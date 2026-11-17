IPL retention : ఇంకొన్ని గంటల్లో ఐపీఎల్ 2027 రిటెన్షన్ లిస్ట్- చూపంతా ధోనీ పైనే! రిటైర్ అవుతాడా? ఆడతాడా?
ఐపీఎల్ 2027 రిటెన్షన్ జాబితా ప్రకటనకు సమయం ఆసన్నమైంది. నవంబర్ 17 గడువు రోజే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ దిగ్గజం ఎంఎస్ ధోనీ రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తారన్న ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. ధోనీ తప్పుకుంటే సీఎస్కే పర్స్, జట్టు కూర్పు ఎలా మారనుందో ఇక్కడ చూడండి.
ఐపీఎల్ 2027 సీజన్ సమరానికి నేటితో (నవంబర్ 17) అధికారికంగా కౌంట్డౌన్ మొదలవుతోంది! అన్ని ఫ్రాంచైజీలు తాము రీటైన్, రిలీజ్ చేసే ఆటగాళ్ల జాబితాలను ఇవాళ ప్రకటించనున్నాయి. అయితే గత కొన్ని సీజన్లుగా క్రికెట్ అభిమానులను వేధిస్తున్న ఒకే ఒక ప్రశ్న మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) తరఫున మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ మరో సీజన్ ఆడతారా లేదా?
రిటెన్షన్ గడువు రోజే ఈ సీఎస్కే దిగ్గజం ఆటకు వీడ్కోలు పలుకుతారంటూ తాజాగా మొదలైన ప్రచారం ఈ చర్చకు కొత్త ఊపిరి పోసింది. ఇప్పటివరకు అటు ఫ్రాంచైజీ గానీ, ఇటు ధోనీ గానీ ఈ విషయంపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అయినప్పటికీ, ధోనీ జట్టులో లేకపోతే రాబోయే సీజన్ కోసం చెన్నై యాజమాన్యం వేసే ప్రణాళికలు, ఆటగాళ్ల రిటెన్షన్ నిర్ణయాలు పూర్తిగా మారిపోయే అవకాశం ఉంది.
గత కొంతకాలంగా చెన్నై యాజమాన్యంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. సుదీర్ఘకాలం హెడ్ కోచ్గా పనిచేసిన స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్తో బంధాన్ని తెంచుకున్న సీఎస్కే, ఆ బాధ్యతలను భారత మాజీ పేసర్ జహీర్ ఖాన్కు అప్పగించింది. కొత్త మేనేజ్మెంట్ బృందం ఫ్రాంచైజీ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్న ఈ తరుణంలో, ధోనీ తన రిటైర్మెంట్ను అధికారికంగా ప్రకటించే సమయం ఆసన్నమైందని క్రీడా వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. 45 ఏళ్ల ఈ వెటరన్ వికెట్ కీపర్ ఐపీఎల్ 2026 స్క్వాడ్లో భాగంగా ఉన్నప్పటికీ, గాయాల కారణంగా ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు. ఇప్పుడు ధోనీ తప్పుకుంటే ఫ్రాంచైజీ వ్యూహాలు ఏ విధంగా మారతాయన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
ధోనీ తప్పుకుంటే సీఎస్కే పర్స్కు బలం.. వేలంలో కొత్త వ్యూహం!
ఐదుసార్లు ఐపీఎల్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ప్రస్తుతం గడ్డుకాలాన్ని ఎదుర్కొంటోంది! గత మూడు సీజన్లుగా ఆ జట్టు ప్లేఆఫ్స్కు చేరుకోలేకపోయింది. ఐపీఎల్ 2026లో ఆడిన 14 మ్యాచ్లలో కేవలం ఆరింటిలోనే గెలిచి పాయింట్ల పట్టికలో ఎనిమిదో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో జట్టును ప్రక్షాళన చేయడం తప్పనిసరిగా మారింది.
ఇక ఆక్షన్ పర్స్ లెక్కలను పరిశీలిస్తే, ఏటా పెరిగే రూ. 5 కోట్ల అదనపు మొత్తంతో పాటు ఇప్పటివరకు పూర్తి చేసిన ట్రేడింగ్లను కలుపుకొని సీఎస్కే వద్ద ప్రస్తుతం సుమారు రూ. 5.2 కోట్ల నిధులు ఉన్నాయి. ఒకవేళ ధోనీ రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తే, ఆయన కాంట్రాక్ట్ రూపంలో ఉన్న మరో రూ. 4 కోట్లు జట్టు ఖాతాలో జమ అవుతాయి. తద్వారా ఇతర ఆటగాళ్లను విడుదల చేయకముందే చెన్నై పర్స్ విలువ రూ. 9.2 కోట్లకు చేరుతుంది.
