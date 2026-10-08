RBI repo rate hike : ఆర్బీఐ రెపో రేటు పెంపు.. ఈఎంఐలే కాదు- విద్యార్థులు, స్టార్టప్లపైనా తీవ్ర ప్రభావం!
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కీలకమైన రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మార్పు కేవలం హోమ్, కార్ లోన్ల ఈఎంఐలకే పరిమితం కాకుండా విద్యార్థుల చదువు, విద్యా రుణాలు, యువ పారిశ్రామికవేత్తల నిధుల సమీకరణపై కూడా ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపనుంది.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) ఇటీవల ప్రకటించిన ద్రవ్య పరపతి సమీక్షలో కీలకమైన రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర పెంచింది. సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే బ్యాంకుల నుంచి తీసుకునే వివిధ రుణాలపై ఈఎంఐలు పెరుగుతాయని అంతా భావిస్తారు. అయితే ఈ నిర్ణయం ప్రభావం కేవలం గృహ, వాహన రుణ గ్రహీతలపైనే కాకుండా విద్యార్థులు, ఉద్యోగాల్లో కొత్తగా చేరుతున్న యువత, సృజనాత్మక ఆలోచనలతో వ్యాపారాల్లోకి వచ్చే యంగ్ ప్రెన్యూర్లపై స్పష్టంగా పడనుంది.
విద్యా రుణాలు, కుటుంబ బడ్జెట్పై భారం..
దేశంలో పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపులో ఉంచుతూనే ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధిని కాపాడాలనే లక్ష్యంతో ఆర్బీఐ ఈ చర్యలు చేపట్టింది. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్నత చదువుల కోసం దేశీయంగా, విదేశాల్లో చేరే విద్యార్థులు అధికంగా విద్యా రుణాలపైనే ఆధారపడుతున్నారు. బ్యాంకుల్లో వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే విద్యా రుణాల అసలు వ్యయం పెరిగి, మధ్యతరగతి కుటుంబాల ఆర్థిక బడ్జెట్పై అదనపు భారం పడుతుంది. మరోవైపు ఉద్యోగాల్లో చేరిన కొత్తలో ఇళ్లు లేదా వాహనాలు కొనాలనుకునే యువ ఉద్యోగుల ప్లానింగ్ను కూడా ఇది ప్రభావితం చేస్తుంది.
"అవకాశాలకు గండి పడకూడదు" - ఇన్వర్టిస్ వర్సిటీ ప్రో ఛాన్సలర్..
ఆర్బీఐ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై ఇన్వర్టిస్ యూనివర్సిటీ ప్రో ఛాన్సలర్ పార్థ్ గౌతమ్ స్పందిస్తూ విశ్లేషణాత్మక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"యువ భారత్పై ఆర్బీఐ విధానాల ప్రభావం కేవలం ఈఎంఐలు, అప్పుల ఖర్చులకే పరిమితం అవ్వదు. విద్యా రంగంలో కుటుంబాలు చేసే పెట్టుబడులు, యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు లభించే మూలధనం, కొత్త ఉద్యోగాల కల్పనకు కంపెనీలు చేసే వ్యయంపై ఈ నిర్ణయం నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది," అని పార్థ్ గౌతమ్ వివరించారు.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద యువ శ్రామిక శక్తి తయారవుతున్న భారతదేశంలో ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడం ఎంత ముఖ్యమో, వ్యాపారాలు, పెట్టుబడులకు అవకాశాలు తగ్గకుండా చూసుకోవడం కూడా అంతే అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
వృద్ధి అంచనాలు పెరగడం ఊరట..
ద్రవ్యోల్బణ భయాలు ఉన్నప్పటికీ, భారత్ ఆర్థిక వృద్ధి అంచనాలను ఆర్బీఐ పెంచడం సానుకూల అంశమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలానికి నిదర్శనమని గౌతమ్ పేర్కొన్నారు. ధరల స్థిరత్వం, ఆర్థిక పురోగతి రెండింటి మధ్య సరైన సమతుల్యత సాధించినప్పుడే యువతకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయన్నారు.
చదువు పూర్తి చేసుకుని ఆఫీసుల్లో అడుగుపెట్టే యువతకు, స్వయంగా పరిశ్రమలు స్థాపించే స్టార్టప్ రంగానికి బ్యాంకు వడ్డీ రేట్ల దిశ అత్యంత కీలకం. మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెరిగి కొత్త ఉద్యోగాలు రావాలన్నా, యువత తమ కలలను నెరవేర్చుకోవాలన్నా అనుకూలమైన ఆర్థిక వాతావరణం ఉండటం చాలా అత్యవసరం.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More