రూ. 15వేల కన్నా తక్కువ ధరకే Moto G57 Power- 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరాతో!
మోటో జీ57 పవర్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యింది. 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 6ఎస్ జెన్ 4 ప్రాసెసర్ సహా అనేక ఏఐ ఫీచర్స్తో బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో దుమ్మురేపడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఈ స్మార్ట్ఫోన్. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
మోటోరోలా సంస్థ నుంచి మరో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ తాజాగా ఇండియాలో అడుగుపెట్టింది. దాని పేరు మోటో జీ57 పవర్. ఇదొక 5జీ గ్యాడ్జెట్. భారీ 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 33డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వచ్చిన ఈ ఫోన్, ధరతో పాటు స్పెసిఫికేషన్ల పరంగా మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
ఈ కొత్త మోటోరోలా హ్యాండ్సెట్లో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6s జెన్ 4 చిప్సెట్ని అమర్చారు. ఇది 8జీబీ ర్యామ్, 128జీబీ స్టోరేజ్తో కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. ఈ మోటో జీ57 పవర్ స్మార్ట్ఫోన్లో 6.72 ఇంచ్ ఎల్సీడీ ప్యానెల్ ఉంది. ఇది 391పీపీఐ పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 120హెచ్జెడ్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్స గరిష్టంగా 1,050 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భారతదేశంలో కేవలం ఒకే స్టోరేజ్ వేరియంట్లో ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుంది.
మోటో G57 పవర్ ముఖ్యమైన స్పెసిఫికేషన్లు..
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్- ఆండ్రాయిడ్ 16
డిస్ప్లే 6.72-ఇంచ్ ఫుల్-హెచ్డీ+ (1,080x2,400 పిక్సెల్స్) ఎల్సీడీ స్క్రీన్
మోటో G57 పవర్ స్మార్ట్ఫోన్లో షాట్ ఆప్టిమైజేషన్, ఆటో స్మైల్ క్యాప్చర్, మ్యాజిక్ ఎరేజర్, ఫోటో అన్బ్లర్ వంటి అత్యాధునిక ఏఐ-ఆధారిత కెమెరా ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు రీఇమేజిన్ ఆటో ఫ్రేమ్, పోర్ట్రెయిట్ బ్లర్, కలర్ పాప్, సినిమాటిక్ ఫోటోస్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 5జీ, 4జీ ఎల్టీఈ, బ్లూటూత్ 5.1, డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై, యూఎస్బీ టైప్-సీ పోర్ట్తో పాటు జీపీఎస్, ఏ-జీపీఎస్, GLONASS, గెలీలియో, QZSS, బైడుయో వంటి నావిగేషన్ ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. యాక్సెలరోమీటర్, గైరోస్కోప్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, ఇ-కంపాస్ వంటి సెన్సార్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
