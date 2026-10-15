Jio IPO : జియో ఐపీఓకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలా? వద్దా? జీఎంపీ ఎంత? నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే..
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ డిజిటల్ విభాగమైన జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ అక్టోబర్ 21న మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తున్న మెగా ఐపీఓ ధరల శ్రేణిని రూ. 1,065-1,119గా నిర్ణయించింది. రూ. 30,213 కోట్ల నిధుల సమీకరణే లక్ష్యంగా వస్తున్న ఈ ఐపీఓ పూర్తి వివరాలు, జీఎంపీ, విశ్లేషకుల అంచనాలు ఇక్కడ చూడండి..
దేశీయ డిజిటల్ విపణిలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్' పబ్లిక్ ఇష్యూకి సమయం ఆసన్నమైంది. ఈ జియో ఐపీఓ అక్టోబర్ 21 బుధవారం నాడు ప్రాథమిక మార్కెట్లో సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 23 శుక్రవారం వరకు అందుబాటులో ఉండనుంది.
ఈ ఐపీఓ కోసం కంపెనీ ప్రైజ్ బ్యాండ్ను ఒక్కో ఈక్విటీ షేరుకు రూ. 1,065 నుంచి రూ. 1,119గా ఖరారు చేసింది. ఈ ఇష్యూ ద్వారా జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ సంస్థ రూ. 28,755 కోట్ల నుంచి రూ. 30,213 కోట్ల వరకు నిధులను సమీకరించేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. విజయవంతమైన సబ్స్క్రిప్షన్ అనంతరం అక్టోబర్ 28న ఈ షేర్లు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ), బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (బీఎస్ఈ)లలో లిస్ట్ కానున్నాయి.
ఆగస్టులో ప్రతిపాదించిన రూ. 35,000 కోట్ల డ్రాఫ్ట్ పేపర్లతో పోలిస్తే ప్రస్తుత ఐపీఓ పరిమాణం దాదాపు 14 శాతం తగ్గింది. అయినప్పటికీ, గతేడాది 2024లో హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా నమోదు చేసిన రూ. 27,870 కోట్ల పబ్లిక్ ఇష్యూ రికార్డును అధిగమించి, రూపాయి విలువ పరంగా భారత కార్పొరేట్ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ ఐపీఓగా జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ ఆవిర్భవించనుంది.
జియో ఐపీఓ ఇతర వివరాలు..
ఈ జియో ఐపీఓలోని ప్రధాన ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. ఇందులో మొత్తం 27 కోట్ల (270 మిలియన్) ఫ్రెష్ ఈక్విటీ షేర్లను మాత్రమే విక్రయిస్తున్నారు. ఇందులో ఎటువంటి ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (ఓఎఫ్ఎస్) కాంపోనెంట్ లేదు. అంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ గానీ లేదా ఇతర గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లు గానీ తమ వాటాలను విక్రయించడం లేదు! కంపెనీ నేరుగా సేకరించే నిధులలో రూ. 27,500 కోట్లను తమ ప్రధాన అనుబంధ సంస్థ అయిన ‘రిలయన్స్ జియో ఇన్ఫోకామ్ లిమిటెడ్’ పేరుపై ఉన్న రుణాల చెల్లింపు కోసం వినియోగించనుంది.
ఈ జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ ఐపీఓలో పాల్గొనే మదుపరులు కనీసం 12 షేర్లకు (రూ. 10 ముఖ విలువ) ఒక లాట్గా బిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆపై 12 షేర్ల గుణకాలలో బిడ్లు దాఖలు చేయవచ్చు. కంపెనీలో పనిచేస్తున్న అర్హులైన ఉద్యోగుల కోసం కేటాయించిన ఎంప్లాయ్ రిజర్వేషన్ పోర్షన్ కింద ఒక్కో షేరుపై రూ. 54 చొప్పున డిస్కౌంట్ను కంపెనీ ప్రకటించింది.
