Riyan Parag: మేమేం సినిమా స్టార్లం కాదంటూ వైభవ్పై తన అసూయను బయటపెట్టుకున్న రియాన్ పరాగ్.. రాయల్స్ కెప్టెన్ వీడియో వైరల్
Riyan Parag: రాజస్థాన్ రాయల్స్ రియాన్ పరాగ్ పై దారుణమైన ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి. వైభవ్ సూర్యవంశీతో కలిసి ఫొటోకు పోజులివ్వమని అడిగినప్పుడు అతడు ఇచ్చిన రియాక్షన్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Riyan Parag: ఐపీఎల్ 2026 (IPL 2026) అత్యంత కీలకమైన ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ కోసం రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) జట్టు ముంబై నుండి ముల్లన్పూర్కు చేరుకుంది. ఎయిర్పోర్ట్లో మీడియా కంటికి చిక్కిన ఈ టీమ్లో అందరి దృష్టి 15 ఏళ్ల వండర్ కిడ్ వైభవ్ సూర్యవంశీపైనే ఉంది. ఈ క్రమంలో ఫొటోగ్రాఫర్ ఒకరు వైభవ్తో కలిసి ఫొటో దిగాలని కోరగా.. కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ ఇచ్చిన ఒక ఫన్నీ రియాక్షన్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. కొందరు అతనికి ఉన్న అసూయ ఇది అంటూ విమర్శిస్తున్నారు.
‘వీ ఆర్ నాట్ ఫిల్మ్ స్టార్స్’.. నోరెళ్లబెట్టిన వైభవ్
రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆటగాళ్లు ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకోగానే.. ఫొటోగ్రాఫర్లు, అభిమానులు వారిని క్లిక్ మనిపించేందుకు పోటీ పడ్డారు. ఆ సమయంలో ఒక ఫొటోగ్రాఫర్ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ను ఉద్దేశించి.. "సార్, వైభవ్తో కలిసి ఒక ఫొటో ప్లీజ్?" అని అడిగాడు.
దానికి పరాగ్ ఏమాత్రం మొహమాటం లేకుండా నవ్వుతూ.. "మేము సినిమా స్టార్లం కాదు" (We aren't film stars) అని కామెంట్ చేస్తూ కెమెరా ఫ్రేమ్ నుండి ముందుకు నడిచాడు. కెప్టెన్ అలా అనేసరికి పక్కనే ఉన్న వైభవ్ సూర్యవంశీ ఒక్కసారిగా షాకై, నోరెళ్లబెడుతూ తన కెప్టెన్ వైపు చూసిన ఫన్నీ ఎక్స్ప్రెషన్ అక్కడ ఉన్నవారందరినీ నవ్వించింది. అయితే కొన్ని విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి. ఈ యువ బ్యాటర్ ను చూసి రియాన్ కుళ్లుకుంటున్నాడా అని కూడా ప్రశ్నిస్తున్నారు.
రికార్డుల వేటలో వైభవ్ సూర్యవంశీ
వైభవ్ సూర్యవంశీ చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఐపీఎల్ 2026లో అత్యంత క్రేజీ ప్లేయర్గా అవతరించాడు. మైదానంలో అతను సృష్టిస్తున్న విధ్వంసం అలాంటిది మరి. ఒకే ఐపీఎల్ సీజన్లో 500 పరుగులు పూర్తి చేసిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన (15 ఏళ్లు) ఆటగాడిగా వైభవ్ చరిత్ర సృష్టించాడు.
ఈ సీజన్ లీగ్ స్టేజ్ ముగిసేసరికి 14 మ్యాచ్ల్లో 583 పరుగులు చేసి, అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్-5 బ్యాటర్ల లిస్ట్లో నిలిచాడు. ఇందులో మూడు హాఫ్ సెంచరీలు, ఒక సెంచరీ ఉన్నాయి.
ఒకే ఐపీఎల్ సీజన్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన క్రిస్ గేల్ రికార్డును సమం చేయడానికి వైభవ్కు ఇంకా 6 సిక్సర్లు, దాన్ని బద్దలు కొట్టడానికి 7 సిక్సర్లు కావాలి. ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో అతను ఈ రికార్డును దాటే అవకాశం ఉంది.
సచిన్ టెండూల్కర్తో పోలిక
గతంలో 1980ల చివరలో అబ్దుల్ ఖాదిర్ లాంటి మేటి పాకిస్తాన్ బౌలర్లను ఎదుర్కొని సచిన్ టెండూల్కర్ ఎలాగైతే ప్రపంచానికి తన రాకను చాటాడో.. ఇప్పుడు వైభవ్ సూర్యవంశీ కూడా జస్ప్రీత్ బుమ్రా, జోష్ హేజిల్వుడ్, కగిసో రబాడా, మిచేల్ స్టార్క్ వంటి వరల్డ్ క్లాస్ పేసర్లను ఏమాత్రం లెక్కచేయకుండా బౌండరీలు దాటిస్తున్నాడు.
"వైభవ్కు ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు లేదా స్టేడియాలకు రప్పించే అసాధారణ సామర్థ్యం ఉంది. అతను సిక్సర్లు బాదుతుంటే చూడటం ఒక విందులా ఉంటుంది" అని ఇంగ్లాండ్ మాజీ కెప్టెన్ మైకేల్ వాన్ అన్నాడు.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఫ్రాంచైజీకి దొరికిన ఈ కొత్త సూపర్ స్టార్.. బుధవారం (మే 27) సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో జరగబోయే ఎలిమినేటర్లో చెలరేగితే.. ఆర్ఆర్ జట్టు 2008 తర్వాత మళ్లీ ఐపీఎల్ టైటిల్ కొట్టాలనే కల నిజమవడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ ఎవరితో, ఎప్పుడు ఆడనుంది?
రాజస్థాన్ రాయల్స్ బుధవారం నాడు ముల్లన్పూర్ వేదికగా సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) జట్టుతో ఐపీఎల్ 2026 ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో తలపడనుంది.
2. ఎయిర్పోర్ట్లో ఫొటోగ్రాఫర్కు రియాన్ పరాగ్ ఏమని సమాధానం ఇచ్చాడు?
వైభవ్తో కలిసి ఫొటో దిగమని అడిగిన ఫొటోగ్రాఫర్తో "మేము సినిమా స్టార్లం కాదు" అని పరాగ్ సరదాగా వ్యాఖ్యానించాడు.
3. ఐపీఎల్ 2026 లీగ్ దశలో వైభవ్ సూర్యవంశీ ప్రదర్శన ఎలా ఉంది?
ఆయన 14 మ్యాచ్లలో 583 పరుగులు సాధించి, ఈ సీజన్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్లలో 5వ స్థానంలో నిలిచాడు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.