Royal Enfield Himalayan 440 : హిమాలయన్ 440 ఎందుకు ప్రత్యేకం? టాప్-5 హైలైట్స్..
అడ్వెంచర్ బైక్ ప్రేమికుల కోసం రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సరికొత్త 'హిమాలయన్ 440'ను రూ.2.29 లక్షల ప్రారంభ ధరతో భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. పాత హిమాలయన్ 411 తరహాలోనే సింపుల్ లుక్, మరింత శక్తివంతమైన ఇంజిన్తో వచ్చిన ఈ బైక్కు సంబంధించిన 5 కీలక విషయాలు మీకోసం..
భారత టూ-వీలర్ మార్కెట్లో అడ్వెంచర్ రైడింగ్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్.. తమ పాపులర్ పోర్ట్ఫోలియోలోకి మరో పవర్ఫుల్ బైక్ను చేర్చింది. అదే మచ్ అవైటెడ్ ‘హిమాలయన్ 440’! రూ. 2.29 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ఆకర్షణీయమైన ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ బైక్, కస్టమర్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
మస్టాంగ్ బ్రౌన్, సెలా బ్లాక్, నీలాంగ్ వైట్ అనే మూడు విలక్షణమైన కలర్ ఆప్షన్లలో ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కొత్త బైక్ లభిస్తుంది. ఈ నయా అడ్వెంచర్ బైక్ కోసం బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ డీలర్షిప్లు లేదా కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా నేరుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
గతంలో మంచి ప్రజాదరణ పొందిన హిమాలయన్ 411 ఫార్ములాను ఆధారంగా చేసుకుని, మరింత పెద్దదైన 443 సీసీ ఇంజిన్తో ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 440ని తీసుకొచ్చారు. కంపెనీ లైన్అప్లో ఇది పవర్ఫుల్ హిమాలయన్ 450 కంటే తక్కువ ధర వద్ద లభిస్తుంది. మీరు కూడా ఈ బైక్ను కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తుంటే, షోరూమ్కి వెళ్లే ముందు తెలుసుకోవాల్సిన 5 కీలకమైన అంశాలు ఇవే:
1. స్క్రామ్ 440 నుంచి తీసుకున్న పవర్ఫుల్ ఇంజిన్..
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ స్క్రామ్ 440లో ఉపయోగించిన 444 సీసీ, LS440 సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్నే ఈ కొత్త రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 440 బైక్లోనూ అమర్చారు. ఇప్పటికే పరీక్షించిన ఈ విశ్వసనీయమైన ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో జతచేసి వస్తుంది. ఇది 25.4 బీహెచ్పీ పవర్, 34 ఎన్ఎమ్ టాపిక్ టాప్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పాత హిమాలయన్ 411 (24.5 బీహెచ్పీ, 32 ఎన్ఎమ్)తో పోలిస్తే ఈ కొత్త మోడల్లో పవర్, టార్క్ మెరుగ్గా ఉన్నాయి.
2. సింపుల్ అండ్ రఫ్ మెకానికల్ ప్యాకేజీ..
స్క్రామ్ 440 మోడల్కి ఉన్నట్లే, ఈ కొత్త అడ్వెంచర్ బైక్కు కూడా ఎల్ఎస్ ప్లాట్ఫామ్కు చెందిన సరళమైన, దృఢమైన మెకానికల్ డిజైన్ను అందించారు. పాత 411 సీసీ ఇంజిన్తో పోలిస్తే ఇందులో పిస్టన్ బోర్ పరిమాణాన్ని పెంచడం వల్ల ఇంజిన్ సామర్థ్యం 443 సీసీకి పెరిగింది. సంక్లిష్టమైన విడిభాగాలు లేకుండా మెకానికల్గా చాలా సింపుల్గా ఉండటమే ఈ ఇంజిన్ ప్రత్యేకత.
3. కాంప్లెక్సిటీ లేని 'హిమాలయన్' బ్రాండింగ్..
చాలామంది రైడర్లు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 'హిమాలయన్' బ్రాండ్ను ఇష్టపడతారు. కానీ, మార్కెట్లో ఉన్న హిమాలయన్ 450 మోడల్ ఎక్కువ సాంకేతికతను కలిగి ఉండటంతో పాటు ధర కూడా చాలా ఎక్కువ. అలాంటి వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని కంపెనీ ఈ 440 మోడల్ను తెచ్చింది. అధిక ధర, సంక్లిష్టమైన ఫీచర్లు లేకుండా, తక్కువ ధరలోనే కఠినమైన రహదారులను సైతం సునాయాసంగా అధిగమించే సామర్థ్యాన్ని ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 440 అందిస్తుంది.
4. హిమాలయన్ 440 వర్సెస్ స్క్రామ్ 440: తేడాలు ఇవే..
ఒకే ఇంజిన్, గేర్బాక్స్ కలిగినప్పటికీ హిమాలయన్ 440, స్క్రామ్ 440 డిజైన్ పరంగా భిన్నంగా ఉంటాయి.
వీల్స్: హిమాలయన్ 440 మోడల్లో ముందు భాగంలో పెద్దదైన 21-ఇంచ్ స్పోక్ వీల్, వెనుక వైపు 17-ఇంచ్ వీల్ను ట్యూబ్ టైర్లతో అందించారు.
స్క్రామ్ 440: ఇందులో ముందు భాగంలో చిన్నదైన 19-ఇంచ్ వీల్ ఉంటుంది. ముందు పెద్ద వీల్ ఉండటం వల్ల రాళ్లు, గుంతలు ఉన్న ఆఫ్రోడ్ బాటల్లో హిమాలయన్ 440 మరింత స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది.
5. ఎలక్ట్రానిక్స్ రచ్చ లేని 'సింపుల్ క్లస్టర్'..
ఆధునిక అడ్వెంచర్ బైక్లలో ఎక్కువగా ఉండే డిజిటల్ స్క్రీన్లు, కాంప్లెక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరాలను చాలామంది సీనియర్ రైడర్లు ఇష్టపడరు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ బైక్లో సరళమైన ట్విన్-పాడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో గూగుల్ మ్యాప్స్ ఆధారిత టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ ఇచ్చే ‘ట్రిప్పర్ నావిగేషన్’ ఫీచర్ ఉంది. రైడర్కు ఎలాంటి అనవసరపు హడావుడి లేకుండా, కేవలం అవసరమైన సమాచారాన్ని మాత్రమే అందించేలా దీనిని రూపొందించారు.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 440- భారత మార్కెట్పై ప్రభావం ఎంత?
భారతీయ బైక్ లవర్స్లో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కు ఉన్న క్రేజ్ ప్రత్యేకం. ముఖ్యంగా లాంగ్ రైడ్స్, లద్దాఖ్, హిమాలయాల టూర్స్ వేళ్లేవారికి ఈ కొత్త హిమాలయన్ 440 ఒక సరసమైన, నమ్మకమైన ఆప్షన్గా మారనుంది. రూ. 2.29 లక్షల ధర వద్ద లాంచ్ కావడం వల్ల మార్కెట్లోని కేటీఎం 250 అడ్వెంచర్, యమహా ఎక్స్టీజెడ్, హీరో ఎక్స్పల్స్ 200టీ వంటి బైక్లకు ఇది గట్టి పోటీనివ్వనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More