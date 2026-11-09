Maruti Suzuki : టాటా పంచ్కు పోటీగా మారుతీ సుజుకీ బిగ్ ప్లాన్! 2027లో మైక్రో ఎస్యూవీ ఎంట్రీ!
మైక్రో ఎస్యూవీ విభాగంలో రికార్డు విక్రయాలతో దూసుకుపోతున్న టాటా పంచ్కు పోటీగా మారుతీ సుజుకీ సరికొత్త కారును తెస్తోంది. 2027లో మార్కెట్లోకి రానున్న 'Y43' ఎస్యూవీ ఫీచర్లు, ఇంజిన్, డిజైన్ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎంట్రీ లెవెల్ ఎస్యూవీ విభాగం ఊహించని రీతిలో పుంజుకుంది. 2021 అక్టోబర్లో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన 'టాటా పంచ్' ఇప్పటివరకు ఏకంగా 8 లక్షలకు పైగా కార్ల విక్రయాలను సాధించి రికార్డు సృష్టించింది. ఈ ఊపును గమనించిన ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ 'మారుతీ సుజుకీ'.. టాటా పంచ్కు బలమైన పోటీ ఇచ్చేందుకు సరికొత్త వ్యూహంతో ముందుకు వస్తోంది.
ఇరుకైన వీధులు, గుంతల రోడ్లను తట్టుకునేందుకు అధిక గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉండే కాంపాక్ట్ కార్ల వైపు కస్టమర్లు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. మధ్యతరగతి కుటుంబాల ఈ అవసరాలను ఆసరాగా చేసుకుని మైక్రో ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో పట్టు సాధించాలని మారుతీ సుజుకీ భావిస్తోంది.
ఇగ్నిస్ స్థానంలో సరికొత్త 'వై43' ప్రాజెక్ట్!
మారుతీ సుజుకీ గతంలో 2017 జనవరిలోనే 'ఇగ్నిస్' మోడల్తో ఈ విభాగంలోకి ప్రవేశించినప్పటికీ కస్టమర్ల నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో ఆదరణ లభించలేదు. దీనితో 2026 ప్రారంభంలో ఇగ్నిస్ ఉత్పత్తిని పూర్తిగా నిలిపివేసింది. ఇప్పుడు దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ‘మారుతీ వై43’ అనే కోడ్నేమ్తో సరికొత్త కారును స్క్రాచ్ నుంచి డిజైన్ చేస్తోంది. నూతన ప్లాట్ఫామ్ ఆధారంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ కారును 2027 నాటికి మార్కెట్లో లాంచ్ చేయడానికి కంపెనీ సిద్ధమవుతోంది.
జపాన్ 'కే కార్' డిజైన్ ప్రేరణ!
హరియాణాలోని మారుతీ సుజుకీకి చెందిన కొత్త ఖార్ఖోడా ప్లాంట్లో ఈ ఎస్యూవీ టెస్ట్ మూల్ (ప్రయోగాత్మక వర్షన్) ఇటీవల దర్శనమిచ్చింది. జపాన్లో ప్రాచుర్యం పొందిన సుజుకీ 'కే కార్స్' డిజైన్ శైలితో ఇది రూపొందుతున్నట్లు సమాచారం.
బాహ్య రూపురేఖలు: చదరపు ఆకారం ఎత్తుగా ఉండే ఫ్లాట్ బానెట్, నిటారైన ఫ్రంట్ నోస్ డిజైన్తో ఈ కారు లభించనుంది.
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్: జపాన్ కే కార్లతో పోలిస్తే భారతీయ రోడ్ల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా దీని ఎత్తును పెంచుతున్నారు. ఈ కారులో ఏకంగా 190 ఎంఎం గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, 16 ఇంచుల అలాయ్ వీల్స్ అందించే అవకాశం ఉంది.
అత్యాధునిక ఫీచర్లు.. సేఫ్టీ టెక్నాలజీ
మారుతీ సుజుకీ వై43 కారులో ఆధునిక కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేలా అనేక ప్రీమియం ఫీచర్లను జోడిస్తున్నారు:
- సన్రూఫ్
- వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు
- వైర్లెస్ స్మార్ట్ఫోన్ ఛార్జర్
- 50 వాట్స్ కంటే ఎక్కువ అవుట్పుట్ ఇచ్చే పవర్ఫుల్ యూఎస్బీ టైప్-సీ పోర్టులు
- ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్
- సేఫ్టీ కోసం 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా సిస్టమ్, ఎల్ఈడీ ఫాగ్ లాంప్లు
జెడ్12ఈ ఇంజిన్.. భవిష్యత్తులో హైబ్రిడ్ ఆప్షన్
టాటా పంచ్కి పోటీగా వస్తున్న ఈ కొత్త ఎస్యూవీలో మారుతీ తమ నూతన 1.2-లీటర్ 'జెడ్12ఈ' 3-సిలిండర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్ను ఉపయోగించనుంది. ఇది పెట్రోల్, పెట్రోల్-సీఎన్జీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. రెండింటిలోనూ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 5-స్పీడ్ ఏఎంటీ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉంటాయి.
పవర్ గణాంకాలు: పెట్రోల్ వర్షన్లో 82 హెచ్పీ పవర్, 112.4 ఎన్ఎం టార్క్ లభిస్తుండగా, సీఎన్జీ వర్షన్లో 69 హెచ్పీ పవర్, 101.8 ఎన్ఎం టార్క్ వెలువడుతుంది.
రాబోయే రోజుల్లో ఇదే ఇంజిన్ ఆధారంగా రూపుదిద్దుకునే ‘సిరీస్-హైబ్రిడ్’ టెక్నాలజీని కూడా ఈ కారులోకి ప్రవేశపెట్టే ఆలోచనలో మారుతీ సుజుకీ ఉంది. 2027లో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనున్న ఈ కారు మైక్రో ఎస్యూవీ విభాగంలో ఎలాంటి సంచలనం సృష్టిస్తుందో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More