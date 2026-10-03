ఐఐటీ డ్రాపౌట్ సాధించిన అద్భుతం! 19 ఏళ్లకే రూ.28 కోట్ల ఫండింగ్ పొందిన భారత కుర్రాడు
ఐఐటీ బాంబే చదువును మధ్యలోనే ఆపేసి, సిలికాన్ వ్యాలీలో అడుగుపెట్టిన 19 ఏళ్ల ద్రవ్య షా ఏఐ రంగంలో సరికొత్త సంచలనం సృష్టిస్తున్నాడు. అతను స్థాపించిన 'సూపర్ మెమరీ' అనే స్టార్టప్ గూగుల్, ఓపెన్ ఏఐ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి రూ.28 కోట్ల భారీ నిధులను సమీకరించింది.
లక్షలాది మంది యువత కలలుగనే ఐఐటీ సీటు సాధించినా.. తనలోని ఆలోచనలకు, ఆశయాలకు ఆ క్యాంపస్ సరిపోదని అతను భావించాడు. ధైర్యం చేసి చదువును పక్కనపెట్టి, సొంతంగా ఎదగాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. కేవలం 19 ఏళ్ల వయస్సులోనే అమెరికాలోని సిలికాన్ వ్యాలీలో జెండా పాతి, ఏఐ ప్రపంచం చూపు తనవైపు తిప్పుకునేలా చేశాడు. అతడే భారతీయ యువ పారిశ్రామికవేత్త ద్రవ్య షా!
ఐఐటీ ప్రవేశ పరీక్ష నుంచి అమెరికా ప్రయాణం వరకు
ఐఐటీ ప్రవేశ పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్న రోజుల్లోనే ద్రవ్య షాకు కోడింగ్, ఏఐ సాంకేతికతపై ఆసక్తి పెరిగింది. ప్రవేశ పరీక్ష శిక్షణ పొందుతూనే సరదాగా ఒక చిన్న ఏఐ ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభించాడు. ఆ సైడ్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా వచ్చిన ఆదాయమే అతను అమెరికాకు వెళ్లేందుకు అవసరమైన ఆర్థిక వెసులుబాటును కల్పించింది.
సాంకేతికత, వ్యాపార రంగాల్లో అసాధారణ నైపుణ్యం ఉన్న వ్యక్తులకు మాత్రమే ఇచ్చే ప్రతిష్టాత్మక 'ఓ-1 వీసా' ను ద్రవ్య దక్కించుకున్నాడు. విదేశాలకు వెళ్లడమే కాకుండా, తన నైపుణ్యంతో అమెరికా వీసా అధికారులను సైతం మెప్పించి ఈ వీసా సాధించడం విశేషం.
40 వారాలు.. 40 కొత్త ప్రాజెక్టుల సవాలు!
అమెరికాలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత ద్రవ్య తన ముందు ఒక కఠినమైన లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నాడు. ప్రణాళికలకే పరిమితం కాకుండా, ప్రతి వారం ఒక కొత్త ఉత్పత్తిని రూపకల్పన చేసి మార్కెట్లోకి విడుదల చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇలా వరుసగా 40 వారాల పాటు 40 వినూత్న ప్రాజెక్టులను సృష్టించి ప్రయోగించాడు!
ఒకే ఆలోచనపై నెలల తరబడి సమయం వృథా చేయకుండా, విభిన్న ఆలోచనలను వేగంగా పరీక్షించేందుకు ఈ పద్ధతి అతనికి ఎంతగానో ఉపయోగపడింది. అలా ప్రయోగాల క్రమంలో పుట్టుకొచ్చిందే 'సూపర్ మెమరీ' అనే ఏఐ స్టార్టప్.
అసలు ఏంటీ ఈ 'సూపర్ మెమరీ'?
సాధారణంగా ఏఐ చాట్బాట్లు లేదా అప్లికేషన్లు మనం ఇచ్చిన పాత సమాచారాన్ని, ఫైళ్లను గుర్తుపెట్టుకోవడంలో కొన్ని పరిమితులు ఎదుర్కొంటాయి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా 'సూపర్ మెమరీ' ని రూపొందించాడు ద్రవ్య.
ఈ టూల్ ఈమెయిల్స్, పీడీఎఫ్లు, చాట్ హిస్టరీ, వివిధ పత్రాలను సమగ్రంగా గుర్తుపెట్టుకుని, ఏఐ అప్లికేషన్లు ఎప్పటికప్పుడు ఆ సమాచారాన్ని ఉపయోగించుకునేలా చేస్తుంది. డిజిటల్ డేటాను విశ్లేషించడంలో ఇది ఒక ‘రెండో మెదడు’లా పనిచేస్తుంది.
గూగుల్, ఓపెన్ ఏఐ దిగ్గజాల నుంచి భారీ ఫండింగ్
ద్రవ్య షా ఆలోచనలోని సామర్థ్యాన్ని గుర్తించిన ప్రపంచ ప్రసిద్ధ టెక్ సంస్థల ఇన్వెస్టర్లు అతని స్టార్టప్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చారు. గూగుల్, ఓపెన్ ఏఐ, క్లౌడ్ఫ్లేర్ వంటి ప్రముఖ దిగ్గజ సంస్థలతో అనుబంధం ఉన్న ఇన్వెస్టర్ల నుంచి సూపర్ మెమరీ సుమారు 3 మిలియన్ డాలర్ల (భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.28 కోట్లు) నిధులను సేకరించింది.
కష్టపడి సాధించిన ఐఐటీ చదువును వదిలేసి, ప్రయోగాల బాట పట్టిన ఒక భారతీయ కుర్రాడు ప్రపంచ ఏఐ రంగాన్ని ఆకర్షించడం పట్ల టెక్ ప్రపంచంలో ప్రశంసలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నిరంతర శ్రమ, కొత్తగా ఆలోచించే ధోరణి ఉంటే ఏ వయస్సులోనైనా అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని ద్రవ్య షా నిరూపించాడు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More