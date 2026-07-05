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    Renault Kwid : 2026 రెనాల్ట్​ క్విడ్- వేరియంట్లు, వాటి ధరలు, ఫీచర్లు..

    Renault Kwid 2026 : ప్రముఖ ఫ్రెంచ్ ఆటోమొబైల్ సంస్థ రెనాల్ట్, భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త ఫీచర్లు, అప్‌డేట్స్‌తో ‘రెనాల్ట్ క్విడ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్’ మోడల్‌ను ఇటీవలే విడుదల చేసింది. ఈ కారు వేరియంట్లు, వాటి ధరలు, వాటి ఫీచర్ల వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Jul 05, 2026 8:14 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారతదేశపు మోస్ట్ పాపులర్ ఎంట్రీ-లెవెల్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ కార్లలో ఒకటైన 'రెనాల్ట్ క్విడ్' సరికొత్త అవతారంలో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. మైల్డ్ డిజైన్ మార్పులు, అదనపు సేఫ్టీ ఫీచర్లతో కూడిన 2026 క్విడ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌ను రెనాల్ట్ ఇండియా ఇటీవలే అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది. ఈ సరికొత్త లైనప్‌ను కంపెనీ కేవలం రెండు ట్రిమ్స్- ‘ఎవల్యూషన్’, ‘క్లైంబర్’లలో మాత్రమే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. మెకానికల్ పరంగా ఇంజిన్‌లో ఎలాంటి మార్పులు చేయనప్పటికీ, ఫీచర్లు, ధరల విషయంలో కియా కొన్ని కీలక సర్దుబాట్లు చేసింది.

    2026 రెనాల్ట్ క్విడ్..
    2026 రెనాల్ట్ క్విడ్..

    రెనాల్ట్ క్విడ్​ ఫేస్​లిఫ్ట- ధరలు..

    క్విడ్ ఎవల్యూషన్ (మాన్యువల్): రూ. 4.53 లక్షలు

    క్విడ్ ఎవల్యూషన్ (ఏఎంటీ): రూ. 4.90 లక్షలు

    క్విడ్ క్లైంబర్ (మాన్యువల్): రూ. 5.15 లక్షలు

    క్విడ్ క్లైంబర్ (ఏఎంటీ): రూ. 5.61 లక్షలు

    రెనాల్ట్ క్విడ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్- డీలర్ ఫిట్టెడ్ సీఎన్జీ కిట్..

    సీఎన్జీ వేరియంట్ కావాలనుకునే కస్టమర్ల కోసం డీలర్ వద్దే రెట్రోఫిట్టెడ్ సీఎన్జీ కిట్ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నారు. మాన్యువల్ వేరియంట్లకు అదనంగా రూ. 70,450 చెల్లించి ఈ కిట్ ఇన్‌స్టాల్ చేయించుకోవచ్చు. దీనికి కంపెనీ స్టాండర్డ్‌గా 3 సంవత్సరాలు లేదా 1 లక్ష కిలోమీటర్ల వారంటీని అందిస్తోంది.

    రెనాల్ట్ క్విడ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్- వేరియంట్ల వారీగా లభించే ముఖ్యమైన ఫీచర్లు..

    క్విడ్ ఎవల్యూషన్ :

    • ఎల్‌ఈడీ డీఆర్‌ఎల్స్
    • డిజిటల్ ఎల్‌ఈడీ క్లస్టర్
    • ఫోన్ మిర్రరింగ్‌తో కూడిన 8.0-ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్
    • కీలెస్ ఎంట్రీ
    • ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్

    క్విడ్ క్లైంబర్ :

    • డ్యూయల్ టోన్ వీల్ కవర్స్
    • స్టైలిష్ డోర్ క్లాడింగ్ అండ్ రూఫ్ రైల్స్
    • పవర్ మిర్రర్స్ అండ్ ఆల్ 4 పవర్ విండోస్
    • డ్యూయల్ టోన్ పెయింట్ స్కీమ్
    • స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ ఆడియో కంట్రోల్స్
    • సిక్స్ ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు అండ్ రివర్స్ కెమెరా
    • రియర్ పార్సెల్ షెల్ఫ్

    రెనాల్ట్ క్విడ్ 2026- ఇంటీరియర్, సేఫ్టీ అప్‌డేట్స్..

    2026 క్విడ్ క్యాబిన్ లేఔట్‌లో జరిగిన అతిపెద్ద మార్పు ఏమిటంటే, ఇందులో రెనాల్ట్ కైగర్ కారు నుంచి సేకరించిన త్రీ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్‌ను అమర్చారు. దీనిపైనే ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. మిగిలిన ఫీచర్లలో సెంటర్ మిడ్ స్క్రీన్‌తో కూడిన సెమీ-డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, వైర్డ్ యాపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో సపోర్ట్ చేసే 8-ఇంచ్ టచ్‌స్క్రీన్, ఎల్లో యాక్సెంట్స్‌తో కూడిన బ్లాక్ ఫాబ్రిక్ సీట్లు ఉన్నాయి.

    భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ రెనాల్ట్ క్విడ్‌ ఫేస్​లిఫ్ట్​లో ఇప్పుడు స్టాండర్డ్‌గా 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లను అందించారు. వీటితో పాటు ఈబీడీతో కూడిన ఏబీఎస్, సెన్సార్లతో కూడిన రియర్ పార్కింగ్ కెమెరా, టైర్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, సీట్‌బెల్ట్ రిమైండర్- ఏఎంటీ వేరియంట్లలో మాత్రమే లభించే 'హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్' వంటి ఆధునిక సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Renault Kwid : 2026 రెనాల్ట్​ క్విడ్- వేరియంట్లు, వాటి ధరలు, ఫీచర్లు..
    Home/News/Renault Kwid : 2026 రెనాల్ట్​ క్విడ్- వేరియంట్లు, వాటి ధరలు, ఫీచర్లు..
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