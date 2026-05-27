ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ యూజీ సీబీటీ-2 ఫలితాలు విడుదల
రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (RRB) ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించిన ఎన్టీపీసీ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ (UG) స్థాయి సీబీటీ-2 ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. ఈ పరీక్షలో సత్తా చాటిన అభ్యర్థుల జాబితా, కటాఫ్ మార్కులను బోర్డు అధికారికంగా ప్రకటించింది.
రైల్వేలో ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా శ్రమించిన వేలాది మంది అభ్యర్థులకు తీపి కబురు అందింది. 2025 డిసెంబర్ 20న నిర్వహించిన ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ యూజీ (RRB NTPC UG) కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష-2 (CBT 2) ఫలితాలను బోర్డు విడుదల చేసింది. ఈ ఫలితాల ఆధారంగా తదుపరి దశ అయిన డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ (DV) మరియు మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్కు ఎంపికైన వారి రోల్ నంబర్లను ప్రాంతీయ ఆర్ఆర్బీ వెబ్సైట్లలో అందుబాటులో ఉంచారు.
ఫలితాల తనిఖీ: అభ్యర్థులు అనుసరించాల్సిన విధానం
పరీక్షకు హాజరైన అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను ఈ కింది సులభమైన పద్ధతిలో చూసుకోవచ్చు:
- సంబంధిత రీజనల్ ఆర్ఆర్బీ (Regional RRB) అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'RRB NTPC UG CBT 2 Result 2026' లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- వెంటనే అభ్యర్థుల రోల్ నంబర్లతో కూడిన పీడీఎఫ్ (PDF) ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది.
- అందులో మీ రోల్ నంబర్ ఉందో లేదో సెర్చ్ చేసి చూసుకోండి.
- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఆ పీడీఎఫ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని, ప్రింట్ తీసుకోవడం ఉత్తమం.
తదుపరి దశ: డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ (DV)
సీబీటీ-2లో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులను తాత్కాలికంగా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, వైద్య పరీక్షల కోసం షార్ట్లిస్ట్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఈ-కాల్ లెటర్: డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఎక్కడ, ఎప్పుడు జరుగుతుందనే వివరాలు ఈ-కాల్ లెటర్లో ఉంటాయి. అభ్యర్థులకు ఎస్ఎంఎస్ (SMS) లేదా ఈమెయిల్ ద్వారా సమాచారం అందుతుంది.
అవసరమైన పత్రాలు: డీవీకి హాజరయ్యే వారు తమ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లతో పాటు, రెండు సెట్ల సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ జిరాక్స్ కాపీలను (A4 సైజ్) వెంట తీసుకెళ్లాలి.
ఆన్లైన్ అప్లోడ్: అభ్యర్థులు తమ స్కాన్ చేసిన డాక్యుమెంట్లు, ఫోటో, సంతకాన్ని డీవీ కంటే ముందే నిర్ణీత పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా ఒక లింక్ను బోర్డు అందుబాటులోకి తెస్తుంది.
డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ పోర్టల్: oirms-ir.gov.in/rrbdv
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ యూజీ సీబీటీ-2 పరీక్ష ఎప్పుడు జరిగింది?
ఈ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షను 2025 డిసెంబర్ 20న దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కేంద్రాల్లో నిర్వహించారు.
2. డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ సమాచారం మాకు ఎలా అందుతుంది?
ఎంపికైన అభ్యర్థులకు వారి రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడీ లేదా మొబైల్ నంబర్కు ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా సమాచారం పంపుతారు. అలాగే వెబ్సైట్ నుండి ఈ-కాల్ లెటర్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
3. డీవీకి వెళ్లేటప్పుడు ఏయే పత్రాలు తీసుకెళ్లాలి?
అభ్యర్థులు తమ ఒరిజినల్ విద్యార్హత పత్రాలు, కుల ధ్రువీకరణ పత్రం (వర్తిస్తే), ఫోటో గుర్తింపు కార్డులతో పాటు రెండు సెట్ల ఫోటోకాపీలను తీసుకెళ్లాలి.
