    6000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరా- రెడ్​మీ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ ధర రూ. 15వేల లోపే!

    ఇండియాలో రెడ్​మీ 15సీ 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్​ లాంచ్​కు రెడీ అవుతోంది. ఇది 6000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరా వంటి కీలక ఫీచర్స్​తో బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ సెగ్మెంట్​లో ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. ఈ మొబైల్​పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Nov 29, 2025 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ రెడ్‌మీ తన బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్‌ఫోన్ రెడ్​మీ 15సీ 5జీని వచ్చే వారం భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు ధృవీకరించింది. ఈ మోడల్ గత కొంతకాలంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో లభిస్తోంది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో వచ్చిన రెడ్​మీ 14సీ 5జీకి ఇది సక్సెసర్​గా మార్కెట్​లో అడుగుపెట్టబోతోంది. రెడ్‌మీ ఇంకా దీని పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, ధర లేదా కాన్ఫిగరేషన్ వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించనప్పటికీ, తాజా లీక్‌లు, కంపెనీ విడుదల చేసిన ప్రమోషనల్ టైమ్‌లైన్ ద్వారా కొన్ని కీలక విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. వాటి గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..

    రెడ్​మీ 15సీ 5జీ (Redmi)
    రెడ్​మీ 15సీ 5జీ (Redmi)

    రెడ్​మీ 15సీ 5జీ: లాంచ్‌ తేదీ, టీజర్ వివరాలు..

    రెడ్​మీ సంస్థ తమ అధికారిక 'ఎక్స్​' (గతంలో ట్విట్టర్) ఖాతా ద్వారా లాంచ్‌ తేదీని ప్రకటించింది. డిసెంబర్ 3వ తేదీన రెడ్​మీ 15సీ 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్​ భారతదేశంలో లాంచ్​ అవుతుందని ఆ పోస్ట్ ద్వారా తెలిపింది.

    ఈ టీజర్‌ ద్వారా, మునుపటి సీ-సిరీస్ మోడళ్లలో చూసిన డిజైన్‌ను అనుసరిస్తూ, దీర్ఘచతురస్రాకారపు మాడ్యూల్‌లో అమర్చిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుందని స్పష్టమైంది.

    లాంచ్‌ తేదీతో పాటు ఈ బ్రాండ్ అమెజాన్‌లో ఒక షెడ్యూల్‌ను కూడా పోస్ట్ చేసింది. దీని ప్రకారం ఈ డివైజ్ గురించి వివిధ సమాచారాన్ని ఈ తేదీల్లో వెల్లడిస్తారు:

    నవంబర్ 29: బ్యాటరీకి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం.

    నవంబర్ 30: డిస్‌ప్లే ఫీచర్ల వివరాలు.

    డిసెంబర్ 1: ఫోన్ మల్టీటాస్కింగ్ పనితీరు గురించి వెల్లడి.

    డిసెంబర్ 2: ఫోన్ "కోర్ మెమరీస్" గురించి సమాచారం. (ఇది బహుశా ర్యామ్​, స్టోరేజ్ ఆప్షన్‌లను సూచిస్తుంది.)

    రెడ్​మీ 15సీ 5జీ: స్పెసిఫికేషన్లు, ధర (అంచనా)..

    రెడ్​మీ 15సీ ఇప్పటికే కొన్ని అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అందుబాటులో ఉన్నందున, భారతదేశం కోసం ఆశించే ఫీచర్లను అంచనా వేయవచ్చు.

    డిస్‌ప్లే: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​లో 6.9-ఇంచ్​ హెచ్​డీ+ డిస్‌ప్లే ఉండవచ్చు. ఇది 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్‌కు సపోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది.

    కెమెరా: నాచ్ లోపల అమర్చిన 8ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా, వెనుకవైపు సెకండరీ సెన్సార్‌తో పాటు 50ఎంపీ ప్రధాన రేర్ కెమెరాను కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ప్రాసెసర్: రెడ్​మీ 15సీకి మీడియాటెక్​ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్​ పవర్​ని అందించే అవకాశం ఉంది.

    బ్యాటరీ: అనేక కొత్త రెడ్​మీ పరికరాలలో కనిపిస్తున్న విధంగా, ఇది 6,000ఎంఏహెచ్​ సామర్థ్యం గల బ్యాటరీని కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ధర విషయానికొస్తే, తొలి లీక్‌ల ప్రకారం, రెడ్‌మీ ఈ ఫోన్‌ను భారతదేశంలో రూ. 15,000 లోపు ధరకే అందించే అవకాశం ఉంది. ఇదే నిజమైతే, ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​.. బ్రాండ్​లోని సరసమైన 5జీ ఆఫర్‌లలో ఒకటిగా నిలవనుంది.

