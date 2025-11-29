రూ. 14,999 ధరకే 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరా- Realme C85 హైలైట్స్ ఇవే..
భారత్లో రియల్మీ సీ85 5జీ లాంచ్ అయ్యింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 14,999. ఇందులో 7,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి చెందిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
రియల్మీ సంస్థ భారత మార్కెట్లో తన బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ రియల్మీ సీ85 5జీను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ సేల్ డిసెంబర్ మొదటి వారంలో ప్రారంభమవుతుంది. ఆసక్తి ఉన్న కొనుగోలుదారులు దీన్ని రియల్మీ ఆన్లైన్ స్టోర్, ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వేదిక ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 7000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీతో పాటు ఇతర ముఖ్యమైన ఫీచర్స్తో వస్తోంది. వాటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
రియల్మీ సీ85 5జీ- ధర, లభ్యత..
రియల్మీ సీ85 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రారంభ ధర రూ. 14,999గా ఉంది. ఇది 4జీబీ ర్యామ్, 128జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్కు సంబంధించిన ధర.
అదే విధంగా, అధిక సామర్థ్యం గల 6జీబీ ర్యామ్, 128జీబీ స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ. 16,499గా నిర్ణయించారు.
ఈ ఫోన్ అమ్మకాలు డిసెంబర్ 1వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు మొదలవుతాయి. ఈ డివైజ్ ప్యారెట్ పర్పుల్, పీకాక్ గ్రీన్ అనే రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది.
రియల్మీ సీ85 5జీ- ప్రధాన స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు..
ప్రాసెసర్: రియల్మీ సీ85 5జీ శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. దీనికి గరిష్ఠంగా 6జీబీ ర్యామ్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత రియల్మీ యూఐ 6.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది.
కెమెరా: ఫొటోగ్రఫీ కోసం, ఈ మొబైల్లో 50ఎంపీ ప్రధాన వెనుక కెమెరా ఉంది. ఇది తక్షణ ఫొటో సర్దుబాట్లకు (క్విక్ ఫొటో అడ్జస్ట్మెంట్స్) మద్దతు ఇచ్చే ఏఐ ఎడిటింగ్ టూల్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్: రియల్మీ సీ85 5జీ లోపల 7000ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీ ఉంది. రియల్మీ చెప్పిన దాని ప్రకారం, ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రెండు రోజుల వరకు వినియోగాన్ని అందించగలదు. ఈ డివైజ్ 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మరియు 6.5W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఇవే కాకుండా, ఈ మొబైల్లో ఐపీ69 ప్రో డస్ట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్ వంటి మన్నిక ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. రియల్మీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ డివైజ్ని 30 నిమిషాల పాటు 6 మీటర్ల లోతు నీటిలో ముంచి పరీక్షించారు. అంతేకాక, వివిధ రకాల ద్రవాల నుంచి కూడా రక్షణను అందిస్తుంది.
ఇది MIL-STD 810H సర్టిఫికేషన్ను కూడా కలిగి ఉంది. దీని అర్థం, 2 మీటర్ల ఎత్తు నుంచి పడిపోయినా తట్టుకోగల డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్ ఈ ఫోన్కు ఉంది.
ఈ సీ85 5జీ ఫోన్ మన్నిక సామర్థ్యాలను చాటుతూ.. "స్మార్ట్ఫోన్ నీటి నిరోధకత పరీక్షను నిర్వహించిన అత్యధిక వ్యక్తులు" అనే విభాగంలో కంపెనీ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ టైటిల్ను సొంతం చేసుకోవడానికి కూడా ఇది సహాయపడిందని రియల్మీ పేర్కొంది.