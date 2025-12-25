రివైజ్డ్ ఐటీఆర్ లేదా బిలేటెడ్ ఐటీఆర్? డిసెంబర్ 31లోగా మీరు ఏది ఫైల్ చేయాలో తెలుసుకోండి
ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్స్ (ITR) దాఖలు చేయడానికి డిసెంబర్ 31 ఆఖరి అవకాశం. మీరు ఇప్పటికే ఫైల్ చేసిన రిటర్న్స్లో తప్పులు ఉంటే 'రివైజ్డ్ ఐటీఆర్', అసలు ఫైల్ చేయడమే మర్చిపోతే 'బిలేటెడ్ ఐటీఆర్' వేయాల్సి ఉంటుంది. వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్స్ (ITR) దాఖలు చేసిన తర్వాత చాలా మంది తమ పని అయిపోయిందని భావిస్తారు. కానీ, ఇటీవల ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి వస్తున్న మెయిల్స్, ఎస్ఎంఎస్లు పన్ను చెల్లింపుదారులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఐటీఆర్ దాఖలులో పొరపాట్లు ఉన్నాయని, అందుకే మీ రిఫండ్ నిలిపివేస్తున్నామని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి డిసెంబర్ 31, 2025 వరకు గడువు ఇచ్చారు.
అయితే, చాలా మందికి వచ్చే అసలు సందేహం ఏంటంటే.. తాము 'రివైజ్డ్ ఐటీఆర్' (Revised ITR) వేయాలా? లేక 'బిలేటెడ్ ఐటీఆర్' (Belated ITR) వేయాలా? అని. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న తేడాలు, గడువు ముగిస్తే జరిగే నష్టాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రివైజ్డ్ ఐటీఆర్ (Revised ITR) అంటే ఏమిటి?
మీరు ఇప్పటికే నిర్ణీత గడువులోగా (సాధారణంగా జూలై 31) ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసి ఉండి.. అందులో ఏదైనా సమాచారం తప్పుగా ఇచ్చినా లేదా ఏదైనా ఆదాయాన్ని చూపించడం మర్చిపోయినా, దాన్ని సరిదిద్దుకోవడానికి వేసేదే 'రివైజ్డ్ ఐటీఆర్'. ఆదాయపు పన్ను చట్టం సెక్షన్ 139(5) కింద దీనికి అవకాశం ఉంటుంది.
ఎప్పుడు వేయాలి: రిటర్న్స్లో పొరపాట్లు జరిగినప్పుడు, డిడక్షన్లు మర్చిపోయినప్పుడు లేదా రిఫండ్ అమౌంట్లో తేడాలు ఉన్నప్పుడు దీనిని ఉపయోగించవచ్చు.
జరిమానా: నిర్ణీత గడువులోగా రివైజ్డ్ రిటర్న్ దాఖలు చేస్తే ఎటువంటి జరిమానా ఉండదు. కేవలం అదనపు పన్ను బాధ్యత ఉంటే వడ్డీతో సహా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
బిలేటెడ్ ఐటీఆర్ (Belated ITR) అంటే ఏమిటి?
జూలై 31 లోగా అసలు ఐటీఆర్ దాఖలు చేయని వారు, ఇప్పుడు ఫైల్ చేసే రిటర్న్స్ను 'బిలేటెడ్ ఐటీఆర్' అంటారు. ఇది సెక్షన్ 139(4) కిందకు వస్తుంది.
ఎవరు వేయాలి: అసలు గడువులోగా రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడం మర్చిపోయిన వారు దీనిని ఎంచుకోవాలి.
జరిమానా: దీనికి సెక్షన్ 234F కింద గరిష్టంగా ₹5,000 వరకు ఆలస్య రుసుము (Late fee) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
నష్టాలు: బిలేటెడ్ ఐటీఆర్ వేసే వారు తమ వ్యాపార లేదా పెట్టుబడి నష్టాలను (Losses) తర్వాతి ఏళ్లకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసే ప్రయోజనాన్ని కోల్పోతారు.
ప్రధాన వ్యత్యాసాలు ఇవే:
రివైజ్డ్ ఐటీఆర్ అనేది మీరు గతంలో చేసిన తప్పులను సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఇస్తుంది. దీనికి పెనాల్టీ ఉండదు. అదే బిలేటెడ్ ఐటీఆర్ అనేది మీరు గడువు తప్పినందుకు వేసే మొదటి రిటర్న్. దీనికి తప్పనిసరిగా జరిమానా చెల్లించాలి. ఈ రెండింటినీ దాఖలు చేయడానికి డిసెంబర్ 31, 2025 ఆఖరి తేదీ అని గుర్తుంచుకోండి.
ఒకవేళ డిసెంబర్ 31 దాటితే పరిస్థితి ఏంటి?
ఒకవేళ మీరు డిసెంబర్ 31లోగా ఈ రెండు రిటర్న్స్లో ఏదో ఒకటి వేయలేకపోతే, జనవరి 1, 2026 నుంచి 'అప్డేటెడ్ రిటర్న్' (Updated Return) మాత్రమే వేయగలరు. కానీ, దీనికి అదనపు పన్ను మరియు వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుందని ఐటీ శాఖ స్పష్టం చేస్తోంది. కాబట్టి, మీ రిఫండ్ ఆగిపోయినా లేదా రిటర్న్స్లో ఏదైనా పొరపాటు జరిగిందని మీకు అనిపించినా.. వెంటనే స్పందించడం ఉత్తమం.