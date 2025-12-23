రియల్ ఎస్టేట్ రారాజు షారుఖ్: 2025లో బాద్షా సృష్టించిన ఆస్తి సంచలనాలు ఇవే
బిలియనీర్ క్లబ్లో చేరడం నుండి మన్నత్ మరమ్మతుల వరకు, దుబాయ్లో తన పేరుతో టవర్ నిర్మాణం నుండి తన పాత ఇంటి రీడెవలప్మెంట్ వరకు.. 2025లో షారుఖ్ ఖాన్ రియల్ ఎస్టేట్ సామ్రాజ్యం ఎలా విస్తరించిందో ఈ సమగ్ర కథనం వివరిస్తుంది.
బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్ కేవలం బాక్సాఫీస్ వద్దే కాదు, రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లోనూ తన తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని చాటుకున్నారు. 2025లో ఆయన సాధించిన విజయాలు, చేసిన భారీ ఒప్పందాలు చూస్తుంటే.. వ్యాపార రంగంలోనూ ఆయన అసలు సిసలు 'కింగ్' అనిపిస్తోంది. హురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2025 నుండి దుబాయ్ స్కైలైన్ వరకు షారుఖ్ పేరు మారుమోగిపోయిన సందర్భాలు ఇవే:
1. అధికారికంగా బిలియనీర్ క్లబ్లోకి..
33 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సినీ కెరీర్ తర్వాత షారుఖ్ ఖాన్ ఈ ఏడాది ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిని చేరుకున్నారు. అక్టోబర్ 1న విడుదలైన హురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2025 ప్రకారం.. ఆయన నికర ఆస్తి విలువ 1.4 బిలియన్ డాలర్లకు (సుమారు ₹12,490 కోట్లు) చేరుకుంది. దీంతో భారతదేశంలోనే అత్యంత సంపన్న నటుడిగా తన స్థానాన్ని పదిలపరుచుకోవడమే కాకుండా, ప్రపంచ ధనిక నటుల జాబితాలోనూ కీలక స్థానాన్ని ఆక్రమించారు.
2. 'మన్నత్'కు మరమ్మతులు.. నెలకు రూ. 24 లక్షల అద్దె!
షారుఖ్ నివాసం 'మన్నత్' అంటే కేవలం ఇల్లు కాదు, అది ఒక హెరిటేజ్ ప్రాపర్టీ. 1914లో నిర్మించిన ఈ భవనాన్ని మొదట ‘విల్లా వియన్నా’గా పిలిచేవారు. 2001లో బై ఖోర్షెడ్ భాను సంజన ట్రస్ట్ నుండి దీనిని కొనుగోలు చేసిన షారుఖ్, మొదట 'జన్నత్' అని, ఆ తర్వాత 2005లో 'మన్నత్' అని పేరు మార్చారు.
ప్రస్తుతం ఈ భవనం వెనుక ఉన్న ఆరు అంతస్తుల ‘మన్నత్ ఎనెక్స్’లో భారీ విస్తరణ పనులు జరుగుతున్నాయి. దీనికి రెండేళ్ల సమయం పట్టేలా ఉండటంతో, షారుఖ్ తన కుటుంబంతో కలిసి పాలీ హిల్లోని రెండు డ్యూప్లెక్స్ అపార్ట్మెంట్లలోకి మారారు.
అద్దె వివరాలు: నిర్మాత వాషూ భగ్నానీ కుటుంబం నుండి తీసుకున్న ఈ రెండు డ్యూప్లెక్స్లకు నెలకు వరుసగా రూ. 11.54 లక్షలు, రూ. 12.61 లక్షల అద్దె చెల్లిస్తున్నారు.
డిపాజిట్: వీటి కోసం సుమారు రూ. 69 లక్షల సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ చెల్లించారు.
స్థలం: మన్నత్ 27,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంటే, ఇప్పుడున్న అద్దె ఇల్లు 10,500 చదరపు అడుగులు మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం.
3. సిబ్బంది కోసం ప్రత్యేక ఫ్లాట్
గౌరీ ఖాన్ జూన్ 2025లో తమ సిబ్బంది కోసం ఖార్ వెస్ట్లోని పంకజ్ ప్రిమిసెస్ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీలో ఒక 2BHK ఫ్లాట్ను లీజుకు తీసుకున్నారు. 725 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం కలిగిన ఈ ఫ్లాట్ కోసం నెలకు రూ. 1.35 లక్షల అద్దె చెల్లిస్తున్నారు. 2028 ఏప్రిల్ వరకు ఈ ఒప్పందం కొనసాగనుంది.
4. తొలి కాపురపు ఇంటికి కొత్త కళ
షారుఖ్, గౌరీ ఖాన్ 1991లో పెళ్లయ్యాక మొదట బాంద్రాలోని కార్టర్ రోడ్లో ఉన్న ‘శ్రీ అమృత్ సొసైటీ’లోని 1,000 చదరపు అడుగుల సీ-ఫేసింగ్ అపార్ట్మెంట్లో ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఈ సొసైటీ రీడెవలప్మెంట్కు వెళ్తోంది.
ఈ ప్రాజెక్టును శ్రీ లోటస్ డెవలపర్స్ అండ్ రియాల్టీ లిమిటెడ్ చేపట్టింది. విశేషమేమిటంటే, ఈ కంపెనీలో అమితాబ్ బచ్చన్, హృతిక్ రోషన్ వంటి స్టార్లు కూడా ఇన్వెస్టర్లుగా ఉన్నారు. పునర్నిర్మాణం తర్వాత యజమానులకు ఇప్పుడున్న దానికంటే 155% అదనపు వైశాల్యం లభించనుంది.
5. దుబాయ్లో 'షారుఖ్ జ్' (Shahrukhz) టవర్
దుబాయ్లోని ప్రఖ్యాత షేక్ జాయెద్ రోడ్డులో డాన్యూబ్ గ్రూప్ ఒక అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించబోతోంది. ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా ఒక నటుడి పేరుతో 55 అంతస్తుల కమర్షియల్ టవర్ నిర్మిస్తున్నారు.
ప్రత్యేకత: ఎంట్రన్స్ వద్ద షారుఖ్ ఐకానిక్ ఫోజులో ఉన్న విగ్రహం ఉంటుంది.
ధరలు: సుమారు 10 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో వచ్చే ఈ టవర్లో యూనిట్ల ధర రూ. 4 కోట్ల నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
పేమెంట్ ప్లాన్: 20% డౌన్ పేమెంట్ కట్టి, మిగిలిన మొత్తాన్ని ఆరేళ్ల పాటు నెలకు 1% వాయిదా పద్ధతిలో చెల్లించవచ్చు.