Rishabh Pant: రిషబ్ పంత్ ఔట్.. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకున్న వికెట్ కీపర్.. ఐపీఎల్ 2026 వైఫల్యంతో..
Rishabh Pant: లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకున్నాడు రిషబ్ పంత్. ఐపీఎల్ 2026లో ఆ టీమ్ దారుణమైన ప్రదర్శనతో పంత్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. వ్యక్తిగతంగా కూడా పంత్ అసలు రాణించలేకపోయాడు.
Rishabh Pant: ఐపీఎల్ 2026 (IPL 2026) సీజన్లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) జట్టు ఘోర పరాజయం పాలైన నేపథ్యంలో ఆ జట్టు కెప్టెన్ రిషబ్ పంత్ (Rishabh Pant) సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. లక్నో ఫ్రాంచైజీ పాయింట్ల పట్టికలో ఆఖరి స్థానంలో (10వ స్థానం) నిలవడంతో, పంత్ తన కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుండి తప్పుకున్నారు. శుక్రవారం (మే 29)నాడు లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ యాజమాన్యం ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ధృవీకరించింది.
లక్నో ఘోర వైఫల్యం – పంత్ వైదొలగడానికి కారణాలివే
ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యధిక ధర పలికిన ఆటగాడిగా నిలిచిన రిషబ్ పంత్, లక్నో జట్టును విజేతగా నిలపడంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యాడు.
ఐపీఎల్ 2025 సీజన్కు ముందు రికార్డు స్థాయిలో ఏకంగా రూ.27 కోట్లకు లక్నో ఫ్రాంచైజీ పంత్ను కొనుగోలు చేసింది. అయితే అంత భారీ ధర పలికినప్పటికీ ఆయన ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయాడు.
పంత్ నాయకత్వంలో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ గత రెండు సీజన్లలో (2025, 2026) కనీసం ప్లేఆఫ్స్ దశకు కూడా అర్హత సాధించలేకపోయింది. ఐపీఎల్ 2026లో లక్నో జట్టు ఆడిన 14 మ్యాచ్ల్లో కేవలం 4 విజయాలు మాత్రమే నమోదు చేయగలిగింది. వరుస ఓటములతో నిరాశ చెందిన పంత్.. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత బ్రాడ్కాస్టర్లతో మాట్లాడే సమయంలోనూ తీవ్ర నిస్సహాయతతో కనిపించేవాడు.
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ అధికారిక ప్రకటన
రిషబ్ పంత్ స్వయంగా చేసిన అభ్యర్థనను గౌరవిస్తూ అతనిని కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుండి తక్షణమే తప్పిస్తున్నట్లు లక్నో ఫ్రాంచైజీ ప్రకటించింది.
"రిషబ్ పంత్ స్వయంగా తనను కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుండి తప్పించాలని కోరారు, అతని అభ్యర్థనను ఫ్రాంచైజీ తక్షణమే ఆమోదించింది. ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఎప్పుడూ సులభం కాదు. కెప్టెన్గా లక్నో డ్రెస్సింగ్ రూమ్కు రిషబ్ అందించిన సేవలకు మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. ప్రస్తుత హెడ్ కోచ్ జస్టిన్ లాంగర్ ఆధ్వర్యంలో మా దృష్టి అంతా ఇప్పుడు జట్టును తిరిగి పునర్నిర్మించడం, సరికొత్త ప్రమాణాలను అందుకోవడానికి పునర్వ్యవస్థీకరించడంపైనే ఉంది" అని లక్నో ఫ్రాంఛైజీ తెలిపింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ కెప్టెన్సీ నుండి రిషబ్ పంత్ ఎందుకు తప్పుకున్నాడు?
ఐపీఎల్ 2026లో లక్నో జట్టు 10వ స్థానంలో నిలిచి ఘోరంగా విఫలం కావడం, గత రెండు సీజన్లలో ప్లేఆఫ్స్ చేరకపోవడంతో పంత్ స్వయంగా కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
2. రిషబ్ పంత్ను లక్నో ఫ్రాంచైజీ ఎంత ధరకు కొనుగోలు చేసింది?
2025 ఐపీఎల్ వేలానికి ముందు లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ పంత్ను రికార్డు స్థాయిలో రూ. 27 కోట్లకు దక్కించుకుంది.
3. ప్రస్తుతం లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ కోచ్ ఎవరు, జట్టు తదుపరి ప్లాన్ ఏంటి?
లక్నో జట్టుకు జస్టిన్ లాంగర్ హెడ్ కోచ్గా ఉన్నారు. కెప్టెన్సీ మార్పు తర్వాత ఫ్రాంచైజీని పూర్తిగా పునర్నిర్మించడంపై దృష్టి పెట్టనున్నట్లు యాజమాన్యం తెలిపింది.
