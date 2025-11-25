Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రూ. 15వేల కన్నా తక్కువ ధరకే Moto G57 Power- 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరాతో!

    మోటో జీ57 పవర్ 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్​ ఇండియాలో లాంచ్‌ అయ్యింది. 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, స్నాప్‌డ్రాగన్ 6ఎస్​ జెన్ 4 ప్రాసెసర్‌ సహా అనేక ఏఐ ఫీచర్స్​తో బడ్జెట్ సెగ్మెంట్‌లో దుమ్మురేపడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Nov 25, 2025 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మోటోరోలా సంస్థ నుంచి మరో బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్​ఫోన్​ తాజాగా ఇండియాలో అడుగుపెట్టింది. దాని పేరు మోటో జీ57 పవర్​. ఇదొక 5జీ గ్యాడ్జెట్​. భారీ 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 33డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో వచ్చిన ఈ ఫోన్, ధరతో పాటు స్పెసిఫికేషన్ల పరంగా మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.

    మోటో జీ57 పవర్​..
    మోటో జీ57 పవర్​..

    ఈ కొత్త మోటోరోలా హ్యాండ్‌సెట్‌లో క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s జెన్ 4 చిప్‌సెట్​ని అమర్చారు. ఇది 8జీబీ ర్యామ్​, 128జీబీ స్టోరేజ్‌తో కనెక్ట్​ చేసి ఉంటుంది. ఈ మోటో జీ57 పవర్​ స్మార్ట్​ఫోన్​లో 6.72 ఇంచ్​ ఎల్​సీడీ ప్యానెల్ ఉంది. ఇది 391పీపీఐ పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 120హెచ్​జెడ్​ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్స గరిష్టంగా 1,050 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ భారతదేశంలో కేవలం ఒకే స్టోరేజ్ వేరియంట్‌లో ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుంది.

    మోటో G57 పవర్ ముఖ్యమైన స్పెసిఫికేషన్లు..

    ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్- ఆండ్రాయిడ్ 16

    డిస్‌ప్లే 6.72-ఇంచ్​ ఫుల్-హెచ్​డీ+ (1,080x2,400 పిక్సెల్స్) ఎల్​సీడీ స్క్రీన్

    డిస్‌ప్లే రేట్లు- 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 120హెచ్​జెడ్​ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్

    ప్రొటెక్షన్- కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i

    ప్రత్యేక డిస్‌ప్లే ఫీచర్- స్మార్ట్ వాటర్ టచ్ 2.0 (తడి చేతులతో కూడా సులువుగా వాడవచ్చు)

    ప్రాసెసర్​- క్వాల్కమ్ ఆక్టా-కోర్ 4ఎన్​ఎం స్నాప్‌డ్రాగన్ 6ఎస్​ జెన్ 4 ప్రాసెసర్

    రేర్​ కెమెరా- 50-మెగాపిక్సెల్ (ఎఫ్​/1.8) సోనీ ఎల్​వైటీ- 600 మెయిన్ సెన్సార్ + 8-మెగాపిక్సెల్ (ఎఫ్​/2.2) అల్ట్రావైడ్ కెమెరా (119.5 డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ)

    ఫ్రంట్ కెమెరా- 8ఎంపీ

    వీడియో రికార్డింగ్- 2కే రిజల్యూషన్ వీడియోలను 60 ఎఫ్​పీఎస్​ వరకు షూట్ చేయగల సామర్థ్యం

    బ్యాటరీ- 7000ఎంఏహెచ్​, 33డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్

    సెక్యూరిటీ- సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్

    మోటో జీ57 పవర్​- ఏఐ ఆధారిత కెమెరా ఫీచర్లు..

    మోటో G57 పవర్ స్మార్ట్‌ఫోన్​లో షాట్ ఆప్టిమైజేషన్, ఆటో స్మైల్ క్యాప్చర్, మ్యాజిక్ ఎరేజర్, ఫోటో అన్‌బ్లర్ వంటి అత్యాధునిక ఏఐ-ఆధారిత కెమెరా ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు రీఇమేజిన్ ఆటో ఫ్రేమ్, పోర్ట్రెయిట్ బ్లర్, కలర్ పాప్, సినిమాటిక్ ఫోటోస్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.

    ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ 5జీ, 4జీ ఎల్​టీఈ, బ్లూటూత్ 5.1, డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై, యూఎస్బీ టైప్​-సీ పోర్ట్‌తో పాటు జీపీఎస్​, ఏ-జీపీఎస్​, GLONASS, గెలీలియో, QZSS, బైడుయో వంటి నావిగేషన్ ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. యాక్సెలరోమీటర్, గైరోస్కోప్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, ఇ-కంపాస్ వంటి సెన్సార్‌లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.

    News/News/రూ. 15వేల కన్నా తక్కువ ధరకే Moto G57 Power- 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరాతో!
    News/News/రూ. 15వేల కన్నా తక్కువ ధరకే Moto G57 Power- 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరాతో!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes