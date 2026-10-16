రైల్వేలో 3,548 గ్రాడ్యుయేట్ ఉద్యోగాలు.. ఎన్టీపీసీ నోటిఫికేషన్ విడుదల
భారతీయ రైల్వే నిరుద్యోగులకు తీపి కబురు అందించింది. గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయి ఎన్టీపీసీ విభాగంలో 3,548 ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. జీతాలు, అర్హతలు, దరఖాస్తు తుది గడువు తదితర వివరాలు మీకోసం.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనుకునే యువతకు భారతీయ రైల్వే అద్భుతమైన అవకాశం కల్పించింది. దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఒకటైన రైల్వే శాఖలో నాన్-టెక్నికల్ పాపులర్ క్యాటగిరీస్ (NTPC–గ్రాడ్యుయేట్) కింద 3,548 ఖాళీల భర్తీకి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డులు (RRBs) సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్ (CEN) విడుదల చేశాయి. కమర్షియల్ సేవలు, రైలు ఆపరేషన్లు, అకౌంట్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ విభాగాలలో ఈ నియామకాలు జరగనున్నాయి.
విభాగాల వారీగా ఖాళీల వివరాలు
రైల్వే శాఖ విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం నాలుగు ప్రధాన విభాగాల్లో ఈ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు:
- చీఫ్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ సూపర్వైజర్: 127 పోస్టులు
- గూడ్స్ ట్రైన్ మేనేజర్: 2,750 పోస్టులు
- జూనియర్ అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్: 300 పోస్టులు
- సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్: 371 పోస్టులు
వేతన శ్రేణి వివరాలు
7వ కేంద్ర వేతన సంఘం (7th CPC) నిబంధనల ప్రకారం అభ్యర్థులకు ఆరంభ బేసిక్ పే చెల్లిస్తారు. దీనితో పాటు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఇతర అలవెన్సులు వర్తిస్తాయి.
చీఫ్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ సూపర్వైజర్: పే లెవెల్ 6 కింద నెలకు రూ.35,400 ఆరంభ బేసిక్ పే లభిస్తుంది.
గూడ్స్ ట్రైన్ మేనేజర్, జూనియర్ అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్, సీనియర్ క్లర్క్ పోస్టులు: పే లెవెల్ 5 కింద నెలకు రూ.29,200 ఆరంభ బేసిక్ పే అందుతుంది.
అర్హతలు, వయోపరిమితి, దరఖాస్తు తేదీలు
గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.
వయోపరిమితి: 2027 జనవరి 1 నాటికి అభ్యర్థుల వయస్సు 18 నుంచి 33 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వేషన్ వర్గాలకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు: దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. 2026 నవంబర్ 6 రాత్రి 11:59 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
పరీక్ష రుసుము చెల్లింపు: 2026 నవంబర్ 8 వరకు ఫీజు చెల్లించవచ్చు.
దరఖాస్తు సవరణలు (కనెక్షన్ విండో): 2026 నవంబర్ 9 నుంచి 18 వరకు మార్పులు చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు.
ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుంది?
ఈ ఉద్యోగాల ఎంపిక ప్రక్రియలో రెండు దశల కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలు (CBT-1, CBT-2) ఉంటాయి. ఆ తర్వాత సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన (Document Verification), వైద్య పరీక్షలు (Medical Examination) నిర్వహిస్తారు. మెరిట్, అర్హతల ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది. Divyang (PwBD) అభ్యర్థులకు నిబంధనల ప్రకారం స్క్రైబ్ సదుపాయం, అదనపు సమయం కల్పిస్తారు.
(ముఖ్యమైన గమనిక: జూనియర్ అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్, సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ పోస్టులకు కంప్యూటర్ ఆధారిత టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ (CBTST) నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు. అయితే, అభ్యర్థులకు ప్రాథమిక కంప్యూటర్, టైపింగ్ పరిజ్ఞానం ఉండాలి. ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత దీనిని పరిశీలిస్తారు. పూర్తి వివరాల కోసం ఆర్ఆర్బీ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More