రెంటోమోజో ఐపీఓ ప్రారంభం: 33% ప్రీమియంతో లిస్టింగ్ అంచనాలు
ఫర్నిచర్, గృహోపకరణాల అద్దె సేవల సంస్థ 'రెంటోమోజో' ఐపీఓ ఓపెన్ అయింది. గ్రే మార్కెట్లో రూ. 134 ప్రీమియం లభిస్తుండటంతో, 33 శాతానికి పైగా లాభాలతో స్టాక్ మార్కెట్లో ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రముఖ ఆన్లైన్ ఫర్నిచర్, గృహోపకరణాల సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాట్ఫామ్ 'రెంటోమోజో' (Rentomojo) పబ్లిక్ ఇష్యూ (ఐపీఓ) బుధవారం (సెప్టెంబర్ 9) మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. శుక్రవారం (సెప్టెంబర్ 11) వరకు ప్రాథమిక మార్కెట్ పెట్టుబడిదారులు ఈ ఐపీఓకు బిడ్లు దాఖలు చేయవచ్చు. రూ. 1,256 కోట్ల నిధుల సేకరణ లక్ష్యంగా కంపెనీ ప్రైస్ బ్యాండ్ను రూ. 384 నుంచి రూ. 404గా నిర్ణయించింది.
గ్రే మార్కెట్లో జోరు
ఐపీఓ తెరుచుకోవడానికి ముందే గ్రే మార్కెట్లో రెంటోమోజో షేర్లు ఊపందుకున్నాయి. ప్రస్తుతం గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (జీఎంపీ) రూ. 134 వద్ద కొనసాగుతోంది. గరిష్ఠ ధర రూ. 404తో పోలిస్తే, ఈ షేరు మార్కెట్లో దాదాపు 33.17 శాతం ప్రీమియంతో అంటే రూ. 538 వద్ద లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రాథమిక సంకేతాలు తెలియజేస్తున్నాయి. గత ఆరు సెషన్లలో జీఎంపీ రూ. 79 నుంచి రూ. 155 మధ్య ఊగిసలాడింది.
ఐపీఓ వివరాలు, కీలక తేదీలు
రెంటోమోజో ఐపీఓ ద్వారా రూ. 150 కోట్ల విలువైన కొత్త షేర్లను (ఫ్రెష్ ఇష్యూ) విడుదల చేస్తుండగా, రూ. 1,106 కోట్ల విలువైన 2.73 కోట్ల షేర్లను ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (ఓఎఫ్ఎస్) ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు. పెట్టుబడిదారులు కనీసం 37 షేర్లను (ఒక లాట్) కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
షెడ్యూల్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 15న షేర్ల కేటాయింపు ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. కేటాయింపు రానివారికి సెప్టెంబర్ 16న రీఫండ్ ప్రారంభించడంతో పాటు, అర్హులైన వారి డీమ్యాట్ ఖాతాల్లో షేర్లను జమ చేస్తారు. సెప్టెంబర్ 17న బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈలలో కంపెనీ షేర్లు లిస్ట్ కానున్నాయి. మొత్తం ఇష్యూలో 50 శాతాన్ని క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బైయర్స్ (క్యూఐబీ), 15 శాతాన్ని నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ (ఎన్ఐఐ), 35 శాతాన్ని రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు కేటాయించారు.
యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి భారీ స్పందన
ఐపీఓ ప్రారంభానికి ఒక రోజు ముందే యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల ద్వారా రెంటోమోజో రూ. 376.07 కోట్లను సమీకరించింది. 41 మంది ప్రముఖ యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లకు రూ. 404 ధరకు 93.08 లక్షల షేర్లను కేటాయించారు. వీరిలో గోల్డ్మ్యాన్ శాక్స్, బ్లాక్రాక్, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్, హెచ్డీఎఫ్సీ మ్యూచువల్ ఫండ్, మిరే అసెట్, మోతీలాల్ ఓస్వాల్ వంటి అంతర్జాతీయ, దేశీయ ప్రముఖ సంస్థలు ఉన్నాయి.
విశ్లేషకుల అభిప్రాయం - ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చా?
కంపెనీ ఆకట్టుకునే వృద్ధిని నమోదు చేస్తున్నప్పటికీ మూల్యాంకనం (Valuation) విషయంలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
"ప్రస్తుత ధర వద్ద మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ పరిమితంగానే ఉంది" అని స్వాస్తిక ఇన్వెస్ట్మార్ట్ పేర్కొంది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 అంచనాల ప్రకారం పీ/ఈ నిష్పత్తి 40.73 రెట్లుగా ఉందనీ, కాస్త ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధపడే దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లు దీనిని పరిశీలించవచ్చని సూచించింది.
"సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్, మార్కెట్ నాయకత్వం కంపెనీకి సానుకూలాంశాలు" అని కెనరా బ్యాంక్ విశ్లేషించింది. పన్ను ప్రయోజనాలను మినహాయిస్తే పీ/ఈ దాదాపు 60 రెట్లకు చేరుకున్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక దృక్పథంతో షేర్లను కొనుగోలు చేయవచ్చని (Subscribe) సిఫార్సు చేసింది.
"పరిశ్రమలో ఉన్న అవకాశాలు, లాభదాయకత పెరుగుతున్న తీరు ఆధారంగా ఈ ఐపీఓకు అప్లై చేసుకోవచ్చు" అని ఎస్బీఐ క్యాప్ సెక్యూరిటీస్ పేర్కొంది.
సేకరించిన నిధులలో రూ. 70 కోట్లను అప్పుల చెల్లింపునకు, రూ. 42.5 కోట్లను వేర్హౌస్లు, ఎక్స్పీరియన్స్ స్టోర్ల లీజుల చెల్లింపులకు ఉపయోగించనున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇష్యూకు మోతీలాల్ ఓస్వాల్, యాక్సిస్ క్యాపిటల్, ఐఐఎఫ్ఎల్ క్యాపిటల్ మేనేజర్లుగా వ్యవహరిస్తుండగా, కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ రిజిస్ట్రార్గా సేవలందిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More