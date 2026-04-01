ఆర్బీఐ రెపో రేటు యథాతథంగా ఉంచనుందా? బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా తాజా అంచనా ఇదే
ద్రవ్యోల్బణం, ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల నేపథ్యంలో రాబోయే ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీలో రెపో రేటును 5.25 శాతంగానే ఉంచే అవకాశం ఉందని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నివేదిక అంచనా వేసింది.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) రాబోయే ద్రవ్య పరపతి సమీక్ష (MPC) సమావేశంలో కీలక వడ్డీ రేట్లను మార్చే అవకాశం లేదని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (BoB) ఒక తాజా నివేదికలో వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న రెపో రేటును 5.25 శాతంగానే కొనసాగిస్తూనే, తన 'తటస్థ' (Neutral) వైఖరిని ఆర్బీఐ అలాగే ఉంచవచ్చని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
సాధారణంగా ఆర్బీఐ రెపో రేటును తగ్గిస్తే బ్యాంకులు కూడా తాము ఇచ్చే రుణాలపై వడ్డీలను తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల హోమ్ లోన్లు, కార్ లోన్లు తీసుకున్న మధ్యతరగతి ప్రజల ఈఎంఐలు తగ్గుతాయి. అయితే, అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న అస్థిర పరిస్థితుల కారణంగా ఈసారి వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశం లేదని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా విశ్లేషించింది.
ఇరాన్ యుద్ధం - చమురు సంక్షోభం
గత ఫిబ్రవరిలో ఆర్బీఐ తన పరపతి విధానాన్ని ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ప్రపంచ పరిస్థితుల్లో పెను మార్పులు వచ్చాయని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నివేదిక గుర్తు చేసింది. ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియా (మిడిల్ ఈస్ట్) ప్రాంతంలో ఇరాన్ యుద్ధం తీవ్ర ఆందోళనలను రేకెత్తించింది. చమురు ఎగుమతి చేసే ప్రధాన దేశాలలో ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు దెబ్బతిన్నాయి.
దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరాకు అత్యంత కీలకమైన 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్' (హోర్ముజ్ జలసంధి) దాదాపు మూతపడే పరిస్థితి వచ్చింది. దీని ప్రభావంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లో ముడి చమురు (క్రూడాయిల్) ధరలు ఒక్కసారిగా భగ్గుమంటూ బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల మార్కును దాటేశాయి.
"ఆర్బీఐ పాలసీ రెపో రేటును 5.25 శాతంగా యథాతథంగా ఉంచుతుందని, తన వైఖరిని తటస్థంగానే కొనసాగిస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాము" అని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నివేదిక పేర్కొంది.
భారత మార్కెట్లపై ఒత్తిడి
ఈ భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల మధ్య, పెరుగుతున్న చమురు ధరలు ద్రవ్యోల్బణం (ధరల పెరుగుదల)పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయోనని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర బ్యాంకులు అప్రమత్తమవుతున్నాయి. భారతీయ ఆర్థిక మార్కెట్లలో కూడా తీవ్ర ఒడిదుడుకులు కనిపిస్తున్నాయి. దీనివల్ల విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడులు (FPI) వెనక్కి వెళ్లడం, స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో కూరుకుపోవడం, బాండ్ ఈల్డ్స్పై ఒత్తిడి పెరగడంతో పాటు రూపాయి విలువ కూడా తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది.
ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆర్బీఐ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన పూర్తి వృద్ధి రేటు, ద్రవ్యోల్బణ అంచనాలను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై యుద్ధ ప్రభావాలను అంచనా వేస్తూ కేంద్ర బ్యాంక్ చాలా జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తోంది. అందుకే వడ్డీ రేట్లను ఇప్పుడే తగ్గించకుండా యథాతథంగా ఉంచాలని భావిస్తోంది.
వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ఇక లేనట్లేనా?
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా విశ్లేషణ ప్రకారం, దేశంలో వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ప్రక్రియ ఇక్కడితో ముగిసినట్లేనని తెలుస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లను పెంచకుండా, తగ్గించకుండా ఎక్కువ కాలం ఇలాగే కొనసాగించే (Prolonged Pause) అవకాశం ఉంది. రాబోయే 3-4 నెలల్లో యుద్ధ ప్రభావం మన వృద్ధి రేటుపై, ధరలపై ఎలా ఉంటుందో స్పష్టత వచ్చిన తర్వాతే ఆర్బీఐ తన తదుపరి నిర్ణయాలను సమీక్షించనుంది.
ఒకవేళ క్రూడాయిల్ ధరలు బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల కంటే ఎక్కువ కాలం కొనసాగి, దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం ఆర్బీఐ నిర్దేశించుకున్న 6 శాతం పరిమితిని దాటితే, 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం చివర్లో వడ్డీ రేట్లను పెంచే ప్రమాదం కూడా ఉందని నివేదిక హెచ్చరించింది. వీటితో పాటు రూపాయి విలువను నిలబెట్టడానికి, మార్కెట్లో తగినంత నగదు లభ్యత (లిక్విడిటీ) ఉండేలా చూడటానికి ఆర్బీఐ కొన్ని ప్రత్యేక చర్యలను కూడా ప్రకటించవచ్చు.
ఆర్బీఐ భేటీ ఎప్పుడు?
ఆర్బీఐ ద్రవ్య పరపతి కమిటీ (MPC) సమావేశాలు ఏప్రిల్ 6, 7, 8 తేదీల్లో జరగనున్నాయి. ఈ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను చివరి రోజైన ఏప్రిల్ 8న ఉదయం 10 గంటలకు ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా అధికారికంగా వెల్లడిస్తారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఆర్బీఐ రెపో రేటు అంటే ఏమిటి?
కమర్షియల్ బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ ఇచ్చే రుణాలపై వసూలు చేసే వడ్డీ రేటును రెపో రేటు అంటారు. ఇది పెరిగితే బ్యాంకులు కూడా రుణాలపై వడ్డీలను పెంచుతాయి.
2. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అంచనా ప్రకారం ఈసారి రెపో రేటు ఎంత ఉండవచ్చు?
ప్రస్తుతం ఉన్న 5.25 శాతం రెపో రేటునే ఆర్బీఐ యథాతథంగా కొనసాగించే అవకాశం ఉందని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా పేర్కొంది.
3. వడ్డీ రేట్లను ఇప్పుడే తగ్గించకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్కు 100 డాలర్లు దాటడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ఆర్బీఐ ఇప్పుడే రేట్లను తగ్గించే సాహసం చేయడం లేదు.
