన్న ఈటీఎఫ్ ఇన్వెస్టర్ల ఖాతాలు, 2025 నవంబర్ నాటికి ఏకంగా 3 కోట్లు దాటాయి. అంటే ఐదేళ్లలో దాదాపు ఎనిమిది రెట్లు వృద్ధి నమోదైంది. ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ కూడా భారీగా పెరిగింది. 2020 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 51,000 కోట్లుగా ఉన్న ట్రేడింగ్ విలువ, 2025 నాటికి రూ. 3.83 లక్షల కోట్లకు చేరింది. దీనివల్ల ఇన్వెస్టర్లకు షేర్లను కొనుగోలు చేయడం లేదా విక్రయించడం ఇప్పుడు మరింత సులభమైంది.
చారిత్రాత్మక ఘట్టం
ఈ మైలురాయిపై జెరోధా ఫండ్ హౌస్ సీఈవో విశాల్ జైన్ స్పందిస్తూ.. "భారత ఈటీఎఫ్ రంగంలో రూ. 10 లక్షల కోట్ల మార్కును దాటడం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం. ఈ ప్రయాణంలో భాగస్వామ్యం వహించడం గర్వంగా ఉంది. ఈ రంగం ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయి పరిణతి చెందింది" అని పేర్కొన్నారు.
పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు కేవలం దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసమే కాకుండా, వ్యూహాత్మక ఆస్తుల కేటాయింపు (Asset Allocation) కోసం కూడా ఈటీఎఫ్లను ప్రధాన మార్గంగా ఎంచుకుంటున్నారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో పాసివ్ ఇన్వెస్టింగ్ (Passive Investing) ఒక బలమైన శక్తిగా ఎదుగుతోందని ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)