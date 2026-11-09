ఐపీఎల్ 'సూపర్ స్ట్రైకర్' వైభవ్ గ్యారేజీలోకి కొత్త టాటా సియెర్రా
ఐపీఎల్ 2026లో విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో అదరగొట్టి 'సూపర్ స్ట్రైకర్ ఆఫ్ ది సీజన్' అవార్డు గెలుచుకున్న రాజస్థాన్ రాయల్స్ 15 ఏళ్ల సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ బహుమతిగా సరికొత్త టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీని అందుకున్నాడు. అతని వద్ద ఉన్న విలాసవంతమైన కార్ల సేకరణ వివరాలు ఇవే.
క్రికెట్ మైదానంలో తన విస్ఫోటక బ్యాటింగ్తో ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపిస్తున్న భారత్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఖాతాలో మరొక అరుదైన ఘనత చేరింది. కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులోనే క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న ఈ కుర్రాడు.. తాజాగా తన కార్ల గ్యారేజీలోకి సరికొత్త 'టాటా సియెర్రా' ఎస్యూవీ (Tata Sierra SUV) ని ఆహ్వానించాడు.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో అసాధారణమైన స్ట్రైక్ రేట్తో పరుగులు సాధించి 'సూపర్ స్ట్రైకర్ ఆఫ్ ది సీజన్' అవార్డు దక్కించుకున్నందుకు గాను వైభవ్కు ఈ విలాసవంతమైన ఎస్యూవీ లభించింది. ఇటీవల దీపావళి పండుగ వేళ పట్నాలోని టాటా షోరూమ్లో తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వైభవ్ ఈ పసుపు రంగు కొత్త కారును డెలివరీ తీసుకున్నాడు.
వరుసగా రెండో ఏడాది లభించిన 'టాటా' పురస్కారం
ఐపీఎల్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ సూపర్ స్ట్రైకర్ అవార్డుతో పాటు టాటా కారును అందుకోవడం ఇది వరుసగా రెండోసారి కావడం విశేషం. 2025 ఐపీఎల్ సీజన్ అరంగేట్రంలోనే తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్లతో అలరించి సూపర్ స్ట్రైకర్గా నిలవడంతో 'టాటా కర్వ్ ఈవీ' (Tata Curvv EV) కారును సొంతం చేసుకున్నాడు. ఇక ఐపీఎల్ 2026లో ఏకంగా 16 మ్యాచుల్లో 776 పరుగులు చేసి ఆరెంజ్ క్యాప్తో పాటు అత్యధికంగా 72 సిక్సర్లు బాది టోర్నీలోనే అత్యుత్తమ ఆటగాడిగా నిలిచాడు. దాని ప్రతిఫలంగానే ఈ ఏడాది టాటా సియెర్రా కారును బహుమతిగా అందుకున్నాడు.
వైభవ్ సూర్యవంశీ గ్యారేజీలోని ప్రముఖ కార్లు:
టాటా సియెర్రా (Tata Sierra):
ఐపీఎల్ 2026 సూపర్ స్ట్రైకర్ అవార్డు రూపంలో వచ్చిన ఈ బ్రాండ్ న్యూ ఎస్యూవీ వైభవ్ గ్యారేజీలోకి వచ్చి చేరిన తాజా కారు. ఆటలో చూపించిన ప్రతిభకు దక్కిన ప్రతిఫలమిది.
టాటా కర్వ్ ఈవీ (Tata Curvv EV):
ఐపీఎల్ 2025 సీజన్ సూపర్ స్ట్రైకర్ పురస్కారం కింద ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ లభించింది. ఈ తొలి కారును తన తల్లికి కానుకగా ఇవ్వనున్నట్లు వైభవ్ గతంలో వెల్లడించాడు.
మెర్సిడెస్ బెంజ్ (Mercedes-Benz):
ఐపీఎల్ 2025లో చూపించిన అద్భుత ప్రదర్శనకు ముగ్ధుడై రాజస్థాన్ రాయల్స్ మాజీ యజమాని రంజిత్ బార్ఠాకూర్ ఈ విలాసవంతమైన మెర్సిడెస్ బెంజ్ కారును వైభవ్కు కానుకగా ఇచ్చారు. ఇది 'మెర్సిడెస్ బెంజ్ GLE 300d' మోడల్ అని తెలుస్తోంది.
టయోటా ఫార్చ్యూనర్ లెజెండర్ (Toyota Fortuner Legender):
వైభవ్ కుటుంబం తమ వ్యక్తిగత వినియోగం కోసం పాట్నాలోని టయోటా డీలర్షిప్ ద్వారా ఈ ఫార్చ్యూనర్ కార్ను కొనుగోలు చేసింది.
కార్లు ఉన్నాయి.. కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎప్పుడు?
అంతర్జాతీయ స్థాయి లగ్జరీ కార్లు గ్యారేజీలో నిండి ఉన్నప్పటికీ, వాటిని రోడ్డుపై నడిపేందుకు వైభవ్ ఇంకా కొంతకాలం వేచి చూడక తప్పదు. భారత మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం ప్రైవేట్ కారు నడపడానికి కనీస వయస్సు 18 ఏళ్లు నిండాలి. ప్రస్తుతం వైభవ్ వయస్సు 15 సంవత్సరాలు మాత్రమే.
"ఈ కార్లన్నీ మరో మూడేళ్ల పాటు మా నాన్నగారే నడుపుతారు. నాకు 18 ఏళ్లు నిండి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వచ్చాక నేనే స్వయంగా రోడ్డుపైకి తీసుకెళ్తాను" అని రాజస్థాన్ రాయల్స్ యూట్యూబ్ ఛానెల్ ఇంటర్వ్యూలో వైభవ్ స్పష్టం చేశాడు. చిన్న వయసులోనే అటు మైదానంలో పరుగుల వర్షం కురిపిస్తూ, ఇటు ఖరీదైన కార్ల యజమానిగా మారుతూ వైభవ్ సూర్యవంశీ వార్తల్లో నిలుస్తున్నాడు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More