6000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరా- రెడ్మీ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ. 15వేల లోపే!
ఇండియాలో రెడ్మీ 15సీ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్కు రెడీ అవుతోంది. ఇది 6000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరా వంటి కీలక ఫీచర్స్తో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ సెగ్మెంట్లో ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. ఈ మొబైల్పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ రెడ్మీ తన బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ రెడ్మీ 15సీ 5జీని వచ్చే వారం భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు ధృవీకరించింది. ఈ మోడల్ గత కొంతకాలంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో లభిస్తోంది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో వచ్చిన రెడ్మీ 14సీ 5జీకి ఇది సక్సెసర్గా మార్కెట్లో అడుగుపెట్టబోతోంది. రెడ్మీ ఇంకా దీని పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, ధర లేదా కాన్ఫిగరేషన్ వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించనప్పటికీ, తాజా లీక్లు, కంపెనీ విడుదల చేసిన ప్రమోషనల్ టైమ్లైన్ ద్వారా కొన్ని కీలక విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. వాటి గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..
రెడ్మీ 15సీ 5జీ: లాంచ్ తేదీ, టీజర్ వివరాలు..
రెడ్మీ సంస్థ తమ అధికారిక 'ఎక్స్' (గతంలో ట్విట్టర్) ఖాతా ద్వారా లాంచ్ తేదీని ప్రకటించింది. డిసెంబర్ 3వ తేదీన రెడ్మీ 15సీ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతుందని ఆ పోస్ట్ ద్వారా తెలిపింది.
ఈ టీజర్ ద్వారా, మునుపటి సీ-సిరీస్ మోడళ్లలో చూసిన డిజైన్ను అనుసరిస్తూ, దీర్ఘచతురస్రాకారపు మాడ్యూల్లో అమర్చిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుందని స్పష్టమైంది.
లాంచ్ తేదీతో పాటు ఈ బ్రాండ్ అమెజాన్లో ఒక షెడ్యూల్ను కూడా పోస్ట్ చేసింది. దీని ప్రకారం ఈ డివైజ్ గురించి వివిధ సమాచారాన్ని ఈ తేదీల్లో వెల్లడిస్తారు:
నవంబర్ 29: బ్యాటరీకి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం.
నవంబర్ 30: డిస్ప్లే ఫీచర్ల వివరాలు.
డిసెంబర్ 1: ఫోన్ మల్టీటాస్కింగ్ పనితీరు గురించి వెల్లడి.
డిసెంబర్ 2: ఫోన్ "కోర్ మెమరీస్" గురించి సమాచారం. (ఇది బహుశా ర్యామ్, స్టోరేజ్ ఆప్షన్లను సూచిస్తుంది.)
రెడ్మీ 15సీ 5జీ: స్పెసిఫికేషన్లు, ధర (అంచనా)..
రెడ్మీ 15సీ ఇప్పటికే కొన్ని అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అందుబాటులో ఉన్నందున, భారతదేశం కోసం ఆశించే ఫీచర్లను అంచనా వేయవచ్చు.
డిస్ప్లే: ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 6.9-ఇంచ్ హెచ్డీ+ డిస్ప్లే ఉండవచ్చు. ఇది 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్కు సపోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది.
కెమెరా: నాచ్ లోపల అమర్చిన 8ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా, వెనుకవైపు సెకండరీ సెన్సార్తో పాటు 50ఎంపీ ప్రధాన రేర్ కెమెరాను కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది.
ప్రాసెసర్: రెడ్మీ 15సీకి మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్ పవర్ని అందించే అవకాశం ఉంది.
బ్యాటరీ: అనేక కొత్త రెడ్మీ పరికరాలలో కనిపిస్తున్న విధంగా, ఇది 6,000ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల బ్యాటరీని కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది.
ధర విషయానికొస్తే, తొలి లీక్ల ప్రకారం, రెడ్మీ ఈ ఫోన్ను భారతదేశంలో రూ. 15,000 లోపు ధరకే అందించే అవకాశం ఉంది. ఇదే నిజమైతే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్.. బ్రాండ్లోని సరసమైన 5జీ ఆఫర్లలో ఒకటిగా నిలవనుంది.