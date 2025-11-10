Edit Profile
    అతి త్వరలో ఆర్​ఆర్బీ ఎన్​టీపీసీ యూజీ ఫలితాలు- ఇలా చెక్​ చేసుకోండి..

    RRB NTPC UG CBT-1 ఫలితాలు త్వరలోనే విడుదలకానున్నాయి. నవంబర్ మూడో వారంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.! ఫలితాలను ఎలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి? తర్వాత ప్రాసెస్​ ఏంటి? వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 10, 2025 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు (ఆర్​ఆర్బీ) నిర్వహించిన నాన్-టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్ (ఎన్​టీపీసీ) కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ)-1 అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ (యూజీ) ఫలితాలు నవంబర్ 2025 మూడొవ వారంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. పరీక్ష రాసిన అభ్యర్థులు బోర్డు అధికారిక వెబ్‌సైట్ rrbcdg.gov.in లోకి వెళ్లి ఫలితాలను తనిఖీ చేసి, డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    ఆర్​ఆర్బీ ఎన్​టీపీసీ యూజీ ఫలితాలు ఎప్పుడు?
    ఆర్​ఆర్బీ ఎన్​టీపీసీ యూజీ ఫలితాలు.. ఎంపిక ప్రక్రియ – తదుపరి దశలు..

    కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్, ట్రైన్స్ క్లర్క్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు తదుపరి దశగా సీబీటీ-II పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది. కాగా, ఇతర పోస్టులు – అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్, జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ – కోసం ఎంపిక ప్రక్రియలో రెండొవ దశగా "టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్" ఉంటుంది.

    ఈ రెండు దశలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన తర్వాత, అభ్యర్థులు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, వైద్య పరీక్ష కోసం నిర్దేశించిన ప్రదేశానికి వెళ్లవలసి ఉంటుంది.

    గమనిక: ఒకసారి ఎంపికైన తర్వాత, మీరు టెరిటోరియల్ ఆర్మీలోని రైల్వే ఇంజనీర్స్ యూనిట్‌లో చురుకైన సేవ చేయడానికి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.

    ఆర్​ఆర్బీ ఎన్​టీపీసీ యూజీ ఫలితాలు- వేతనం వివరాలు, ఖాళీలు..

    పోస్టుల వారీగా ప్రారంభ వేతనం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

    కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ పోస్టుకు రూ. 21,700

    ఇతర పోస్టులకు (అకౌంట్స్ క్లర్క్, జూనియర్ క్లర్క్, ట్రైన్స్ క్లర్క్) రూ. 19,900

    మొత్తం 3,445 ఖాళీల్లో, పోస్టుల వారీగా ఖాళీల సంఖ్య:

    కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్- 2,022

    అకౌంట్స్ క్లర్క్-కమ్-టైపిస్ట్- 361

    జూనియర్ క్లర్క్-కమ్-టైపిస్ట్- 990

    ట్రైన్స్ క్లర్క్- 72

    మొత్తం- 3,445

    ఆర్​ఆర్బీ ఎన్​టీపీసీ యూజీ సీబీటీ-1 పరీక్ష వివరాలు

    ఆర్​ఆర్బీ ఎన్​టీపీసీ యూజీ సీబీటీ-1 పరీక్ష ఆగస్టు 7 నుంచి సెప్టెంబర్ 9, 2025 మధ్య జరిగింది.

    ప్రశ్నల సంఖ్య: ఈ పరీక్షలో మొత్తం 100 బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు ఉన్నాయి.

    జనరల్ అవేర్‌నెస్ – 40 ప్రశ్నలు

    గణితం – 30 ప్రశ్నలు

    జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ మరియు రీజనింగ్ – 30 ప్రశ్నలు

    సమయం: పరీక్ష వ్యవధి 90 నిమిషాలు.

    నెగెటివ్ మార్కింగ్: ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 మార్కు కోత వర్తిస్తుంది.

    ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన ఆన్సర్ కీ, రెస్పాన్స్ షీట్‌లను బోర్డు సెప్టెంబర్ 15, 2025న విడుదల చేసింది.

    ఆర్​ఆర్బీ ఎన్​టీపీసీ యూజీ ఫలితాలు 2025: డౌన్‌లోడ్ విధానం

    ఆర్​ఆర్బీ ఎన్​టీపీసీ యూజీ ఫలితాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి ఈ దశలను అనుసరించండి:

    ముందుగా, రైల్వే బోర్డు అధికారిక వెబ్‌సైట్ rrbcdg.gov.in ని సందర్శించండి.

    హోమ్‌పేజీలో, "NTPC Under Graduate Scorecard 2025" లేదా "NTPC Under Graduate Result 2025" అనే లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

    మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ, క్యాప్చా కోడ్ను నమోదు చేయండి.

    "లాగిన్​" పై క్లిక్ చేయండి. మీ ఫలితం స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.

    భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఆ ఫలితాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని, సేవ్ చేయండి.

    డైరక్ట్​ లింక్​ కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

