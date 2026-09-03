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7,900mAh బ్యాటరీతో Redmi 17 5G వచ్చేసింది.. ధర, ఫీచర్లు ఇవే

షియోమీ భారత మార్కెట్లోకి అత్యంత భారీ 7,900mAh బ్యాటరీతో Redmi 17 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. 6.9 ఇంచుల 120Hz డిస్‌ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌తో వచ్చిన ఈ హ్యాండ్‌సెట్ ధర, ఆఫర్లు, పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

Published on: Sep 3, 2026, 15:39:20 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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భారతీయ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్లో బడ్జెట్ ధరకు నాణ్యమైన ఫీచర్లు అందించే షియోమీ (Xiaomi), తన కొత్త మోడల్ 'రెడ్‌మీ 17 5జీ' (Redmi 17 5G) ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. గతంలో వినియోగదారుల నుంచి మంచి ఆదరణ పొందిన రెడ్‌మీ 15 కి కొనసాగింపుగా ఈ ఫోన్ రూపుదిద్దుకుంది. అయితే, మధ్యలో 'రెడ్‌మీ 16' సిరీస్ పేరును పక్కనపెట్టి నేరుగా రెడ్‌మీ 17 శ్రేణిని మార్కెట్లోకి తేవడం ఇక్కడ గమనార్హం. గత ఆగస్టులోనే అంతర్జాతీయంగా పరిచయమైన ఈ హ్యాండ్‌సెట్, సెప్టెంబర్ 10 నుంచి దేశీయ వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది.

7,900mAh బ్యాటరీతో Redmi 17 5G వచ్చేసింది.. ధర, ఫీచర్లు ఇవే (Redmi)
7,900mAh బ్యాటరీతో Redmi 17 5G వచ్చేసింది.. ధర, ఫీచర్లు ఇవే (Redmi)

భారీ బ్యాటరీ.. రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీనిలోని 7,900mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీ. రోజంతా నిరంతరాయంగా గేమింగ్, స్ట్రీమింగ్ చేసేవారికీ ఇది సుదీర్ఘ బ్యాటరీ లైఫ్ ఇస్తుంది. దీనికి తోడు 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో పాటు, వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కలదు. దీనివల్ల ఈ ఫోన్ సహాయంతో ఇతర గ్యాడ్జెట్లు లేదా బ్లూటూత్ ఇయర్‌ఫోన్లను ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

బిగ్ డిస్‌ప్లే.. స్మూత్ పెర్ఫార్మెన్స్

గేమింగ్, వీడియో అనుభూతిని రెట్టింపు చేయడానికి ఇందులో 6.9 ఇంచుల భారీ డిస్‌ప్లేను అందించారు. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 825 నిట్స్ హెచ్‌బీఎమ్ (HBM) బ్రైట్‌నెస్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. కళ్లకు హాని కలగకుండా TÜV రైన్‌ల్యాండ్ నుంచి లో-బ్లూ లైట్, ఫ్లికర్-ఫ్రీ, సర్కాడియన్ ఫ్రెండ్లీ సర్టిఫికేషన్లను ఇది సాధించింది. స్క్రీన్ రక్షణ కోసం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i కోటింగ్‌ను, ఆడియో అనుభూతి కోసం స్టీరియో స్పీకర్లను ఏర్పాటు చేశారు.

ఈ హ్యాండ్‌సెట్ 4nm ప్రాసెస్‌పై తయారైన ఆక్టాకోర్ కాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌పై పనిచేస్తుంది. ఇది గరిష్టంగా 2.4GHz క్లాక్ స్పీడ్‌ను అందిస్తూ, వేగవంతమైన 5జీ నెట్‌వర్క్ నెట్‌వర్కింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

ఏఐ కెమెరా, హైపర్‌ఓఎస్ 3

ఫొటోగ్రఫీ ప్రేమికుల కోసం వెనుక వైపు 50 మెగాపిక్సెల్ ఏఐ డ్యూయల్ కెమెరాను అమర్చారు. ఇందులో నైట్, పోర్ట్రెయిట్, హెచ్‌డీఆర్, డాక్యుమెంట్ మోడ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీడియో కాల్స్, సెల్ఫీల కోసం ముందుభాగంలో 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది.

ఈ ఫోన్ షియోమీకి చెందిన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత 'హైపర్‌ఓఎస్ 3' (Xiaomi HyperOS 3) తో నడుస్తుంది. దుమ్ము, నీటి చినుకుల నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ64 (IP64) రేటింగ్‌ పొందడంతో పాటు భద్రత కోసం సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్, ఏఐ ఫేస్ అన్‌లాక్ ఫీచర్లను అందించారు.

ధర, లభ్యత వివరాలు

రెడ్‌మీ 17 5జీ రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది:

6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్: గరిష్ట అధికారిక ధర రూ. 39,999 కాగా, లాంచ్ ఆఫర్లలో భాగంగా సమర్థవంతమైన లభ్యత ధర రూ. 23,999 కి లభిస్తుంది.

8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్: గరిష్ట అధికారిక ధర రూ. 41,999 కాగా, ప్రారంభ ఆఫర్ల కింద రూ. 26,999 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

ఈ ఫోన్ అబ్సల్యూట్ బ్లాక్, ఎండ్‌లెస్ బ్లూ, ఎటర్నల్ ఆరెంజ్ రంగుల్లో వస్తోంది. ఆరెంజ్ వేరియంట్ వెనుక భాగం విగాన్ లెదర్ ఫినిషింగ్‌తో చాలా ప్రీమియంగా కనిపిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 10 నుంచి షామీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ (mi.com), అమెజాన్, అలాగే షియోమీ రిటైల్ స్టోర్లలో ఈ విక్రయాలు షురూ అవుతాయి.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/7,900mAh బ్యాటరీతో Redmi 17 5G వచ్చేసింది.. ధర, ఫీచర్లు ఇవే
Home/News/7,900mAh బ్యాటరీతో Redmi 17 5G వచ్చేసింది.. ధర, ఫీచర్లు ఇవే
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