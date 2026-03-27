Rohit Sharma: 11 కిలోలు తగ్గిన రోహిత్ శర్మ.. గుర్తు పట్టలేకపోయిన ముంబై ఇండియన్స్ ఓనర్ నీతా.. కుర్రాడిలా ఉన్నావంటూ..
Rohit Sharma: రోహిత్ శర్మను చూసి ముంబై ఇండియన్స్ ఓనర్ నీతా అంబానీ షాక్ తిన్న వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అస్సలు గుర్తు పట్టలేదు.. కుర్రాడిలా కనిపిస్తున్నావ్ అని ఆమె అనడం విశేషం. ఐపీఎల్ 2026 కోసం సిద్ధమవుతున్న టీమ్ ను ఆమె కలిసింది.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ముంబై ఇండియన్స్ స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మకు ఒక సరికొత్త స్టార్ట్ ఇవ్వబోతోందని పక్కాగా చెప్పొచ్చు. ఐదు టైటిల్స్ గెలిచి లీగ్లో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఐపీఎల్ కెప్టెన్గా రికార్డుల్లో ఉన్న రోహిత్కు గత కొన్నేళ్లుగా బ్యాటింగ్లో ఆశించిన స్థాయిలో రన్స్ అయితే రాలేదు. 2019 నుంచి లెక్కలు చూసుకుంటే అతను కేవలం రెండుసార్లు మాత్రమే 400 పరుగుల మార్క్ను దాటాడు. కానీ ఈసారి మాత్రం పరిస్థితి అంతా కొత్తగా, చాలా పాజిటివ్గా అనిపిస్తోంది.
రోహిత్ శర్మ వెయిట్ లాస్
అద్భుతమైన వెయిట్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్తో ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ చాలా ఫిట్గా, స్లిమ్గా తయారయ్యాడు. మళ్లీ టీ20 ఫార్మాట్లో తన డామినేషన్ చూపించడానికి అతను ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అతని ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని బాగా ఆకర్షించింది.
టీ20 వరల్డ్ కప్ నాకౌట్స్ టైమ్లో ఇయాన్ మోర్గాన్, బ్రెండన్ మెకల్లమ్ లాంటి మాజీ ప్లేయర్లు కూడా మన హిట్ మ్యాన్ను ఈ వెయిట్ లాస్ విషయంలో భలే సరదాగా ఆటపట్టించారు. ఇక ఆదివారం (మార్చి 29) జరగబోయే ముంబై ఇండియన్స్ ఫస్ట్ మ్యాచ్కు ముందు, ఫ్రాంచైజీ ఓనర్ నీతా అంబానీ కూడా రోహిత్ కొత్త లుక్ చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.
గ్రౌండ్లో నీతా అంబానీ రియాక్షన్ ఏంటంటే..
నీతా అంబానీ గ్రౌండ్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ముందుగా బ్యాటింగ్ కోచ్ కీరన్ పొలార్డ్ను చాలా ఆప్యాయంగా 'పోలీ కాకా' అని పిలుస్తూ పలకరించారు. అలా అందరితో షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తూ వెళ్తున్న ఆమె చూపు సడెన్గా రోహిత్ శర్మ మీద పడింది. అతన్ని చూడగానే తన మాజీ కెప్టెన్ ఇలా మారిపోయాడా అని ఆమె అస్సలు నమ్మలేకపోయారు. "నువ్వు అచ్చం ఒక కుర్రాడిలా ఉన్నావు" అంటూ ఆమె ఆశ్చర్యంగా అనడంతో, రోహిత్ ముఖంలో ఒక పెద్ద స్మైల్ కనిపించింది.
11 కిలోలు తగ్గిన రోహిత్.. ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గానే వస్తాడా?
రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, రోహిత్ ఈ సీజన్ కోసం ఏకంగా 11 కిలోల బరువు తగ్గాడట. ఇన్నేళ్లలో తన బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలనే కసితో అతను ఐపీఎల్ 2026 బరిలోకి దిగుతున్నాడు. గత ఏడాది రోహిత్ 418 రన్స్ చేశాడు. పదేళ్లలో ఇదే అతని బెస్ట్ స్కోర్. దానికి ముందు సీజన్లో 417 రన్స్ చేశాడు కానీ, అందులో 100 రన్స్ కేవలం కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ మీదే రావడం గమనార్హం.
గతేడాది ఒకటి రెండు మ్యాచ్లు మినహాయిస్తే, రోహిత్ ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గానే ఆడాడు. ఈ సీజన్లో కూడా బహుశా అదే రోల్ కంటిన్యూ అయ్యేలా కనిపిస్తోంది. రోహిత్ మ్యాచ్ మొత్తం ఆడితే బాగుంటుందని హెడ్ కోచ్ మహేల జయవర్ధనే అనుకుంటున్నా కూడా.. టీమ్లో రోహిత్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ రూపంలో కేవలం ఇద్దరే స్పెషలిస్ట్ బ్యాటర్లు ఉండటంతో ఆ ఛాన్స్ కొంచెం కష్టమే అని ఆయన హింట్ ఇచ్చాడు.
ముంబై వర్సెస్ కోల్కతా..
ఐదుసార్లు ఐపీఎల్ ఛాంపియన్స్గా నిలిచిన ముంబై ఇండియన్స్.. తమ ఐపీఎల్ 2026 ప్రయాణాన్ని ఆదివారం (మార్చి 29) స్టార్ట్ చేయబోతోంది. వాంఖడే స్టేడియంలో మూడుసార్లు విన్నర్స్ అయిన కోల్కతా నైట్ రైడర్స్తో ముంబై తలపడనుంది. ఈ వాంఖడే గ్రౌండ్లో ముంబైకి కోల్కతా మీద 10-2 లీడ్ ఉండగా.. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఈ రెండు జట్ల మధ్య 35-34 రికార్డ్ ఉండటం విశేషం.
