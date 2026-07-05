Renault Kwid : 2026 రెనాల్ట్ క్విడ్- వేరియంట్లు, వాటి ధరలు, ఫీచర్లు..
Renault Kwid 2026 : ప్రముఖ ఫ్రెంచ్ ఆటోమొబైల్ సంస్థ రెనాల్ట్, భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త ఫీచర్లు, అప్డేట్స్తో ‘రెనాల్ట్ క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్’ మోడల్ను ఇటీవలే విడుదల చేసింది. ఈ కారు వేరియంట్లు, వాటి ధరలు, వాటి ఫీచర్ల వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
భారతదేశపు మోస్ట్ పాపులర్ ఎంట్రీ-లెవెల్ హ్యాచ్బ్యాక్ కార్లలో ఒకటైన 'రెనాల్ట్ క్విడ్' సరికొత్త అవతారంలో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. మైల్డ్ డిజైన్ మార్పులు, అదనపు సేఫ్టీ ఫీచర్లతో కూడిన 2026 క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను రెనాల్ట్ ఇండియా ఇటీవలే అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది. ఈ సరికొత్త లైనప్ను కంపెనీ కేవలం రెండు ట్రిమ్స్- ‘ఎవల్యూషన్’, ‘క్లైంబర్’లలో మాత్రమే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. మెకానికల్ పరంగా ఇంజిన్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయనప్పటికీ, ఫీచర్లు, ధరల విషయంలో కియా కొన్ని కీలక సర్దుబాట్లు చేసింది.
రెనాల్ట్ క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట- ధరలు..
క్విడ్ ఎవల్యూషన్ (మాన్యువల్): రూ. 4.53 లక్షలు
క్విడ్ ఎవల్యూషన్ (ఏఎంటీ): రూ. 4.90 లక్షలు
క్విడ్ క్లైంబర్ (మాన్యువల్): రూ. 5.15 లక్షలు
క్విడ్ క్లైంబర్ (ఏఎంటీ): రూ. 5.61 లక్షలు
రెనాల్ట్ క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్- డీలర్ ఫిట్టెడ్ సీఎన్జీ కిట్..
సీఎన్జీ వేరియంట్ కావాలనుకునే కస్టమర్ల కోసం డీలర్ వద్దే రెట్రోఫిట్టెడ్ సీఎన్జీ కిట్ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నారు. మాన్యువల్ వేరియంట్లకు అదనంగా రూ. 70,450 చెల్లించి ఈ కిట్ ఇన్స్టాల్ చేయించుకోవచ్చు. దీనికి కంపెనీ స్టాండర్డ్గా 3 సంవత్సరాలు లేదా 1 లక్ష కిలోమీటర్ల వారంటీని అందిస్తోంది.
రెనాల్ట్ క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్- వేరియంట్ల వారీగా లభించే ముఖ్యమైన ఫీచర్లు..
క్విడ్ ఎవల్యూషన్ :
- ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్
- డిజిటల్ ఎల్ఈడీ క్లస్టర్
- ఫోన్ మిర్రరింగ్తో కూడిన 8.0-ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్
- కీలెస్ ఎంట్రీ
- ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్
క్విడ్ క్లైంబర్ :
- డ్యూయల్ టోన్ వీల్ కవర్స్
- స్టైలిష్ డోర్ క్లాడింగ్ అండ్ రూఫ్ రైల్స్
- పవర్ మిర్రర్స్ అండ్ ఆల్ 4 పవర్ విండోస్
- డ్యూయల్ టోన్ పెయింట్ స్కీమ్
- స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ ఆడియో కంట్రోల్స్
- సిక్స్ ఎయిర్బ్యాగ్లు అండ్ రివర్స్ కెమెరా
- రియర్ పార్సెల్ షెల్ఫ్
రెనాల్ట్ క్విడ్ 2026- ఇంటీరియర్, సేఫ్టీ అప్డేట్స్..
2026 క్విడ్ క్యాబిన్ లేఔట్లో జరిగిన అతిపెద్ద మార్పు ఏమిటంటే, ఇందులో రెనాల్ట్ కైగర్ కారు నుంచి సేకరించిన త్రీ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ను అమర్చారు. దీనిపైనే ఇన్ఫోటైన్మెంట్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. మిగిలిన ఫీచర్లలో సెంటర్ మిడ్ స్క్రీన్తో కూడిన సెమీ-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, వైర్డ్ యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో సపోర్ట్ చేసే 8-ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్, ఎల్లో యాక్సెంట్స్తో కూడిన బ్లాక్ ఫాబ్రిక్ సీట్లు ఉన్నాయి.
భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ రెనాల్ట్ క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్లో ఇప్పుడు స్టాండర్డ్గా 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను అందించారు. వీటితో పాటు ఈబీడీతో కూడిన ఏబీఎస్, సెన్సార్లతో కూడిన రియర్ పార్కింగ్ కెమెరా, టైర్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, సీట్బెల్ట్ రిమైండర్- ఏఎంటీ వేరియంట్లలో మాత్రమే లభించే 'హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్' వంటి ఆధునిక సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More