రిలయన్స్ డిజిటల్ 'డిస్కో' సేల్: ఎలక్ట్రానిక్స్పై క్రేజీ ఆఫర్లు
కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రిటైలర్ రిలయన్స్ డిజిటల్ తన ప్రతిష్టాత్మక 'డిజిటల్ ఇండియా సేల్'ను 'డిస్కో' (D.I.S.C.O.) పేరుతో సరికొత్తగా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఆగస్టు 16 వరకు కొనసాగే ఈ సేల్లో స్మార్ట్ఫోన్లు, టీవీలు, ల్యాప్టాప్లు, గృహోపకరణాలపై భారీ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు లభిస్తున్నాయి.
కస్టమర్లకు సరికొత్త షాపింగ్ అనుభూతిని అందించేందుకు రిలయన్స్ డిజిటల్ మరో భారీ సేల్ను ప్రారంభించింది. తన ప్రసిద్ధ 'డిజిటల్ ఇండియా సేల్'ను నయా రూపంలో 'డిస్కో' (D.I.S.C.O. - Digital India Sale Crazy Offers) పేరిట ప్రవేశపెట్టింది.
ఈ డిస్కౌంట్ వర్షం ఆగస్టు 16 వరకు కొనసాగుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రిలయన్స్ డిజిటల్ స్టోర్లు, మై జియో స్టోర్లతో పాటు అధీకృత వెబ్సైట్ RelianceDigital.in ద్వారా కస్టమర్లు ఈ ఆఫర్లను పొందవచ్చు.
ఆఫర్ల సునామీ.. అదనపు ప్రయోజనాలు
ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల కొనుగోలుపై పాత వస్తువులను మార్చుకునే వారికి మెరుగైన ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ లభిస్తోంది. ఎంపిక చేసిన ఉత్పత్తులపై గరిష్ఠంగా ₹15,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ ఇస్తున్నారు. రెండో వస్తువు కొనుగోలుపై ఏకంగా 50 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.
వివిధ బ్యాంక్ కార్డులు, పేపర్ ఫైనాన్స్, యూపీఐ (UPI) చెల్లింపుల ద్వారా ఏకంగా ₹30,000 వరకు రాయితీలు లభిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు, ఈ సేల్లో కొనుగోలు చేసే ఉత్పత్తులకు ఉచితంగా ఏడాది పాటు అదనపు వారంటీ (Complimentary Extended Warranty) అందిస్తున్నారు.
స్మార్ట్ఫోన్లపై అదిరిపోయే డీల్స్
₹10,999 ప్రారంభ ధరతోనే 4జీ స్మార్ట్ఫోన్లు అందుబాటులో ఉండగా, 5జీ ఫోన్ల ప్రారంభ ధరను ₹13,999గా నిర్ణయించారు. ఐఫోన్లతో పాటు ఫ్లాగ్షిప్, ఫోల్డబుల్ మోడళ్ల వరకు ₹2 లక్షల బడ్జెట్ పరిధిలో వివిధ బ్రాండ్ల స్మార్ట్ఫోన్లు లభిస్తున్నాయి.
ఎంపిక చేసిన మోడళ్లపై 30 నెలల వరకు వడ్డీ లేని ఈఎమ్ఐ (No Cost EMI) సదుపాయం, ₹10,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ పొందవచ్చు. ఇయర్ఫోన్లు, బ్లూటూత్ స్పీకర్లు, వేరబుల్స్ వంటి యాక్సెసరీలపై యూపీఐ చెల్లింపులపై 10 శాతం వరకు తక్షణ రాయితీ ఇస్తున్నారు. ₹15,000 అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన కొనుగోళ్లపై ఎంపిక చేసిన బ్లూటూత్ స్పీకర్లు, పవర్ బ్యాంక్లపై 50 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ అందుతోంది.
గృహోపకరణాలపై ఊహించని బహుమతులు
₹50,000 అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన వస్తువులను కొనుగోలు చేసే వారికి ₹43,900 విలువ చేసే డైసన్ బిగ్ బాల్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ను కేవలం ₹13,900కే అందిస్తున్నారు.
65 అంగుళాల 4K UHD గూగుల్ టీవీలు ₹39,990 ప్రారంభ ధరతో లభిస్తున్నాయి. సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్లు ₹39,990 నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, ₹12,000 విలువైన ఉచిత బహుమతులతో పాటు ₹15,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. వాషర్ డ్రైయర్లు ₹55,990 నుంచి లభిస్తుండగా, ₹18,000 విలువైన ఉచిత గిఫ్ట్లు సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ల్యాప్టాప్లపై వారంటీ ధమాకా
ల్యాప్టాప్లు ₹39,999 ఆకర్షణీయమైన ప్రారంభ ధరతో లభిస్తున్నాయి. ఉచితంగా 1+2 సంవత్సరాల అదనపు వారంటీతో పాటు ₹5,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రయోజనాలను రిలయన్స్ డిజిటల్ ఇస్తోంది.
విక్రయానంతర సేవల్లో అగ్రగామి
దేశవ్యాప్తంగా 800కు పైగా నగరాల్లో 620కి పైగా భారీ రిలయన్స్ డిజిటల్ స్టోర్లు, 900కి పైగా మై జియో స్టోర్లతో నెట్వర్క్ను విస్తరించారు. 300 అంతర్జాతీయ, జాతీయ బ్రాండ్లకు చెందిన 5,000కు పైగా ఉత్పత్తులను నిరంతరం అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. కొనుగోలు చేసిన వస్తువుల సర్వీసింగ్ కోసం భారతదేశపు ఏకైక ఐఎస్ఓ 9001 (ISO 9001) గుర్తింపు పొందిన 'రిలయన్స్ రెస్క్యూ' (Reliance resQ) ద్వారా వారంలో అన్ని రోజులు విక్రయానంతర సేవలు అందిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More