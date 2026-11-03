రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 750, కాంటినెంటల్ జిటి 750 అరంగేట్రం
ఈఐసిఎమ్ఏ (EICMA) 2026 ప్రదర్శనలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 750సీసీ విభాగంలో సరికొత్త హిమాలయన్ 750, కాంటినెంటల్ జిటి 750 బైక్లను ఆవిష్కరించింది. 743సీసీ ఇంజిన్, ఆధునిక ఫీచర్లతో రూపొందించిన ఈ రెట్రో మోటార్ సైకిళ్ల పూర్తి వివరాలు ఇవే.
ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన 125వ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న వేళ ఇటలీలోని మిలాన్లో జరుగుతున్న ప్రముఖ 'ఈఐసిఎమ్ఏ 2026' (EICMA 2026) మోటార్ సైకిల్ ఎగ్జిబిషన్లో సరికొత్త 2027 మోడల్ హిమాలయన్ 750, కాంటినెంటల్ జిటి 750 బైక్లను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. 750సీసీ విభాగంలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తీసుకొస్తున్న తొలి అడ్వెంచర్ మోటార్ సైకిల్గా హిమాలయన్ 750 నిలవగా, కంపెనీ చరిత్రలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన ఉత్పత్తిగా కాంటినెంటల్ జిటి 750 నిలవనుంది.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 750: ఇంజిన్, అధునాతన ఫీచర్లు
గడిచిన దశాబ్ద కాలంగా అడ్వెంచర్ ప్రియులను ఆకట్టుకుంటున్న హిమాలయన్ సిరీస్ను సరికొత్త 743సీసీ ఎయిర్/ఆయిల్-కూల్డ్, ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్తో డిజైన్ చేశారు. ఈ ఇంజిన్ 5,000 ఆర్పిఎమ్ (rpm) వద్ద 63 ఎన్ఎమ్ (Nm) గరిష్ఠ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇందులో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. కేవలం 3,500 ఆర్పిఎమ్ వద్దే 90 శాతం టార్క్ అందుబాటులోకి వస్తుంది. దీనివల్ల ఎలాంటి కఠినమైన రోడ్లపై నడిపినా రైడర్లకు అద్భుతమైన పవర్ డెలివరీ లభిస్తుంది.
సాంకేతికంగా ఈ బైక్లో భారీ మార్పులు చేశారు.
రైడింగ్ మోడ్స్: ఐదు రకాల రైడ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి.
భద్రతా సాంకేతికత: 6-యాక్సిస్ ఐఎమ్యు (Inertial Measurement Unit), కార్నరింగ్ ఎబిఎస్ (Cornering ABS), లీన్-సెన్సిటివ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సదుపాయం కల్పించారు.
క్రూయిజ్ కంట్రోల్: సుదీర్ఘ ప్రయాణాల కోసం క్రూయిజ్ కంట్రోల్ ఫీచర్ ఉంది.
వీల్స్ ఎంపిక: ముందరి వైపు 19-ఇంచుల వీల్, వెనుక వైపు 17-ఇంచుల ట్యూబ్లెస్ వీల్స్ ఉంటాయి. ఇందులో క్యాస్ట్ (Cast), స్పోక్డ్ (Spoked) ఆప్షన్లను వినియోగదారులు ఎంచుకోవచ్చు.
సుదూర ప్రయాణాలు చేసే వారికి వీలుగా అడ్జస్టబుల్ విండ్స్క్రీన్, రైడర్ మరియు వెనుక కూర్చునే పిల్లియన్ కోసం వేర్వేరు సీట్లను అందించారు. 195 కిలోల వరకు బరువును సులువుగా మోసుకెళ్లే కెపాసిటీ ఈ బైక్ సొంతం.
కాంటినెంటల్ జిటి 750: స్పోర్టి లుక్, అత్యుత్తమ పవర్
కెఫె రేసర్ (Café Racer) మోడల్ అభిమానుల కోసం కాంటినెంటల్ జిటి 750ను సరికొత్తగా తీర్చిదిద్దారు. కొత్త 743సీసీ ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్ యొక్క అప్గ్రేడెడ్ వెర్షన్ను ఇందులో ఉపయోగించారు. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇప్పటివరకు ఉత్పత్తి చేసిన మోటార్ సైకిళ్లలో ఇదే అత్యంత పెర్ఫార్మెన్స్-ఫోకస్డ్ మోడల్ కావడం గమనార్హం.
ఈ బైక్ ఫేరింగ్ (Faired), అన్ఫేరింగ్ (Unfaired) అనే రెండు వేరియంట్లలో లభించనుంది. అన్ఫేరింగ్ మోడల్ క్లాసిక్ కెఫె రేసర్ లుక్లోనే ఉండగా, ఫేరింగ్ మోడల్లో హ్యాండిల్బార్లను కాస్త కిందకు అమర్చి స్పోర్టి రైడింగ్ అనుభూతిని కల్పిస్తారు.
ఇందులో హైబ్రిడ్ ట్విన్-పాడ్ టిఎఫ్టి (TFT) ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిస్ప్లేను అమర్చినప్పటికీ, క్లాసిక్ అనలాగ్ అనుభూతి చెడకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు. రెడ్ లైన్, టీటీ బ్లూ, మాస్టర్ క్లీన్ అనే మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఈ మోడళ్లను ప్రదర్శించారు.
125 ఏళ్ల వారసత్వం నాణ్యమైన ఇంజనీరింగ్
ఈ సందర్భంగా ఐషర్ మోటార్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సీఈవో బి. గోవిందరాజన్ మాట్లాడుతూ, "125 ఏళ్లుగా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన సారాంశమైన 'ప్యూర్ మోటార్ సైక్లింగ్' మార్గం నుంచి పక్కకు తప్పుకోకుండా నిరంతరం వినూత్నంగా మారుతోంది. ఈ ఏడాది ఈఐసిఎమ్ఏ వేదికగా మా డిజైన్ వారసత్వాన్ని, రైడర్ల అవసరాలకు తగ్గ ఇంజనీరింగ్ను సమ్మిళితం చేస్తూ భవిష్యత్తు విజన్ను ఆవిష్కరించాం. సాంకేతికతను విస్తరిస్తూ, వాహనదారులకు మరింత అనుసంధానమయ్యేలా బైక్లను రూపొందిస్తున్నాం" అని తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More