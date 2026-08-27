రేపు రాఖీ పండగ.. స్టాక్ మార్కెట్లకు సెలవా? బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ స్పష్టత
రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆగస్టు 28న దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు యథావిధిగా పనిచేయనున్నాయి. బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈతో పాటు ఎంసీఎక్స్ కమొడిటీ మార్కెట్లోనూ ఎప్పటిలాగే లావాదేవీలు కొనసాగనున్నాయి.
రేపు (ఆగస్టు 28, శుక్రవారం) దేశవ్యాప్తంగా రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలను జరుపుకుంటున్నప్పటికీ, భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు మాత్రం యథాతథంగా పనిచేయనున్నాయి. బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (బీఎస్ఈ), నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ)లలో క్రమం తప్పకుండా వ్యాపార లావాదేవీలు కొనసాగుతాయని అధికారిక ట్రేడింగ్ క్యాలెండర్ స్పష్టం చేసింది.
నార్మల్ ట్రేడింగ్తో పాటు సెటిల్మెంట్
అనేక రాష్ట్రాల్లో రాఖీ పౌర్ణమి రోజున ప్రభుత్వ సెలవు అమలులో ఉన్నప్పటికీ, బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ 2026 సెలవుల జాబితాలో ఈ పండగను మార్కెట్ హాలిడేగా చేర్చలేదు. దీనివల్ల ఈక్విటీలు, ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ విభాగాల్లో ట్రేడింగ్ సాధారణ సమయాల ప్రకారమే సాగుతుంది. ఇన్వెస్టర్లు ఎప్పటిలాగే షేర్లను కొనుగోలు, విక్రయాలు చేసుకోవచ్చు. ట్రేడింగ్తో పాటు సెటిల్మెంట్ ప్రక్రియలో కూడా ఎలాంటి ఆటంకాలు ఉండవు.
ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్ పనివేళలు
కమొడిటీ మార్కెట్ విషయానికొస్తే.. మల్టీ కమొడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్) కూడా ఆగస్టు 28న తెరిచే ఉంటుంది. వ్యవసాయ, వ్యవసాయేతర కమొడిటీ విభాగాల్లో ఉదయం, సాయంత్రం రెండు సెషన్లలోనూ యథావిధిగా ట్రేడింగ్ కొనసాగుతుంది.
రాబోయే మార్కెట్ సెలవుల జాబితా
2026 స్టాక్ మార్కెట్ క్యాలెండర్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ నెలలో ఎలాంటి ప్రత్యేక ట్రేడింగ్ సెలవులు లేవు. వారాంతపు శని, ఆదివారాలు తప్ప మిగతా రోజుల్లో ఎక్స్ఛేంజ్ లు సాధారణంగానే పనిచేస్తాయి. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 14న (సోమవారం) వినాయక చవితి సందర్భంగా మార్కెట్లకు సెలవు ప్రకటించారు.
ఈ ఏడాది మిగిలిన కాలంలో వచ్చే మార్కెట్ సెలవులు:
- సెప్టెంబర్ 14 (సోమవారం): వినాయక చవితి
- అక్టోబర్ 2 (శుక్రవారం): మహాత్మా గాంధీ జయంతి
- అక్టోబర్ 20 (మంగళవారం): విజయదశమి (దసరా)
- నవంబర్ 10 (మంగళవారం): దీపావళి-బలిపాడ్యమి
- నవంబర్ 24 (మంగళవారం): గురు నానక్ జయంతి
- డిసెంబర్ 25 (శుక్రవారం): క్రిస్మస్
ఎంసీఎక్స్ (MCX) సెలవుల విషయానికొస్తే.. గాంధీ జయంతి (అక్టోబర్ 2), క్రిస్మస్ (డిసెంబర్ 25) రోజుల్లో ఉదయం, సాయంత్రం రెండు సెషన్లు మూసివేస్తారు. దసరా (అక్టోబర్ 20), దీపావళి (నవంబర్ 10), గురు నానక్ జయంతి (నవంబర్ 24) రోజుల్లో ఉదయం సెషన్కు సెలవు ఇచ్చి, సాయంత్రం సెషన్ను నిర్వహిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More