గత సీజన్లో జట్టును వేధించిన లోపాలను సరిదిద్దుకోవడానికి, వేలంలో కొత్త ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేయడానికి ఈ అదనపు నిధులు గట్టి ఆర్థిక పునాదిని ఇస్తాయి.
వికెట్ కీపింగ్కు ఢోకా లేదు.. పేస్ విభాగంపైనే గురి!
ధోనీ తప్పుకున్నా వికెట్ కీపింగ్ విభాగంలో చెన్నైకి పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు. గత సీజన్లోనే జట్టులోకి వచ్చిన సంజూ శాంసన్, ఐపీఎల్ 2027లో వికెట్ కీపర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. వీరితో పాటు జట్టులో కార్తీక్ శర్మ, ఉర్విల్ పటేల్ రూపంలో ప్రతిభావంతులైన యువ కీపర్లు ఉన్నారు. వీరిద్దరూ ఇప్పటికే తమ సత్తా చాటడంతో, రాబోయే సీజన్ కోసం వీరిని జట్టులో అట్టిపెట్టుకోవడం దాదాపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
అయితే బౌలింగ్ విభాగంలో మాత్రం చెన్నైకి గట్టి సవాలు ఎదురుకానుంది! ఖలీల్ అహ్మద్, నాథన్ ఎల్లిస్లను సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్కు ట్రేడ్ చేయడంతో సీఎస్కే పేస్ దళం బలహీనపడింది. మిగిలిన ట్రేడ్ విండోలో గానీ, వేలంలో గానీ నాణ్యమైన భారత పేసర్తో పాటు ఒక విదేశీ ఫాస్ట్ బౌలర్ను దక్కించుకోవాలని చెన్నై గట్టిగా ప్రయత్నిస్తోంది. ధోనీ రిటైర్ అయితే సమకూరే అదనపు డబ్బుతో తమకు అవసరమైన మేటి బౌలర్లను కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటు దక్కుతుంది.
బ్యాటింగ్కు మించిన మేధస్సు.. మెంటార్గా కొత్త పాత్ర?
మైదానంలో ధోనీ అందించే సేవలు కేవలం ఆయన చేసే పరుగులకే పరిమితం కావు. ప్రస్తుతం 45 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న ధోనీ, బ్యాటింగ్ పరంగా తన పాత స్థాయి ఆటతీరుకు దూరంగా ఉన్నారన్నది వాస్తవం. ఆయన తుది జట్టులో లేకపోవడం వల్ల మిడిల్ ఆర్డర్లో ఒక యువ ఆటగాడికి అవకాశం దక్కుతుంది; భవిష్యత్ జట్టును నిర్మించుకోవడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
అయినప్పటికీ, ధోనీ వ్యూహాత్మక చతురతకు ప్రత్యామ్నాయం లేదు! ఇది జగమెరిగిన సత్యం. ధోనీ సిఫార్సుతోనే జహీర్ ఖాన్ హెడ్ కోచ్గా నియమితులయ్యారన్న వార్తల నేపథ్యంలో, 2011 ప్రపంచకప్ విజేత కెప్టెన్ ఫ్రాంచైజీకి ‘మెంటార్’ పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది.
నేటి టీ20 క్రికెట్ అత్యంత వేగంగా మారిపోతోంది; డగౌట్ నుంచి సహాయక సిబ్బంది ఇచ్చే సూచనలు మ్యాచ్ ఫలితాలను శాసిస్తున్నాయి. మెంటార్గా మారితే జహీర్ ఖాన్తో కలిసి వ్యూహాలు రచిస్తూ, మైదానంలో ఆటగాళ్ల కదలికలను ధోనీ సమర్థవంతంగా నడిపించగలరు. ఈ విషయంపై ఎవరికీ సందేహం కూడా లేదు.
మరి ధోనీ ఇంకో ఐపీఎల్ సీజన్ ఆడతారా? లేదా? అనేది ఇంకొన్ని గంటల్లో తేలిపోతుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More