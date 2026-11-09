Renault Duster : డస్టర్ ఎస్యూవీపై రూ. 1.5లక్షల వరకు ప్రైజ్ కట్! రెనాల్ట్ బిగ్ ప్లాన్..
మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో కాంపిటీషన్ను తట్టుకోవడానికి రెనాల్ట్ ఇండియా భారీ ప్లాన్ వేసింది. కొత్త 1.3 లీటర్ MPFi టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ను తీసుకొస్తూ, డస్టర్ ధరను రూ. 1.5 లక్షల వరకు తగ్గించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.
మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో ఉన్న విపరీతమైన పోటీని తట్టుకుని, భారతీయ కొనుగోలుదారులను ఆకట్టుకోవడానికి ప్రసిద్ధ కార్ల తయారీ సంస్థ ‘రెనాల్ట్ ఇండియా’ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ పాపులర్ ఎస్యూవీ 'డస్టర్' మోడల్లో తక్కువ ధరకే లభించే 1.3-లీటర్ MPFi టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ప్రవేశపెట్టడానికి కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ సరికొత్త ఇంజిన్ రాకతో టర్బో-పెట్రోల్ వేరియంట్ల ధరలు ఏకంగా రూ. 1 లక్ష నుంచి రూ. 1.5 లక్షల వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది1
తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో కొత్త ఎస్యూవీ కార్లకు ఆదరణ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో ట్రాఫిక్ కష్టాలు ఎదుర్కొనే వాహనదారులకు, మిడ్-రేంజ్ బడ్జెట్లో పవర్ఫుల్ పెట్రోల్ కారు ఎంచుకోవాలనుకునే మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు రెనాల్ట్ తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయం పెద్ద ఊరట నివ్వనుంది. పెట్రోల్ ధరల భారం, కార్ల రేట్లు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ఈ రోజుల్లో ధర తగ్గింపు అనేది విక్రయాలను ఒక్కసారిగా పెంచే అవకాశం ఉంది.
చెన్నై ఆర్అండ్డీ సెంటర్లో తయారీ!
ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ పోర్టల్ ‘రష్లేన్’ కథనం ప్రకారం.. రెనాల్ట్ తన పాపులర్ 1.3-లీటర్ హెచ్ఆర్13 ఫోర్-సిలిండర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ను తక్కువ ఉత్పత్తి ఖర్చుతో రీ-డిజైన్ చేస్తోంది. చెన్నైలోని ‘రెనాల్ట్ నిస్సాన్ టెక్నాలజీ అండ్ బిజినెస్ సెంటర్ ఇండియా’లోని భారతీయ ఆర్అండ్డీ బృందం ఈ ప్రాజెక్ట్పై శ్రమిస్తోంది. అయితే ఈ ఇంజిన్ రాకపై లేదా లాంచ్ సమయంపై కంపెనీ ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయలేదు.
MPFi టెక్నాలజీతో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఇంజిన్ ఫీచర్లు..
ఇప్పటివరకు ఉన్న 1.3-లీటర్ టీజీడీఐ (టర్బోచార్జ్డ్ గ్యాసోలిన్ డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్) ఇంజిన్ స్థానంలో కొద్దిగా సరళమైన ఎంపీఎఫ్ఐ (మల్టీ-పాయింట్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్) టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు.
పవర్ లెక్కలు: పాత టీజీడీఐ ఇంజిన్ 163 బీహెచ్పీ పవర్, 280 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుండగా, రాబోయే MPFi వేరియంట్ దాదాపు 140 బీహెచ్పీ పవర్, 250 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
తగ్గనున్న తయారీ ఖర్చులు: డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్ సిస్టమ్లో ఉండే ఖరీదైన విడిభాగాలను తొలగించడం వల్ల ఇంజిన్ నిర్మాణ వ్యయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఎగ్జాస్ట్ వ్యవస్థలో ఖరీదైన గ్యాసోలిన్ పార్టిక్యులేట్ ఫిల్టర్ అవసరం లేకపోవడం వల్ల ఎగ్జాస్ట్ ప్రాసెసింగ్ వ్యయం కూడా బాగా తగ్గుతుంది.
సిటీ డ్రైవింగ్కు బెస్ట్.. టర్బో ల్యాగ్ తగ్గించే వ్యూహం
ధర తగ్గడమే కాకుండా, హైదరాబాద్ లేదా విజయవాడ వంటి బిజీ నగరాల్లో రోజువారీ 'స్టాప్ అండ్ గో' ట్రాఫిక్లో డ్రైవింగ్ను మరింత సులభతరం చేసేందుకు రెనాల్ట్ ఇంజనీర్లు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. టర్బోచార్జర్ సెటప్ను రీ-డిజైన్ చేయడం ద్వారా తక్కువ వేగంలో డస్టర్ కారు త్వరితగతిన రెస్పాండ్ అయ్యేలా (టర్బో ల్యాగ్ని తగ్గించేలా) చర్యలు చేపడుతున్నారు.
డస్టర్ సీఎన్జీ వర్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉందా?
MPFi సిస్టమ్లో ఉన్న అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటంటే, దీనికి ఫ్యాక్టరీ-ఫిట్టెడ్ సీఎన్జీ కిట్ను సులువుగా అమర్చవచ్చు. డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్ ఇంజిన్లతో పోలిస్తే పోర్ట్ ఇంజెక్షన్ ఉన్న MPFi ఇంజిన్లు సీఎన్జీతో బాగా సింక్ అవుతాయి.
"డస్టర్ నిర్మించిన సీఎంఎఫ్-బీ ప్లాట్ఫామ్ సీఎన్జీ సెటప్కు సంపూర్ణంగా సరిపోతుంది," అని ఆటోమొబైల్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
ఒకవేళ రెనాల్ట్ సీఎన్జీ మోడల్ను పరిచయం చేస్తే, బడ్జెట్ చుట్టూ ఆలోచించే సగటు తెలుగు వాహనదారులకు ఇది మోస్ట్ ఎకనామికల్ ఆప్షన్గా మారుతుంది.
స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్, సాధారణ పెట్రోల్ మోడళ్లతో పాటు ఈ కొత్త చౌకైన టర్బో-పెట్రోల్ వేరియంట్ అందుబాటులోకి వస్తే, మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ మార్కెట్లో డస్టర్ సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More