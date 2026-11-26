శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
రియల్మీ 17 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ లీక్స్.. 10,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీతో !
రియల్మీ 17 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన డిజైన్ చిత్రాలు, ఫీచర్ల వివరాలు ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యాయి. ఇందులో 10,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ, 144హెచ్జెడ్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉండే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ విభాగంలో మరో కొత్త మోడల్ను రంగంలోకి దించేందుకు రియల్మీ సన్నాహాలు చేస్తోంది. ‘రియల్మీ 17 ప్రో’ పేరుతో రానున్న ఈ ఫోన్కు సంబంధించిన వివరాలను సంస్థ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అయితే, ఈ హ్యాండ్సెట్ ఎలా ఉండబోతోందో చూపించే రెండర్ చిత్రాలు ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. లీకైన ఫోటోల ప్రకారం, ఈ ఫోన్ చతురస్రాకార కెమెరా మాడ్యూల్, హోల్-పంచ్ డిస్ప్లే వంటి తెలిసిన డిజైన్నే కొనసాగించనుంది. ఇందులో ఏకంగా 10,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ అమర్చనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
రియల్మీ 17 ప్రో- లీకైన డిజైన్లో ఏమేం కనిపించాయి?
టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ 'ఎక్స్' వేదికగా రియల్మీ 17 ప్రోకు సంబంధించిన చిత్రాలను పంచుకున్నారు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ముందు, వెనుక భాగాల రూపురేఖలను ఈ చిత్రాలు చూపిస్తున్నాయి. గత మోడల్ డిజైన్ శైలినే ఇందులోనూ కొనసాగిస్తారని ఈ ఫోటోలు చెబుతున్నాయి. వెనుక భాగంలో మూడు కెమెరా సెన్సార్లు, ఎల్ఈడీ ఫ్లాష్తో కూడిన చతురస్రాకార కెమెరా మాడ్యూల్ కనిపిస్తోంది. ఈ కెమెరా డిజైన్ వన్ప్లస్ ఫోన్లలో చూసిన తరహాలో ఉంది.
లీకైన చిత్రాల్లో వెనుక వైపు రియల్మీ బ్రాండింగ్ కనిపించడం లేదు. ఫోన్ అంచులు చదునుగా (ఫ్లాట్ ఫ్రేమ్) ఉండనున్నాయి. ముందు భాగంలో సెల్ఫీ కెమెరా కోసం హోల్-పంచ్ కటౌట్ ఇచ్చారు. డిస్ప్లేకు నాలుగు వైపులా సన్నని బెజెల్స్ ఉన్నాయి.
రియల్మీ 17 ప్రో- డిస్ప్లే, చార్జింగ్, కెమెరా..
రియల్మీ 16 ప్రో మాదిరిగానే రియల్మీ 17 ప్రోలోనూ 144హెచ్జెడ్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఇస్తారని టిప్స్టర్ తెలిపారు. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 చిప్సెట్ అమర్చనున్నట్లు సమాచారం. 10,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీకి తోడు 65డబ్ల్యూ వైర్డ్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
సెల్ఫీ కెమెరా విషయంలో మాత్రం మార్పు ఉండొచ్చని లీక్లు చెబుతున్నాయి. రియల్మీ 16 ప్రోలో 50 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉండగా, ఈ కొత్త మోడల్లో దాని స్థానంలో 32 మెగాపిక్సెల్ ముందు కెమెరాను చేర్చవచ్చని తెలుస్తోంది.
రియల్మీ 17 ప్రో విడుదల ఎప్పుడు? పాత మోడల్ వివరాలివే..
రియల్మీ 17 ప్రో ఎప్పుడు మార్కెట్లోకి వస్తుందనే తేదీని కంపెనీ ఇంకా ధ్రువీకరించలేదు. గత మోడల్ అయిన రియల్మీ 16 ప్రోను 2026 జనవరిలో భారత్లో విడుదల చేశారు; దీని ప్రారంభ ధర రూ. 31,999గా ఉంది.
ఆ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 మ్యాక్స్ 5జీ ప్రాసెసర్తో, 7,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏకంగా 10,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో కొత్త మోడల్ వస్తుందన్న వార్త టెక్ వర్గాల్లో ఆసక్తి రేపుతోంది.