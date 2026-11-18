'ఏఐ చీటింగ్' భయం.. దేశంలో ఆఫ్లైన్ రిక్రూట్మెంట్ కోసం ఎగబడుతున్న కంపెనీలు!
ఆన్లైన్ పరీక్షల్లో విద్యార్థులు ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) టూల్స్ సాయంతో కాపీ కొడుతున్నారన్న ఆందోళనతో దిగ్గజ కంపెనీలు తమ నియామక వ్యూహాన్ని మార్చుకున్నాయి. 2027 బ్యాచ్ కోసం మళ్లీ పాత పద్ధతిలో నేరుగా క్యాంపస్లకు వెళ్లి పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి.
కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) కార్పొరేట్ కార్యాలయాల పనితీరును సమూలంగా మార్చేస్తోంది. కానీ అదే ఏఐ ఇప్పుడు కంపెనీల నియామక ప్రక్రియను (రిక్రూట్మెంట్) తిరిగి పాత రోజుల వైపు నడిపిస్తోంది. ఆన్లైన్ పరీక్షల్లో విద్యార్థులు చాట్జీపీటీ వంటి ఏఐ టూల్స్ ఉపయోగించి సమాధానాలు రాస్తున్నారన్న అనుమానాలు భారత కంపెనీల్లోని రిక్రూటర్లలో బలపడ్డాయి. దీనితో వర్చువల్ ఇంటర్వ్యూలకు స్వస్తి చెప్పి, నేరుగా క్యాంపస్లకు వెళ్లి అభ్యర్థులను ముఖాముఖి (ఇన్-పర్సన్) పరీక్షించే పాత పద్ధతినే కంపెనీలు మళ్లీ ఎంచుకుంటున్నాయి.
40 శాతం నుంచి 70 శాతానికి పెరిగిన ఆఫ్లైన్ నియామకాలు..
2027 బ్యాచ్ విద్యార్థుల కోసం అధిక సంఖ్యలో కంపెనీలు నేరుగా క్యాంపస్లకు వచ్చి పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తున్నాయని ఐఐటీ జోధ్పూర్, ఐఐటీ పట్నా, ఐఐటీ రోపార్, ఐఐటీ మండి, ఐఐటీ ఇందౌర్ ప్లేస్మెంట్ బృందాలు ‘మింట్’కు వెల్లడించాయి. కరోనా మహమ్మారి తర్వాత పెరిగిపోయిన ఆన్లైన్, హైబ్రిడ్ నియామక విధానాలకు ఇది పూర్తి విరుద్ధం. కొన్ని ఐఐటీలలో గతేడాది ఆఫ్లైన్ నియామకాలు చేపట్టిన సంస్థల వాటా 40 నుంచి 50 శాతం ఉండగా, ఈ ఏడాది అది ఏకంగా 60 నుంచి 70 శాతానికి ఎగబాకింది!
క్యాంపస్ నియామకాల్లో కంపెనీలకు అభ్యర్థులపై నమ్మకం సన్నగిల్లుతోందనడానికి ఈ మార్పే నిదర్శనం. ఏఐ టూల్స్తో కలిసి పనిచేయగల గ్రాడ్యుయేట్ల కోసం కంపెనీలు అన్వేషిస్తున్నప్పటికీ, అభ్యర్థులు సొంతంగా ఆలోచించి సమస్యలను పరిష్కరించగలరా లేదా అన్నది తేల్చుకోవాలని భావిస్తున్నాయి. సాధారణంగా కంపెనీలు మూడు నుంచి నాలుగు రౌండ్ల పరీక్షలు నిర్వహిస్తాయి. తొలి రెండు రౌండ్లలో నైపుణ్య పరీక్షలు, ఆ తర్వాత గ్రూప్ డిస్కషన్స్, చివరగా ఇంటర్వ్యూలు ఉంటాయి. గతంలో బహుళ ఐఐటీల నుంచి నియామకాలు చేపట్టే సంస్థలు తొలి రౌండ్లను ఆన్లైన్లో నిర్వహించి, కేవలం తుది రౌండ్ కోసం మాత్రమే క్యాంపస్లకు వచ్చేవి. కొన్ని సంస్థలైతే చివరి ఇంటర్వ్యూలను కూడా వర్చువల్గానే పూర్తి చేసేవి. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది.
