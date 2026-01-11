ముంబయిలో లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్ను కొన్న రోహిత్ శర్మ భార్య రితికా-రిజిస్ట్రేషన్ కే రూ.1.31 కోట్లు.. అసలు ధర తెలిస్తే షాక్!
టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ భార్య రితికా సజ్దే ముంబయిలో ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్ కొనుగోలు చేసింది. దాని ధర వింటే షాక్ అవాల్సిందే. రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీల కోసమే ఆమె ఏకంగా రూ.1.31 కోట్లు చెల్లించింది. మరి ఆ అపార్ట్మెంట్ ధర ఎంతో ఇక్కడ చూసేయండి.
టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ భార్య రితికా సజ్దే కొనుగోలు చేసిన అపార్ట్మెంట్ రేటు ఎంతో తెలిస్తే షాక్ అవాల్సిందే. స్క్వేర్ యార్డ్స్ పరిశీలించిన ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాల ప్రకారం రితికా ముంబైలోని ప్రభాదేవిలో రూ.26.30 కోట్లకు ఒక అపార్ట్మెంట్ను కొనుగోలు చేశారు. పత్రాల ప్రకారం, ఆస్తి ప్రభాదేవిలోని అహుజా టవర్స్లో ఉంది.
రితికా ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్
రోహిత్ శర్మ భార్య రితికా సజ్దే కొన్న ఈ అపార్ట్మెంట్ 2,760.40 చదరపు అడుగుల కార్పెట్ ఏరియాను కలిగి ఉంది. మూడు కార్ పార్కింగ్ స్థలాలతో వస్తుంది. ఈ లావాదేవీకి ఏకంగా రూ.1.31 కోట్ల స్టాంప్ డ్యూటీ, రూ.30,000 రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు పడ్డాయి. ఈ ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ డిసెంబర్ 12, 2025న జరిగింది. పత్రాల ప్రకారం అపార్ట్మెంట్ను అజింక్యా డీవై పాటిల్, పూజా అజింక్యా పాటిల్ నుండి కొనుగోలు చేశారు.
రితికా సజ్దే కార్నర్స్టోన్ స్పోర్ట్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్లో స్పోర్ట్స్ మేనేజర్గా పనిచేశారు. అక్కడ ఆమె అనేక మంది ప్రముఖ అథ్లెట్ల కోసం ఎండార్స్మెంట్లు, బ్రాండ్ అసోసియేషన్లను నిర్వహించారు.
ఖరీదైన ఆస్తి
స్క్వేర్ యార్డ్స్ ప్రకారం ప్రభాదేవి ఏరియా నగరంలోని ప్రధాన వ్యాపార జిల్లాలకు, జీవనశైలి కేంద్రాలకు బాగా కనెక్ట్ అయి ఉంది. వెస్ట్రన్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే, సేనాపతి బాపట్ మార్గ్, డాక్టర్ అని బీసెంట్ రోడ్, వెస్ట్రన్ లైన్లోని ప్రభాదేవి రైల్వే స్టేషన్ ద్వారా ఈ ప్రాంతం అన్నింటికీ సౌకర్యంగా ఉంది.
రూ.2.6 లక్షలకు రెంట్
స్క్వేర్ యార్డ్స్ పరిశీలించిన ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాల ప్రకారం జనవరి 2025లో రోహిత్ శర్మ ముంబైలోని లోయర్ పరేల్లోని తన ఆస్తిని నెలకు రూ.2.6 లక్షలకు అద్దెకు ఇచ్చారు. లోధా గ్రూప్ అభివృద్ధి చేసిన లోధా మార్క్విస్, ది పార్క్ లో ఉన్న ఈ అపార్ట్మెంట్ 7 ఎకరాల్లో విస్తరించిన రెడీ-టు-మూవ్ నివాస ప్రాజెక్ట్లో భాగం.
స్క్వేర్ యార్డ్స్ పరిశీలించిన ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాల ప్రకారం ఈ అపార్ట్మెంట్ 1,298 చదరపు అడుగుల కార్పెట్ ఏరియాను కలిగి ఉంది. రెండు కార్ పార్కింగ్ స్థలాలను కలిగి ఉంది. లీజు లావాదేవీ రూ.16,300 స్టాంప్ డ్యూటీ, రూ.1,000 రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలను కలిగి ఉంది. జనవరి 2024లో రోహిత్ శర్మ ముంబైలోని బాంద్రా వెస్ట్ ప్రాంతంలో మూడు సంవత్సరాలకు నెలకు రూ.3 లక్షల అద్దెతో రెండు అపార్ట్మెంట్లను లీజుకు తీసుకున్నారు.