ఈ ఇష్యూ నిర్వహణ బాధ్యతలను కొటక్ మహీంద్రా క్యాపిటల్, మోర్గాన్ స్టాన్లీ ఇండియా, బోఫా సెక్యూరిటీస్, యాక్సిస్ క్యాపిటల్, బీఎన్పీ పారిబాస్, సిటీగ్రూప్, గోల్డ్మన్ సాక్స్ వంటి అంతర్జాతీయ, స్వదేశీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకులు బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి.
జియో ఐపీఓ- ప్రస్తుత వాటాదారుల వివరాలు..
జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్లో ప్రస్తుతం ప్రమోటర్ సంస్థ అయిన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ 66.43 శాతం మెజారిటీ వాటాను కలిగి ఉంది. అంతర్జాతీయ టెక్ దిగ్గజాలు మెటా ప్లాట్ఫార్మ్స్ (జాధూ హోల్డింగ్స్ ద్వారా) 9.98 శాతం, గూగుల్ ఇంటర్నేషనల్ 7.73 శాతం వాటాలను కలిగి ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా ప్రసిద్ధ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంస్థలైన కేకేఆర్ (2.31%), విస్టా ఈక్విటీ పార్ట్నర్స్ (2.31%), సిల్వర్ లేక్ (1.88%), ముబాతలా (1.85%), జనరల్ అట్లాంటిక్ (1.34%) మరియు అబుదాబి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అథారిటీ (1.16%) ప్రధాన వాటాదారులుగా ఉన్నారు.
జియో ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం ట్రెండ్స్..
ఐపీఓ తేదీలు, ప్రైజ్ బ్యాండ్ ప్రకటన వెలువడిన తర్వాత కూడా జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ షేర్లకు గ్రే మార్కెట్లో డిమాండ్ కనిపిస్తోంది. ఇన్వెస్టర్ గేన్ (Investorgain) తాజా గణాంకాల ప్రకారం.. అనధికార గ్రే మార్కెట్లో జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ షేరు రూ. 206 ప్రీమియంతో ట్రేడ్ అవుతోంది. నిన్న నమోదు చేసిన రూ. 218 ప్రీమియంతో పోలిస్తే ఇది రూ. 12 తగ్గినప్పటికీ, ఓవరాల్ మార్కెట్ ట్రెండ్ బుల్లిష్గానే ఉంది!
జియో ఐపీఓ సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
ఈ జియో ఐపీఓలో ఇన్వెస్ట్ చేయడంపై ప్రముఖ సెబీ రిజిస్టర్డ్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ అనుజ్ గుప్తా స్పందిస్తూ, ఐపీఓకు సబ్స్క్రైబ్ చేయవచ్చని సూచించారు. కంపెనీ నిరంతరం తమ వ్యాపార కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తుండటం, టవర్ కనెక్టివిటీ వంటి టెలికాం మౌలిక సదుపాయాలపై భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల నెట్వర్క్ కవరేజ్ మరింత పటిష్టమవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. పోటీదారులతో పోలిస్తే చౌకైన ధరకు వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్ అందించడం వల్ల జియో మార్కెట్ వాటా మరింత పెరుగుతుందని అంచనా వేశారు.
అలాగే కాంతిలాల్ ఛగన్లాల్ సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్ అండ్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ వీపీ మహేష్ ఎమ్ ఓఝా మాట్లాడుతూ, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి దృక్పథంతో ఈ ఐపీఓను పరిశీలించవచ్చని తెలిపారు. టెలికాం, డిజిటల్ సేవల విభాగాల్లో బలమైన ఉనికి కలిగి ఉండటంతో పాటు ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఎంటర్ప్రైజ్ సేవల రంగాల్లో జియో విస్తరిస్తుండటంతో దీర్ఘకాలంలో ఇది ఇన్వెస్టర్లకు మంచి సంపదను సృష్టించే అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. అయితే మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులు, వాల్యూయేషన్ రిస్క్లను మదుపరులు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని హెచ్చరించారు.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ఐపీఓలో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More