"గతంలో ఆన్లైన్ లేదా హైబ్రిడ్ పద్ధతిలో నియామక పరీక్షలు నిర్వహించిన రిక్రూటర్లు, ఇప్పుడు తామే స్వయంగా క్యాంపస్లకు వస్తామని అడుగుతున్నారు. దీనివల్ల అభ్యర్థులతో నేరుగా సంభాషించి వారి సాంకేతిక నైపుణ్యాలను, సమస్యలను పరిష్కరించే సామర్థ్యాన్ని మరింత నిశితంగా అంచనా వేసే వీలు కలుగుతుంది," అని ఒక ఐఐటీ ప్లేస్మెంట్ సెల్ సభ్యుడు వివరించారు.
ఎస్కేఎఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్, అప్లైడ్ మెటీరియల్స్, క్యాప్జెమినీ వంటి సంస్థలు ఆఫ్లైన్ నియామకాలు చేపట్టేందుకు ఆసక్తి చూపినట్లు ఒక ప్లేస్మెంట్ సెల్ తెలిపింది. అయితే ఈ పరిణామంపై ఆయా కంపెనీలు గానీ, విద్యాసంస్థలు గానీ అధికారికంగా స్పందించలేదు. భారత్లో క్యాంపస్ నియామకాలకు ఐఐటీ ప్లేస్మెంట్లే దిక్సూచిలా నిలుస్తాయి. ఐఐటీ బాంబే, దిల్లీ, మద్రాస్, కాన్పూర్, ఖరగ్పూర్, రూర్కీ, గువాహటి వంటి పాత ఐఐటీలలో డిసెంబర్ 1న ‘డే జీరో’ పేరుతో ప్లేస్మెంట్లు మొదలవుతాయి. పాత ఐఐటీల కంటే ముందే రిక్రూటర్లను ఆకర్షించేందుకు కొత్త ఐఐటీలు, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఎన్ఐటీ)లు, ప్రముఖ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలల్లోనే నియామక ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తాయి. సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ల ద్వారా ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు కంపెనీలు ముందస్తు జాబ్ ఆఫర్లు కూడా అందిస్తాయి.
రెండంచుల కత్తిలా ఏఐ.. నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
గతేడాది 2026 బ్యాచ్ ప్లేస్మెంట్ల సమయంలో ఆసక్తికరమైన ధోరణి కనిపించింది. విద్యార్థులు ఏఐ టూల్స్ ఉపయోగించి సమస్యలకు ఎలా పరిష్కారాలు కనుగొంటున్నారో చూడటానికి కంపెనీలు ఉత్సాహం చూపాయి. అభ్యర్థులు ఇచ్చే ప్రాంప్ట్లను బట్టి వారి ఆలోచనా విధానాన్ని అంచనా వేశాయి. గత రెండేళ్లలో వచ్చిన ఉద్యోగాల్లో అనేకం ఏఐ సంబంధిత విభాగాల్లోనే ఉన్నాయి.
"అడ్వాన్స్డ్ ఏఐ ఇంజనీర్లు, ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్లు వంటి ఏఐ ఆధారిత ఉద్యోగాలకు నియామకాలు చేపట్టే కంపెనీలు, ఆయా పరీక్షల్లో అభ్యర్థులు ఏఐ టూల్స్ వాడటానికి అనుమతిస్తున్నాయి. కానీ ఏఐ సాయం నిషేధించిన సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్లు, డేటా అనలిస్టులు, గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీర్ ట్రైనీ (జీఈటీ) ఉద్యోగాల ఆన్లైన్ పరీక్షల్లోనూ విద్యార్థులు ఏఐ టూల్స్ వాడి సమాధానాలు రాబట్టడంపై రిక్రూటర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు," అని ఐఐటీ ప్లేస్మెంట్ సెల్ విద్యార్థి సభ్యుడు ఒకరు తెలిపారు.
"మండి వంటి మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్న మా క్యాంపస్కు కూడా వచ్చి ఆఫ్లైన్ పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు ఇన్ని కంపెనీలు పట్టుబట్టడం నిజంగా ఆశ్చర్యం కలిగించింది," అని ఈ ఏడాది ప్లేస్మెంట్లకు హాజరవుతున్న ఒక విద్యార్థి పేర్కొన్నారు.
ఆన్లైన్ పరీక్షల్లో అభ్యర్థులు అక్రమ మార్గాలను అనుసరించిన ఘటనలు రిక్రూటర్ల అనుమానాలకు ఆజ్యం పోశాయని నియామక సంస్థ 'ఎక్స్ఫెనో' (Xpheno) సహ వ్యవస్థాపకుడు కమల్ కరంత్ అభిప్రాయపడ్డారు. "ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్లలో అభ్యర్థులు తప్పుడు మార్గాల ద్వారా ఉత్తీర్ణులైన కొన్ని ఘటనలు కంపెనీల దృష్టికి వచ్చాయి. గతంలో ఆయా సంస్థల నుంచి నియమించుకున్న అభ్యర్థుల ద్వారానే ఈ విషయాలు బయటపడి ఉండవచ్చు. ఈ అనుభవాలు రిక్రూటర్లలో అపనమ్మకాన్ని పెంచాయి. కంపెనీలు మెరుగైన స్క్రీనింగ్ వ్యవస్థను తెచ్చిన ప్రతిసారీ, అభ్యర్థులు దాన్ని దాటవేయడానికి కొత్త దారులు వెతుక్కుంటున్నారు," అని కమల్ కరంత్ వివరించారు.
