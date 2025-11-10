రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (ఆర్ఆర్బీ) నిర్వహించిన నాన్-టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్ (ఎన్టీపీసీ) కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ)-1 అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ (యూజీ) ఫలితాలు నవంబర్ 2025 మూడొవ వారంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. పరీక్ష రాసిన అభ్యర్థులు బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ rrbcdg.gov.in లోకి వెళ్లి ఫలితాలను తనిఖీ చేసి, డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ యూజీ ఫలితాలు.. ఎంపిక ప్రక్రియ – తదుపరి దశలు..
కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్, ట్రైన్స్ క్లర్క్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు తదుపరి దశగా సీబీటీ-II పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది. కాగా, ఇతర పోస్టులు – అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్, జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ – కోసం ఎంపిక ప్రక్రియలో రెండొవ దశగా "టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్" ఉంటుంది.
ఈ రెండు దశలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన తర్వాత, అభ్యర్థులు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, వైద్య పరీక్ష కోసం నిర్దేశించిన ప్రదేశానికి వెళ్లవలసి ఉంటుంది.
గమనిక: ఒకసారి ఎంపికైన తర్వాత, మీరు టెరిటోరియల్ ఆర్మీలోని రైల్వే ఇంజనీర్స్ యూనిట్లో చురుకైన సేవ చేయడానికి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.