క్యాంపా 'ఎనర్జీ డ్రింక్' వివాదం: రిలయన్స్కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ ఊరట
క్యాంపా బ్రాండ్ ఉత్పత్తులను 'ఎనర్జీ డ్రింక్' పేరుతో విక్రయించవద్దన్న ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ (FSSAI) ఉత్తర్వులపై ఢిల్లీ హైకోర్టు స్టే విధించింది. రిలయన్స్కు ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వకుండా చర్యలు తీసుకోవడంపై నిలదీసిన కోర్టు, నవంబర్ 5 వరకు తాత్కాలిక ఊరటనిచ్చింది.
భారత ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) జారీ చేసిన ఉత్తర్వులపై రిలయన్స్ కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది. తమ పాపులర్ బ్రాండ్ 'క్యాంపా' ఉత్పత్తులను 'ఎనర్జీ డ్రింక్' పేరుతోనే విక్రయించుకునేందుకు కోర్టు తాత్కాలికంగా అనుమతించింది. కంపెనీకి కనీసం ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వకుండా ఉత్తర్వులు ఎలా జారీ చేస్తారని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐని న్యాయస్థానం ప్రశ్నించింది.
అధిక కెఫిన్ (Caffeine) కలిగిన పానీయాలను 'ఎనర్జీ డ్రింక్'గా ప్రచారం చేయకూడదని ఈ ఏడాది జూన్ 30న ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అక్టోబరు 1న ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.
కోట్ల కొద్దీ ఇన్వెంటరీ ముప్పులో పడింది: రిలయన్స్
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ హఠాత్తుగా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల తమ వ్యాపార కార్యకలాపాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని రిలయన్స్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లింది.
తమ వద్ద 'ఎనర్జీ డ్రింక్' లేబుల్తో సిద్ధంగా ఉన్న 16.8 కోట్ల క్యాన్లు (168 మిలియన్లు), 12 కోట్ల ప్లాస్టిక్ బాటిళ్ల (120 మిలియన్లు) నిల్వలు నిలిచిపోయాయని తెలిపింది.
దీనికి తోడు ఇప్పటికే ప్రింట్ చేసిన 40 కోట్ల క్యాన్లు (400 మిలియన్లు), 36 కోట్ల బాటిళ్ల (360 మిలియన్లు) ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ వృథా అయ్యే ప్రమాదం ఏర్పడిందని పేర్కొంది.
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఆదేశాల నేపథ్యంలో అధికారులు తమ స్టాక్ను సీజ్ చేశారని, ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ల నుంచి కూడా ఉత్పత్తులను తొలగించారని కంపెనీ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
నోటీసు ఇవ్వకపోవడంపై కోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం
మంగళవారం నాటి విచారణ సందర్భంగా ఢిల్లీ హైకోర్టు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ తీరుపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. చర్యలు తీసుకునే ముందు రిలయన్స్కు షోకాజ్ నోటీసు ఎందుకు ఇవ్వలేదని నిలదీసింది. "చేసిన తప్పును సరిదిద్దుకోవడానికి ఎప్పుడూ ఆలస్యం కాదని" వ్యాఖ్యానించింది. ఈ కేసు తదుపరి విచారణను నవంబర్ 5వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
రంగంలోకి పెప్సికో, మాన్స్టర్ సంస్థలు
కేవలం రిలయన్స్ మాత్రమే కాకుండా ఇతర అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లు కూడా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నిర్ణయంపై న్యాయపోరాటం చేస్తున్నాయి.
ప్రముఖ బ్రాండ్ 'రెడ్ బుల్' ఇప్పటికే కోర్టు నుంచి ఇలాంటి ఉపశమనాన్ని పొందింది. పెప్సికో, మాన్స్టర్ బెవరేజెస్ సంస్థలు కూడా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఆదేశాలను సవాలు చేస్తూ పిటిషన్లు దాఖలు చేశాయి. వీటిపై కూడా ఢిల్లీ హైకోర్టు విచారణ జరపనుంది.
దేశవ్యాప్తంగా ఆహార పదార్థాల తనిఖీలను ప్రభుత్వం కఠినతరం చేస్తున్న సమయంలో, పానీయాల లేబెలింగ్ వ్యవహారంపై కోర్టు ఇచ్చే తుది తీర్పు అత్యంత కీలకంగా మారనుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More