మరోవైపు తమ సంస్థల్లో ఏఐ వినియోగంపై కూడా కంపెనీలు డేగకన్ను వేశాయి. "నియామకాలు, స్క్రీనింగ్ కోసం ఏఐని విస్తృతంగా వాడే సిలికాన్ వ్యాలీ టెక్ స్టార్టప్ల మాదిరిగా కాకుండా, భారత్లోని అనేక పెద్ద బహుళజాతి సంస్థలకు రిక్రూట్మెంట్లో ఏఐ వాడటానికి వాటి అంతర్గత న్యాయ, నైతిక విభాగాల నుంచి ఇంకా అనుమతి లభించలేదు. ఏఐ ఆధారిత స్క్రీనింగ్ వల్ల పక్షపాతం తలెత్తే అవకాశం ఉందా, అర్హులైన అభ్యర్థులను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందా అన్న అంశాలను అవి ఇంకా మదింపు చేస్తున్నాయి," అని కరంత్ జోడించారు.
హైబ్రిడ్ విధానమే మేలా? కాగ్నిజెంట్ వ్యూహం ఇదే!
ఏఐ టూల్స్ వినియోగం తప్పనిసరి అయిన ఉద్యోగాలకు ఫ్రెషర్లను నియమించుకునే సంస్థలు హైబ్రిడ్ విధానానికే మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది. తమ పరీక్షల్లో ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణతో పాటు ప్లాట్ఫారమ్ ఆధారిత నిఘాను కొనసాగిస్తామని ప్రముఖ ఐటీ దిగ్గజం కాగ్నిజెంట్ స్పష్టం చేసింది.
"జూనియర్ స్థాయి ఉద్యోగాల్లోకి ప్రవేశించే అడ్డంకులను ఏఐ తగ్గిస్తుందని, విస్తృతమైన ప్రతిభా సమూహాన్ని నిర్మించుకోవడానికి ఇది తోడ్పడుతుందని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను. ఫ్రెషర్ల ఉద్యోగాల సంఖ్య తగ్గిపోతుందని మేము భావించడం లేదు. దానికి బదులుగా పని స్వరూపమే మారుతోంది. కొత్త తరహా ఉద్యోగాలు పుట్టుకొస్తున్నాయి; ఏఐతో కలిసి పనిచేసేలా ఫ్రెషర్ల పాత్రలను పునర్నిర్వచిస్తున్నాము," అని కాగ్నిజెంట్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, గ్లోబల్ టాలెంట్ అక్విజిషన్ హెడ్ అతుల్ సెహగల్ తెలిపారు.
అయితే అభ్యర్థుల సాంకేతిక నైపుణ్యాలకు అతీతంగా వారి కమ్యూనికేషన్ తీరును, సమస్యలను ఎదుర్కొనే దృక్పథాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ముఖాముఖి పరీక్షలే అత్యంత ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయని ఆయన అంగీకరించారు. "ఎదురెదురుగా కూర్చుని మాట్లాడటానికి ఒక రెజ్యూమే గానీ, వర్చువల్ సంభాషణ గానీ ఎప్పటికీ ప్రత్యామ్నాయం కాలేదు," అని అతుల్ సెహగల్ స్పష్టం చేశారు.
ప్రస్తుతానికి ముఖాముఖి నియామకాల పునరుద్ధరణ అనేది ఈ ప్లేస్మెంట్ సీజన్లో వస్తున్న మార్పులలో ఒకటి మాత్రమే. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక అనిశ్చితి, సరఫరా గొలుసు ఒత్తిళ్లు, ఏఐ ప్రభావం వల్ల కంపెనీలకు ఎంతమంది కొత్త గ్రాడ్యుయేట్లు అవసరమవుతారన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హై-ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్ నుంచి తయారీ, ఇంజనీరింగ్ రంగాల వరకు రిక్రూటర్లు భారీ సంఖ్యలో నియామకాలు చేపడతారా లేదా అన్నదే అసలైన పరీక్షగా నిలవనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More