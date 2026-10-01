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Royal Enfield Himalayan 440 : ఈ రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్​ కొత్త బైక్​కి క్రేజీ డిమాండ్- బుకింగ్స్​ నిలిపివేత!

రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ ఇటీవల మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చిన 'హిమాలయన్ 440' బైక్‌కు అనూహ్య డిమాండ్ లభించింది. అంచనాలను మించిన ఆర్డర్లు రావడం, ఆరు నెలల ప్రొడక్షన్ సామర్థ్యానికి సరిపడా బుకింగ్‌లు పూర్తికావడంతో కంపెనీ తాత్కాలికంగా ఆర్డర్లను నిలిపివేసింది.

Published on: Oct 1, 2026, 10:45:41 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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అడ్వెంచర్ బైక్ ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ ‘రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్’ నుంచి బిగ్​ అప్డేట్​! ఇటీవలే లాంచ్​ అయిన హిమాలయన్ 440 బైక్​ బుకింగ్స్​ని సంస్థ నిలిపివేసింది. క్రేజీ డిమాండ్​ కారణంగా ఈ బైక్​కి ఇప్పటికే బుకింగ్స్​ పోటెత్తిన వేళ సంస్థ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనితో తయారీ సామర్థ్యాన్ని పెంచి, పాత ఆర్డర్లను సకాలంలో డెలివరీ చేసేందుకు వీలుగా కొత్త బుకింగ్‌లను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది.

రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్​ హిమాలయన్ 440 బైక్..
రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్​ హిమాలయన్ 440 బైక్..

ఈ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ హిమాలయన్ 440 బైక్​కి 6 నెలల సరిపడా బుకింగ్స్​ ఇప్పటికే నమోదయ్యాయి.

లద్ధాఖ్​లో గ్రాండ్ లాంచ్.. క్రేజ్ మామూలుగా లేదు!

సెప్టెంబర్ నెల ప్రారంభంలో లద్ధాఖ్​లో నిర్వహించిన ప్రతిష్టాత్మక 'హిమాలయన్ బేస్ క్యాంప్' వేదికగా రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ ఈ 440 సీసీ బైక్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఒరిజినల్ హిమాలయన్ 411 మోడల్ రీ-ఎంట్రీ కోసం సుదీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న రైడర్ల కోరిక మేరకు, వారి ఫీడ్‌బ్యాక్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ బైక్‌ను తయారు చేశారు. ఐకానిక్ హిమాలయన్ రూపురేఖలను కాపాడుతూనే, మరింత శక్తివంతమైన ఇంజిన్, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఇందులో పొందుపరిచారు.

పవర్ ఫుల్ ఇంజిన్.. 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్

సరికొత్త హిమాలయన్ 440లో 443 సీసీ, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌ను అమర్చారు. ఇది 6,250 ఆర్‌పీఎమ్ వద్ద 25.4 బిహెచ్‌పీ పవర్, 4,000 ఆర్‌పీఎమ్ వద్ద 34 ఎన్ఎమ్ పీక్ టాక్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. లాంగ్-స్ట్రోక్ సామర్థ్యం ఉన్న ఈ ఇంజిన్‌లో 81 ఎంఎం బోర్, 86 ఎంఎం స్ట్రోక్ ఉంటాయి. పాత 411 మోడల్‌తో పోలిస్తే సుదీర్ఘ హైవే ప్రయాణాలను సులభతరం చేసేందుకు 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌‌ను, వెట్ మల్టీ-ప్లేట్ క్లచ్‌ను అందించారు. ఈ బైక్‌లో 15 లీటర్ల ఇంధన ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఉంది.

ఆఫ్-రోడింగ్ సామర్థ్యం, సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు..

ఖరీదైన ఆల్-టెర్రైన్ బైకులకు పోటీగా ఈ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ హిమాలయన్​ 440 హార్డ్‌వేర్‌ను తీర్చిదిద్దారు.

వీల్స్ అండ్ సస్పెన్షన్: ముందు భాగంలో 21-ఇంచుల స్పోక్ వీల్, వెనుక భాగంలో 17-ఇంచుల స్పోక్ వీల్ ఇచ్చారు. కఠినమైన రోడ్లు, కొండ మార్గాల్లో సజావుగా ప్రయాణించేందుకు వీలుగా ముందు 200 ఎంఎం, వెనుక 180 ఎంఎం సస్పెన్షన్ ట్రావెల్‌ను అందించారు.

డైమెన్షన్స్: బైక్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 220 ఎంఎం కాగా, సీట్ ఎత్తు 800 ఎంఎంగా ఉంది. ఎంతటి ఎత్తు ఉన్నవారైనా సులువుగా ప్రయాణించవచ్చు.

బ్రేకింగ్ సిస్టమ్: ముందు 300 ఎంఎం డిస్క్, వెనుక 240 మిమీ డిస్క్ బ్రేక్స్ అమర్చారు. ఆఫ్-రోడింగ్ సమయాల్లో వెనుక బైక్‌‌ను స్కిడ్ అవ్వకుండా నియంత్రించేందుకు స్విచ్ చేయగల డ్యూయల్-ఛానల్ ఏబీఎస్ సెటప్‌‌ను పొందుపరిచారు.

డిజిటల్ టెక్నాలజీ.. 10 ఏళ్ల హిమాలయన్ ప్రస్థానం

బైక్‌లో అనాలోగ్-డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, నావిగేషన్ కోసం 'ట్రిప్పర్ పాడ్', ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌లాంప్, ఎల్‌ఈడీ టెయిల్ లైట్, టైప్-సీ ఛార్జింగ్ పోర్టులను ఇచ్చారు. ప్రయాణాల్లో లగేజీని భద్రపరుచుకోవడానికి 10 కేజీల బరువును మోయగల ప్రత్యేక లగేజ్ ర్యాక్‌ను వెనుక భాగంలో అమర్చారు. ఈ బైక్ కర్బ్ బరువు 199 కేజీలు కాగా, 176 కేజీల లోడ్ మోసే సామర్థ్యం ఉంది.

రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బ్రాండ్ చరిత్రలో 'హిమాలయన్' ప్రవేశపెట్టి 10 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి. ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒరిజినల్ హిమాలయన్ 411, హిమాలయన్ 450 మోడళ్లు కలిపి 3.2 లక్షలకు పైగా బైక్‌లు అమ్ముడయ్యాయి. ఒక్క హిమాలయన్ 450 మోడలే గ్లోబల్‌‌గా 1 లక్ష విక్రయాల మార్కును దాటి భారత్, బ్రెజిల్ వంటి దేశాల్లో నంబర్ 1 అడ్వెంచర్ బైక్‌గా నిలిచింది.

ప్రస్తుతం నమోదైన ఆర్డర్‌లను పూర్తి చేసిన తర్వాత, తయారీ సామర్థ్యాన్ని పెంచి మళ్లీ నూతన బుకింగ్‌లను ప్రారంభించనున్నట్లు కంపెనీ యాజమాన్యం వెల్లడించింది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Royal Enfield Himalayan 440 : ఈ రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్​ కొత్త బైక్​కి క్రేజీ డిమాండ్- బుకింగ్స్​ నిలిపివేత!
Home/News/Royal Enfield Himalayan 440 : ఈ రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్​ కొత్త బైక్​కి క్రేజీ డిమాండ్- బుకింగ్స్​ నిలిపివేత!
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