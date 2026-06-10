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    గుజరాత్‌లో రిలయన్స్, మెటా భారీ ప్రాజెక్ట్: జామ్‌నగర్‌లో ఏఐ డేటా సెంటర్

    గుజరాత్‌లోని జామ్‌నగర్‌లో సరికొత్త ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) డేటా సెంటర్‌ను నిర్మించేందుకు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, మెటా ప్లాట్‌ఫామ్స్ చేతులు కలిపాయి. 168 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో రూపుదిద్దుకోనున్న ఈ పర్యావరణ అనుకూల ప్రాజెక్ట్, భారత్‌ను గ్లోబల్ ఏఐ హబ్‌గా మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది.

    Published on: Jun 10, 2026 12:52 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    భారత డిజిటల్ రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి తెరలేచింది. దేశీయ కార్పొరేట్ దిగ్గజం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (RIL), గ్లోబల్ టెక్నాలజీ లీడర్ మెటా ప్లాట్‌ఫామ్స్ (Meta) కలిసి గుజరాత్‌లోని జామ్‌నగర్‌లో అత్యాధునిక ఏఐ (AI) ఎనేబుల్డ్ డేటా సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నాయి. ముంబై వేదికగా బుధవారం (10 జూన్ 2026) రిలయన్స్ ఈ చారిత్రాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది.

    గుజరాత్‌లో రిలయన్స్, మెటా భారీ ప్రాజెక్ట్: జామ్‌నగర్‌లో ఏఐ డేటా సెంటర్ (ఊహా చిత్రం)
    గుజరాత్‌లో రిలయన్స్, మెటా భారీ ప్రాజెక్ట్: జామ్‌నగర్‌లో ఏఐ డేటా సెంటర్ (ఊహా చిత్రం)

    రెండేళ్లలో అందుబాటులోకి..

    ఈ భారీ డేటా సెంటర్ 168 మెగావాట్ల (MW) సామర్థ్యంతో రూపుదిద్దుకోనుంది. రాబోయే రెండేళ్ల కాలపరిమితిలో దీని నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. భవిష్యత్తులో అవసరాలకు అనుగుణంగా దీని సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచుకునే వీలుంది. గ్లోబల్ టెక్నాలజీ లీడర్ మెటా అవసరాల కోసం భారతదేశంలో ప్రత్యేకంగా (Built-to-suit) నిర్మిస్తున్న మొదటి డేటా సెంటర్ ఇదే కావడం విశేషం. గ్లోబల్ ఏఐ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌లో భారత్ ఎదుగుదలకు ఈ భాగస్వామ్యం ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది.

    ఈ కేంద్రంలోని క్లౌడ్ సామర్థ్యాన్ని మెటా లీజుకు తీసుకోనుంది. తద్వారా మెటా తన గ్లోబల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ను బలోపేతం చేయడంతో పాటు, తన కోర్ బిజినెస్, ఏఐ కంప్యూటింగ్ అవసరాలను తీర్చుకుంటుంది. రిలయన్స్, మెటా మధ్య ఎప్పటి నుంచో ఉన్న వ్యూహాత్మక బంధాన్ని ఈ ప్రాజెక్ట్ మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లనుంది.

    ఎండ్-టు-ఎండ్ సేవలతో రిలయన్స్ వన్-విండో

    ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, డేటా సెంటర్ డిజైన్, నిర్మాణం నుంచి రోజువారీ నిర్వహణ వరకు అన్ని బాధ్యతలను రిలయన్స్ చూసుకోనుంది. విద్యుత్ సరఫరా, పునరుత్పాదక ఇంధనం, నెట్‌వర్క్ కనెక్టివిటీ, ఆపరేషనల్ సర్వీసుల వంటి ఎండ్-టు-ఎండ్ సేవలను రిలయన్స్ అందిస్తుంది. దీంతో హైపర్‌స్కేల్ ఏఐ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌కు ఒకే వేదికగా (Single-window solutions provider) రిలయన్స్ నిలిచింది.

    జామ్‌నగర్ భౌగోళిక వ్యూహాత్మక స్థానం ఈ ప్రాజెక్టుకు ఎంతో కలిసిరానుంది. జియో విస్తృతమైన ఫైబర్ నెట్‌వర్క్, సముద్రగర్భ కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్లు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. పర్యావరణ పరిరక్షణను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ డేటా సెంటర్‌ను పూర్తిగా పునరుత్పాదక ఇంధనంతో నడిపిస్తారు. కూలింగ్ అవసరాల కోసం సముద్రపు నీటిని శుద్ధి చేసి (Desalinated Seawater) వాడుకోనున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం డేటా సెంటర్లను వ్యూహాత్మక జాతీయ మౌలిక సదుపాయాలుగా గుర్తించి, పెట్టుబడులను ఆకర్షించేలా తెచ్చిన దీర్ఘకాలిక విధానాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ సాగుతోంది.

    దిగ్గజాల హర్షం

    "మెటాతో కుదిరిన ఈ భాగస్వామ్యం భారతదేశ డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో ఒక చారిత్రాత్మక మార్పు. మెటా వంటి ప్రపంచ స్థాయి సంస్థ కోసం దేశంలోనే మొదటి డేటా సెంటర్‌ను నిర్మించడం, గ్లోబల్ ఏఐ విప్లవానికి భారత్ సిద్ధంగా ఉందనే సంకేతాన్ని ఇస్తోంది. భారతదేశానికే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్త ఏఐ ఆవిష్కరణలకు జామ్‌నగర్ ఒక ప్రధాన కేంద్రంగా మారుతుంది" అని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ముఖేష్ అంబానీ పేర్కొన్నారు.

    "భారతదేశంలో మా మొదటి ఏఐ డేటా సెంటర్‌ను నిర్మించడానికి రిలయన్స్‌తో కలిసి పనిచేయడం గర్వంగా ఉంది. జామ్‌నగర్‌లోని ఈ ప్రపంచ స్థాయి కేంద్రం మా గ్లోబల్ ఏఐ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ను విస్తరించడమే కాకుండా, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో మా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను మరింత పెంచుతుంది" అని మెటా వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ మార్క్ జూకర్‌బర్గ్ తెలిపారు.

    రిలయన్స్, మెటా ఆర్థిక బలం

    మార్చి 31, 2026తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రూ. 11,75,919 కోట్ల ఏకీకృత ఆదాయాన్ని, రూ. 95,754 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించి దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రంగ సంస్థగా దూసుకుపోతోంది. 2025 ఫార్చ్యూన్ గ్లోబల్ 500 జాబితాలో 88వ స్థానంలో, ఫోర్బ్స్ గ్లోబల్ 2000 జాబితాలో 45వ స్థానంలో నిలిచింది. మరోవైపు, 2004లో ఫేస్‌బుక్‌గా ప్రారంభమై, నేడు ఇన్‌స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ వంటి యాప్‌లతో బిలియన్ల కొద్దీ ప్రజలను అనుసంధానిస్తూ, మెటా సంస్థ ఏఐ సాంకేతికతతో సరికొత్త భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతోంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/గుజరాత్‌లో రిలయన్స్, మెటా భారీ ప్రాజెక్ట్: జామ్‌నగర్‌లో ఏఐ డేటా సెంటర్
    Home/News/గుజరాత్‌లో రిలయన్స్, మెటా భారీ ప్రాజెక్ట్: జామ్‌నగర్‌లో ఏఐ డేటా సెంటర్
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