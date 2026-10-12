హైదరాబాద్లోని రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ లవర్స్కి బిగ్ అప్డేట్- 'ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ' గ్రాండ్ ఎంట్రీ! షోరూమ్ వివరాలు..
ప్రసిద్ధ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ బ్రాండ్ 'ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ' తమ సరికొత్త 'సి6' ఎలక్ట్రిక్ బైక్ను హైదరాబాద్లో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. రూ. 1.99 లక్షల ప్రారంభ ధరతో లభించే ఈ హైటెక్ ఇ-బైక్ విశేషాలు, బ్యాటరీ ఆప్షన్లు, చార్జింగ్ నెట్వర్క్ గురించిన పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ 'రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్' తన ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ విభాగమైన 'ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ' సేవలను భాగ్యనగరానికి విస్తరించింది. బెంగళూరు తర్వాత దేశంలోనే రెండో నగరంగా హైదరాబాద్లో ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ కస్టమర్ నెట్వర్క్ ఇటీవలే అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. బెంగళూరు రహదారులపై ముందస్తుగా లక్ష కిలోమీటర్లకు పైగా విజయవంతంగా టెస్ట్ రన్ పూర్తి చేసుకున్న అనంతరం, తెలుగు రాష్ట్రాల వాహన ప్రియులను ఆకట్టుకునేందుకు ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
నగరంలో 4 సెంటర్లు.. ఎర్రగడ్డలో మెయిన్ హబ్!
హైదరాబాద్ ప్రజలకు విక్రయాలు, విడిభాగాలు, సర్వీసింగ్ సేవలను సులభంగా అందించేందుకు కంపెనీ నగరవ్యాప్తంగా నాలుగు కస్టమర్ టచ్ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో కంపెనీ సొంత షోరూమ్తో పాటు మూడు డీలర్షిప్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి.
ఆఫ్టర్ సేల్స్ సపోర్ట్ కోసం 'హబ్ అండ్ స్పోక్' మోడల్ను కంపెనీ అమలు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఎర్రగడ్డలో అత్యాధునిక సాంకేతిక మద్దతు ఇచ్చే ప్రధాన వర్క్షాప్ (హబ్) ఏర్పాటు చేశారు. ఇక రొటీన్ సర్వీసింగ్, నిత్యం అవసరమయ్యే మెయింటెనెన్స్ కోసం హైటెక్ సిటీ, కొండాపూర్, వనస్థలిపురం వంటి కీలక ప్రాంతాల్లో స్పోక్ సెంటర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
ధరలు, 'బీఏఏఎస్' మోడల్ వివరాలు..
సరికొత్త రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6 మోడల్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ. 2.79 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. అయితే కస్టమర్ల కోసం రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 'బ్యాటరీ యాజ్ ఏ సర్వీస్' (బీఏఏఎస్) ఆప్షన్ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ విధానాన్ని ఎంచుకుంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ప్రారంభ ధర రూ. 1.99 లక్షలకే లభిస్తుంది!
ఈ మోడల్ స్ట్రామ్ బ్లాక్, ఫ్లీ గ్రీన్, పారాచూట్ వైట్ అనే మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభించనుంది. అంతేకాకుండా ప్రతి వాహనంతో పాటు 24x7 రోడ్సైడ్ అసిస్టెన్స్ (రోడ్డుపై వాహనం మొరాయిస్తే ఉచిత సహాయం) సదుపాయాన్ని కంపెనీ కల్పిస్తోంది.
పవర్ఫుల్ మోటార్.. 115 కి.మీ టాప్ స్పీడ్!
సాంకేతిక పరంగా ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్లో 3.91kWh లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది 15.4kW (21బీహెచ్పీ) పవర్, 60ఎన్ఎం మోటార్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్తో జతకట్టి ఉంటుంది. చక్రాల వద్ద ఏకంగా 400ఎన్ఎం కంటే ఎక్కువ టార్క్ లభిస్తుందని కంపెనీ ప్రకటించింది.
టాప్ స్పీడ్: గంటకు 115 కిలోమీటర్లు.
రేంజ్ : 154 కి.మీ
బరువు: కేవలం 124 కిలోలు.
ఛార్జింగ్: సాధారణ 16ఏ సాకెట్ ద్వారా ఛార్జ్ చేయవచ్చు. రాపిడ్, స్టాండర్డ్, ట్రికిల్ మోడ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. కేవలం 60 నిమిషాల్లోనే బ్యాటరీ 20 శాతం నుంచి 80 శాతానికి ఛార్జ్ అవుతుంది.
హైటెక్ ఫీచర్లు.. గ్లోబల్ డిజైన్..
రెట్రో డిజైన్, మోడ్రన్ ఫీచర్ల కలయికగా ఈ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6 బైక్ రూపుదిద్దుకుంది. ఇందులో లీన్-యాంగిల్ సెన్సింగ్ ఏబీఎస్ (ఏబీఎస్), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, వాయిస్ అసిస్ట్, లైవ్ లోకేషన్ షేరింగ్, బైక్ కిందపడితే హెచ్చరించే టిప్-ఓవర్ అలర్ట్స్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
జోయ్స్టిక్తో పనిచేసే టీఎఫ్టీ టచ్స్క్రీన్, వైఫై, బ్లూటూత్, 4జీ కనెక్టివిటీ, ఓవర్ ద ఎయిర్ (ఓటీఏ) సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లు ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తొలి ఈ-బైక్లో లభిస్తాయి. భారత్, యూకేలోని 200 మందికి పైగా ఇంజనీర్లు కలిసి ఈ మోడల్ను రూపొందించారు. ఇప్పటికే 45కి పైగా పేటెంట్ అప్లికేషన్లు దాఖలు కాగా, ఈ డిజైన్కు ప్రతిష్టాత్మక 'రెడ్ డాట్ అవార్డు 2025' కూడా లభించింది. లండన్, పారిస్, బెర్లిన్, రోమ్, బార్సిలోనా వంటి అంతర్జాతీయ నగరాల్లో ప్రదర్శించిన అనంతరం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వీధుల్లోకి ఈ ఎలక్ట్రిక్ విప్లవం అడుగుపెట్టింది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More