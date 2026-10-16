రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు రూ.50 వేలు కావాలా? ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలో తెలుసుకోండి
పదవీ విరమణ తర్వాత కూడా నెలకు రూ.50,000 స్థిరమైన ఆదాయం పొందాలనుకుంటున్నారా? ఏ వయసులో పెట్టుబడి మొదలుపెడితే ఎంత నిధి అవసరం అవుతుంది? సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్ (SWP) ద్వారా ఆర్థిక భద్రతను ఎలా సాధించాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
పదవీ విరమణ తర్వాత కేవలం పొదుపు చేసిన డబ్బుపై ఆధారపడకుండా, మీ పెట్టుబడుల ద్వారానే నెలవారీ ఆదాయాన్ని సృష్టించుకోవడం స్మార్ట్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనిపించుకుంటుంది. మీ జీవనశైలి, భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా పెట్టుబడుల నుంచి నిరంతర ఆదాయం పొందేందుకు 'సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్' (SWP) ఒక అద్భుతమైన మార్గం. మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టిన పెట్టుబడిని అలాగే కొనసాగిస్తూనే, ప్రతినెలా లేదా త్రైమాసికానికి ఒకసారి నిర్దిష్ట మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకునే వెసులుబాటు ఇందులో ఉంటుంది. క్లియర్ టాక్స్ నివేదిక ప్రకారం, పదవీ విరమణ చేసిన వారు నెలవారీ ఖర్చుల కోసం ఈ విధానాన్ని విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నారు.
రిటైర్మెంట్ నిధిని (Corpus) ఎలా లెక్కించాలి?
ముందుగా రిటైర్మెంట్ తర్వాత మీ జీవనశైలి ఎలా ఉండాలో అంచనా వేసుకోండి. కుటుంబ పరిస్థితి, ఆరోగ్య అవసరాలు, ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా పెరిగే ఖర్చులను పరిగణనలోకి తీసుకోండి.
ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆదాయం, నెలవారీ ఖర్చులను బేరీజు వేసుకోండి. దీని ద్వారా పదవీ విరమణ నాటికి మీకు ఎంత నిధి అవసరమో ఒక స్పష్టత వస్తుంది.
పెట్టుబడి ఎంత త్వరగా ప్రారంభిస్తే కాంపౌండింగ్ (చక్రవడ్డీ) ప్రయోజనం అంత ఎక్కువగా అందుతుంది. ఈక్విటీ మార్కెట్లలో అయినా, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అయినా దీర్ఘకాలం పాటు పెట్టుబడి కొనసాగించడం వల్లే మెరుగైన లాభాలు వస్తాయి.
వయసు, లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పెట్టుబడి మార్గాలను ఎంచుకోండి. చిన్న వయసులో ఈక్విటీలకు ఎక్కువ కేటాయించి, వయసు పెరిగే కొద్దీ సురక్షితమైన పథకాల వైపు మళ్లడం ఉత్తమం. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, బాండ్లు, రియల్ ఎస్టేట్ వంటి వాటిలో వైవిధ్యం పాటించండి.
పన్ను ఆదా చేసే పీపీఎఫ్ (PPF), ఈపీఎఫ్ (EPF), ఎన్పీఎస్ (NPS), ఎన్ఎస్సీ (NSC) వంటి ప్రభుత్వ పథకాలను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా రిటైర్మెంట్ ఫండ్ పెంచుకోవచ్చు.
అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం ప్రత్యేక నిధిని లేదా ఆరోగ్య బీమాను తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేసుకోండి. లేదంటే ఊహించని ఖర్చుల వల్ల రిటైర్మెంట్ నిధి కరిగిపోతుంది.
చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు (సీఏలు) సూచించే సురక్షితమైన ఫార్ములా "300 x ప్రస్తుత నెలవారీ ఖర్చులు". కాలానుగుణంగా దీనిని సవరించుకుంటూ ఉండాలి.
నెలకు రూ.50 వేలు రావాలంటే ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలి?
రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు రూ.50,000 ఆదాయం పొందాలంటే ఏ వయసులో ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలో ఇక్కడ చూద్దాం. 60 ఏళ్ల వయసులో రిటైర్మెంట్, 85 ఏళ్ల వరకు ఆయుర్దాయం, 6 శాతం ద్రవ్యోల్బణం, కనీసం 12 శాతం రాబడి అంచనాతో ఈ లెక్కలు రూపొందించారు. విత్డ్రాయల్ సమయంలో మిగిలిన ఫండ్పై 6 శాతం రాబడి వస్తుందని అంచనా.
20 ఏళ్ల వయసులో మొదలుపెడితే: నెలకు రూ.13,114 చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టాలి. దీని ద్వారా రూ.15.42 కోట్ల కార్పస్ చేరుకోవచ్చు.
25 ఏళ్ల వయసులో మొదలుపెడితే: ప్రతి నెలా రూ.17,928 పెట్టుబడి పెట్టాలి. అప్పుడు రూ.11.52 కోట్ల నిధి సమకూరుతుంది.
30 ఏళ్ల వయసులో మొదలుపెడితే: మీరు నెలకు రూ.24,650 చొప్పున పెట్టుబడి చేస్తే, రూ.8.61 కోట్ల కార్పస్ సొంతమవుతుంది.
35 ఏళ్ల వయసులో మొదలుపెడితే: మీ నెలవారీ పెట్టుబడి రూ.34,265గా ఉండాలి. దీని ద్వారా రూ.6.43 కోట్ల నిధి సాధ్యమవుతుంది.
40 ఏళ్ల వయసులో మొదలుపెడితే: ఏకంగా నెలకు రూ.48,630 పెట్టుబడి పెట్టాల్సి వస్తుంది. దీని ద్వారా రూ.4.81 కోట్ల రిటైర్మెంట్ నిధిని కూడబెట్టుకోవచ్చు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More